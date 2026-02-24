Чем подкормить рассаду для роста и здоровья — доступное средство

Рассада будет расти на глазах — секретное средство у вас на кухне
Рассада медленно растет или выглядит хиленькой? Она нуждается в хорошей подкормке. Как утверждают опытные огородники, не стоит покупать дорогие стимуляторы роста, достаточно заглянуть в свой холодильник. Одно простое средство может стать качественным удобрением для растений, если использовать его с умом.
Новини.LIVE рассказывает, чем можно подкормить рассаду, чтобы росла быстро, была крепкой и здоровой.
Доступная подкормка рассады — что это и чем полезна
Как рассказали специалисты по садоводству, простое и полезное средство для рассады — это обычное молоко. Оно содержит кальций, белки и микроэлементы.
Именно кальций играет ключевую роль для роста растений. Его недостаток часто провоцирует загнивание завязи, появление пятен на листьях и ослабление корневой системы. Особенно чувствительны к дефициту кальция томаты, перец и тыквенные культуры. Дополнительно молочный раствор, благодаря природным соединениям в составе, может уменьшать риск развития мучнистой росы и других грибковых заболеваний.
Когда молоко особенно уместно:
- при первых признаках недостатка кальция;
- в фазе активного роста листьев;
- для профилактики грибковых заболеваний;
- после пикировки, когда растениям нужна поддержка.
Как правильно использовать молоко для подкормки рассады
Главное правило — никогда не применять молоко в чистом виде. Необходимо разводить его с водой в пропорции 1:1. То есть на 100 мл молока нужно 100 мл воды.
Подойдет свежее, пастеризованное, порошковое или даже молоко, у которого немного истек срок годности. Однако важно помнить:
- избыток молока может вызвать развитие бактерий;
- жир в цельном молоке способен закупоривать поверхность листа;
- обезжиренное молоко при чрезмерном использовании иногда провоцирует появление мягкой гнили.
Рассаду можно поливать под корень, но не чаще чем 1 раз в 10-14 дней. Также таким раствором можно опрыскивать листья растения из пульверизатора.
Важно: не стоит использовать молоко как единственный источник питания. Рассада нуждается в комплексном подходе, правильном освещении, температурном режиме, умеренном поливе и сбалансированных удобрениях.
