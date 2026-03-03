Когда сеять перец на рассаду в марте 2026 — лунный календарь и полезные советы

Посев сладкого перца на рассаду. Коллаж: Новини.LIVE

Март — время когда нужно успеть посеять сладкий перец на рассаду, ведь эта культура имеет долгий вегетационный период. Многие городники обращают внимание не только на погоду, а и на лунный календарь, ведь фазы Луны напрямую влияют на рост растений.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять перец на рассаду в марте 2026 года, чтобы урожай вас приятно поразил.

Реклама

Читайте также:

Почему важно не опоздать с посевом

Как мы уже отмечали, сладкий перец имеет длительный период развития — от момента высева семян до первых плодов проходит в среднем 100-150 дней в зависимости от сорта. Именно поэтому лучший период для посева семян на рассаду приходится на конец зимы или начало весны. Если же опоздать, перец банально не успеет сформировать урожай до конца сезона.

Когда сеять сладкий перец на рассаду в марте 2026 года

По лунному календарю благоприятными датами считаются: 3, 6, 7, 10 марта. Именно в эти дни растения лучше сформируют корневую систему и быстрее взойдут.

Однако еще надо учитывать погодные условия. В южных областях высевать можно немного раньше, в северных — ближе к середине марта. Главное правило — на момент высадки в открытый грунт рассаде должно быть примерно 60-70 дней.

Как вырастить крепкую рассаду — советы огородников

Чтобы рассада перца была сильной и здоровой:

обеспечьте 12-14 часов света ежедневно (для этого лучше приобрести фитолампу);

поддерживайте температуру от +22 до +25°C до всходов;

не переливайте растения;

избегайте сквозняков;

пикируйте очень осторожно или сразу сейте в отдельные стаканчики.

Перец не любит травмирования корневой системы, поэтому лишний раз пересаживать его не стоит.

Также делимся другими темами по огородничеству

Когда сеять огурцы на рассаду, чтобы урожай приятно удивил.

В какие дни лучше всего сеять томаты на рассаду.

В какие даты марта можно сеять баклажаны на рассаду.

Каким дешевым средством можно подкормить рассаду, чтобы она хорошо росла.