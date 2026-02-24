Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим підживити розсаду, щоб росла на очах — секретний засіб з кухні

Чим підживити розсаду, щоб росла на очах — секретний засіб з кухні

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 23:40
Чим можна підживити розсаду для росту та здоров'я — простий засіб з кухні
Підживлення розсади для росту. Колаж: Новини.LIVE

Розсада витягується, повільно нарощує листя або має блідий вигляд? Досвідчені городники стверджують, не варто бігти в магазин за дорогими стимуляторами росту, достатньо зазирнути у свій холодильник. Один простий засіб може стати якісним підживленням для рослин, якщо використати його правильно. 

Новини.LIVE розповідає, чим можна підживити розсаду, щоб росла швидко, була міцною та здоровою.

Реклама
Читайте також:

Доступне підживлення розсади — що це та чим корисне

Як розповіли фахівці з садівництва, простий та корисний засіб для розсади — це звичайне молоко. Воно містить кальцій, білки та мікроелементи.

Саме кальцій відіграє ключову роль для росту рослин. Його нестача часто провокує загнивання зав'язі, появу плям на листі та ослаблення кореневої системи. Особливо чутливі до дефіциту кальцію томати, перець і гарбузові культури. Додатково молочний розчин, завдяки природним сполукам у складі, може зменшувати ризик розвитку борошнистої роси та інших грибкових захворювань.

Коли молоко особливо доречне:

  • при перших ознаках нестачі кальцію;
  • у фазі активного росту листя;
  • для профілактики грибкових захворювань;
  • після пікірування, коли рослинам потрібна підтримка.

 

Доступне підживлення розсади — що це та чим корисне
Підживлення розсади молоком. Фото: Pinterest

Як правильно використовувати молоко для підживлення розсади

Головне правило — ніколи не застосовувати молоко в чистому вигляді. Необхідно розводити його з водою у пропорції 1:1. Тобто на 100 мл молока потрібно 100 мл води.

Підійде свіже, пастеризоване, порошкове або навіть трохи протерміноване молоко. Проте важливо пам'ятати:

  • надлишок молока може спричинити розвиток бактерій;
  • жир у незбираному молоці здатен закупорювати поверхню листка;
  • знежирене молоко при надмірному використанні іноді провокує появу м'якої гнилі.

Розсаду можна поливати під корінь, але не частіше ніж 1 раз на 10-14 днів. Також таким розчином можна оприскувати листя рослини з пульверизатора.

Важливо: не варто використовувати молоко як єдине джерело живлення. Розсада потребує комплексного підходу, правильного освітлення, температурного режиму, помірного поливу та збалансованих добрив.

Раніше ми розповідали, як поливати розсаду правильно, щоб вона не хилилася і швидко зміцніла.

Нагадаємо, ми писали, який простий метод допоможе пробудити старе насіння.

Також ми ділилися, коли сіяти перець на розсаду, щоб зібрати щедрий врожай.

овочі поради молоко город розсада підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації