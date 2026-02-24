Чем подкормить рассаду для роста и здоровья — доступное средство

Подкормка рассады для роста. Коллаж: Новини.LIVE

Рассада медленно растет или выглядит хиленькой? Она нуждается в хорошей подкормке. Как утверждают опытные огородники, не стоит покупать дорогие стимуляторы роста, достаточно заглянуть в свой холодильник. Одно простое средство может стать качественным удобрением для растений, если использовать его с умом.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно подкормить рассаду, чтобы росла быстро, была крепкой и здоровой.

Доступная подкормка рассады — что это и чем полезна

Как рассказали специалисты по садоводству, простое и полезное средство для рассады — это обычное молоко. Оно содержит кальций, белки и микроэлементы.

Именно кальций играет ключевую роль для роста растений. Его недостаток часто провоцирует загнивание завязи, появление пятен на листьях и ослабление корневой системы. Особенно чувствительны к дефициту кальция томаты, перец и тыквенные культуры. Дополнительно молочный раствор, благодаря природным соединениям в составе, может уменьшать риск развития мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Когда молоко особенно уместно:

при первых признаках недостатка кальция;

в фазе активного роста листьев;

для профилактики грибковых заболеваний;

после пикировки, когда растениям нужна поддержка.

Подкормка рассады молоком. Фото: Pinterest

Как правильно использовать молоко для подкормки рассады

Главное правило — никогда не применять молоко в чистом виде. Необходимо разводить его с водой в пропорции 1:1. То есть на 100 мл молока нужно 100 мл воды.

Подойдет свежее, пастеризованное, порошковое или даже молоко, у которого немного истек срок годности. Однако важно помнить:

избыток молока может вызвать развитие бактерий;

жир в цельном молоке способен закупоривать поверхность листа;

обезжиренное молоко при чрезмерном использовании иногда провоцирует появление мягкой гнили.

Рассаду можно поливать под корень, но не чаще чем 1 раз в 10-14 дней. Также таким раствором можно опрыскивать листья растения из пульверизатора.

Важно: не стоит использовать молоко как единственный источник питания. Рассада нуждается в комплексном подходе, правильном освещении, температурном режиме, умеренном поливе и сбалансированных удобрениях.

