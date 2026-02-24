Чим можна підживити розсаду для росту та здоров'я — простий засіб з кухні

Підживлення розсади для росту. Колаж: Новини.LIVE

Розсада витягується, повільно нарощує листя або має блідий вигляд? Досвідчені городники стверджують, не варто бігти в магазин за дорогими стимуляторами росту, достатньо зазирнути у свій холодильник. Один простий засіб може стати якісним підживленням для рослин, якщо використати його правильно.

чим можна підживити розсаду, щоб росла швидко, була міцною та здоровою.

Доступне підживлення розсади — що це та чим корисне

Як розповіли фахівці з садівництва, простий та корисний засіб для розсади — це звичайне молоко. Воно містить кальцій, білки та мікроелементи.

Саме кальцій відіграє ключову роль для росту рослин. Його нестача часто провокує загнивання зав'язі, появу плям на листі та ослаблення кореневої системи. Особливо чутливі до дефіциту кальцію томати, перець і гарбузові культури. Додатково молочний розчин, завдяки природним сполукам у складі, може зменшувати ризик розвитку борошнистої роси та інших грибкових захворювань.

Коли молоко особливо доречне:

при перших ознаках нестачі кальцію;

у фазі активного росту листя;

для профілактики грибкових захворювань;

після пікірування, коли рослинам потрібна підтримка.

Підживлення розсади молоком. Фото: Pinterest

Як правильно використовувати молоко для підживлення розсади

Головне правило — ніколи не застосовувати молоко в чистому вигляді. Необхідно розводити його з водою у пропорції 1:1. Тобто на 100 мл молока потрібно 100 мл води.

Підійде свіже, пастеризоване, порошкове або навіть трохи протерміноване молоко. Проте важливо пам'ятати:

надлишок молока може спричинити розвиток бактерій;

жир у незбираному молоці здатен закупорювати поверхню листка;

знежирене молоко при надмірному використанні іноді провокує появу м'якої гнилі.

Розсаду можна поливати під корінь, але не частіше ніж 1 раз на 10-14 днів. Також таким розчином можна оприскувати листя рослини з пульверизатора.

Важливо: не варто використовувати молоко як єдине джерело живлення. Розсада потребує комплексного підходу, правильного освітлення, температурного режиму, помірного поливу та збалансованих добрив.

