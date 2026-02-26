Відео
Коли сіяти баклажани на розсаду 2026 року — чотири врожайні дати

Дата публікації: 26 лютого 2026 09:29
Коли сіяти баклажани на розсаду 2026 року — чотири дати, що гарантують великий врожай
Посів баклажанів на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Баклажани — одна з найбільш примхливих городніх культур, але при правильному догляді та вчасному посіву, врожай може бути надзвичайно щедрим. Городники кажуть, у 2026 році є чотири дати, які стануть найвдалішими для старту розсади.

Новини.LIVE розповідає, коли ж посіяти баклажани на розсаду, щоб стиглі плоди збирати з городу ящиками.

Читайте також:

Коли сіяти баклажани на розсаду у 2026 році

Баклажани мають тривалий період вегетації — від 80 до 150 днів залежно від сорту. Саме тому насіння висівають наприкінці лютого або на початку березня, щоб до моменту висадки у відкритий ґрунт рослини були вже добре розвинені.

Найкращими датами для посіву баклажанів на розсаду у 2026 році вважаються:

  • 27 лютого
  • 28 лютого
  • 1 березня
  • 2 березня

Посів у ці дні дозволить отримати міцну розсаду віком 60-70 днів уже наприкінці травня.

Які умови потрібні для дружніх сходів

Баклажани — теплолюбна культура. Щоб насіння швидко проросло, температура у приміщенні має бути від +22 до +25°C. За таких умов сходи з'являться через 7-12 днів. Якщо ж у кімнаті до +15°C, процес появи сходів може затягнутися до 25 днів. Також важливо забезпечити рослину достатньою кількістю світла. Світловий день має тривати 12-14 годин, тож варто використовувати фітолампи.

Як доглядати за розсадою баклажанів

Після появи сходів баклажани потребують пікірування. Його проводять через 2-3 тижні, коли на рослинах сформуються 2-3 справжні листочки. Поливати розсаду потрібно теплою водою, уникаючи перезволоження. За період вирощування бажано двічі підживити рослини комплексними добривами — це зміцнить стебла та стимулює активний ріст.

Розсаду можна буде пересаджувати у відкритий ґрунт, коли:

  • висота рослини буде 20-25 см;
  • буде сформовано кілька листків;
  • коренева система буде добре розвиненою.

Також пропонуємо інші цікаві теми з городництва

Як поливати розсаду правильно, щоб вона не хилилася і швидко зміцніла.

Яким доступним кожному засобом можна підживити розсаду, щоб вона гарно росла.

Який простий метод допоможе пробудити старе насіння.

овочі поради город посів розсада баклажан
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
