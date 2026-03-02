Видео
Когда сеять огурцы на рассаду — эти дни гарантируют щедрый урожай

Дата публикации 2 марта 2026 09:29
Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году — даты, которые гарантируют урожай
Посев огурцов на рассаду. Колаж: Новини.LIVE

Огурцы — один из самых популярных овощей, который растет на грядках украинских огородников. Однако получить щедрый урожай овоща удается не каждому. Секрет кроется в своевременном посеве семян на рассаду и правильном уходе за всходами. 

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году и какие секреты помогут собрать действительно большой урожай.

Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году

Лучшее время для посева огурцов на рассаду — середина апреля. Так, если начать проращивание примерно с 13 по 18 апреля, то уже к 10-15 мая вы получите 25-30-дневную рассаду, готовую к высадке в открытый грунт.

Именно такой возраст растений считается идеальным, поскольку:

  • огурцы быстрее приживаются после пересадки;
  • начинают плодоносить почти на месяц раньше, чем посеянные сразу в грунт;
  • успевают отдать значительную часть урожая до появления массовых грибковых болезней.

Но важно, чтобы температура воздуха во время высадки рассады в открытый грунт держалась не ниже +10°С, а также сама земля была уже прогрета.

Как правильно прорастить семена огурцов

Чтобы получить дружные и быстрые всходы, семена стоит предварительно прорастить. Пошаговая схема:

  1. Выложите семена в лоток на влажную туалетную бумагу или бумажные полотенца.
  2. Накройте крышкой или пленкой.
  3. Поставьте в теплое место с температурой около +28°С.

При качественных семенах первые ростки могут появиться уже через одну ночь. Такой способ позволяет сразу отбраковать непроросшие зерна и высевать только самые сильные.

Пророщенные семена высевают в легкую, рыхлую и питательную почву. Емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия, ведь огурцы не переносят застоя воды.

Как сеять:

  • сделайте в центре лунку глубиной до 2 см;
  • аккуратно положите семена и присыпьте землей;
  • поставьте стаканчики в ящик, выстланный прозрачной пленкой;
  • сверху также накройте пленкой и оставьте в теплом месте до появления всходов.

Как только появятся первые ростки, рассаду нужно перенести под лампу и досвечивать 12-14 часов в сутки. Это поможет избежать вытягивания стеблей. После появления всех всходов и при температуре на улице не ниже +10°С растения начинают постепенно закалять, вынося на балкон или веранду. Когда температура превышает +15°С, укрытие пленкой уже не требуется.

Как ухаживать за рассадой огурцов — подсыпка и подкормка

Когда на растениях появляются 1-2 настоящих листа, в стаканчики можно досыпать немного грунта. Это:

  • стимулирует формирование дополнительных корней;
  • укрепляет стебель;
  • сдерживает слишком быстрый рост.

После подсыпки рассаду поливают теплой водой. Через 2-3 дня стоит провести корневую подкормку. Для этого подходит монокалий фосфат — фосфорно-калийное удобрение, которое:

  • активизирует развитие корневой системы благодаря фосфору;
  • повышает устойчивость растений к стрессам и болезням благодаря калию;
  • помогает сформировать крепкую, невытянутую рассаду.

урожай овощи советы рассада огурцы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
