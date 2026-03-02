Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году — даты, которые гарантируют урожай

Посев огурцов на рассаду. Колаж: Новини.LIVE

Огурцы — один из самых популярных овощей, который растет на грядках украинских огородников. Однако получить щедрый урожай овоща удается не каждому. Секрет кроется в своевременном посеве семян на рассаду и правильном уходе за всходами.

рассказывает, когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году и какие секреты помогут собрать действительно большой урожай.

Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году

Лучшее время для посева огурцов на рассаду — середина апреля. Так, если начать проращивание примерно с 13 по 18 апреля, то уже к 10-15 мая вы получите 25-30-дневную рассаду, готовую к высадке в открытый грунт.

Именно такой возраст растений считается идеальным, поскольку:

огурцы быстрее приживаются после пересадки;

начинают плодоносить почти на месяц раньше, чем посеянные сразу в грунт;

успевают отдать значительную часть урожая до появления массовых грибковых болезней.

Но важно, чтобы температура воздуха во время высадки рассады в открытый грунт держалась не ниже +10°С, а также сама земля была уже прогрета.

Как правильно прорастить семена огурцов

Чтобы получить дружные и быстрые всходы, семена стоит предварительно прорастить. Пошаговая схема:

Выложите семена в лоток на влажную туалетную бумагу или бумажные полотенца. Накройте крышкой или пленкой. Поставьте в теплое место с температурой около +28°С.

При качественных семенах первые ростки могут появиться уже через одну ночь. Такой способ позволяет сразу отбраковать непроросшие зерна и высевать только самые сильные.

Пророщенные семена высевают в легкую, рыхлую и питательную почву. Емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия, ведь огурцы не переносят застоя воды.

Как сеять:

сделайте в центре лунку глубиной до 2 см;

аккуратно положите семена и присыпьте землей;

поставьте стаканчики в ящик, выстланный прозрачной пленкой;

сверху также накройте пленкой и оставьте в теплом месте до появления всходов.

Как только появятся первые ростки, рассаду нужно перенести под лампу и досвечивать 12-14 часов в сутки. Это поможет избежать вытягивания стеблей. После появления всех всходов и при температуре на улице не ниже +10°С растения начинают постепенно закалять, вынося на балкон или веранду. Когда температура превышает +15°С, укрытие пленкой уже не требуется.

Как ухаживать за рассадой огурцов — подсыпка и подкормка

Когда на растениях появляются 1-2 настоящих листа, в стаканчики можно досыпать немного грунта. Это:

стимулирует формирование дополнительных корней;

укрепляет стебель;

сдерживает слишком быстрый рост.

После подсыпки рассаду поливают теплой водой. Через 2-3 дня стоит провести корневую подкормку. Для этого подходит монокалий фосфат — фосфорно-калийное удобрение, которое:

активизирует развитие корневой системы благодаря фосфору;

повышает устойчивость растений к стрессам и болезням благодаря калию;

помогает сформировать крепкую, невытянутую рассаду.

