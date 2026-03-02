Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году — даты, которые гарантируют урожай

Когда сеять огурцы на рассаду — эти дни гарантируют щедрый урожай
Огурцы — один из самых популярных овощей, который растет на грядках украинских огородников. Однако получить щедрый урожай овоща удается не каждому. Секрет кроется в своевременном посеве семян на рассаду и правильном уходе за всходами.
Когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году
Лучшее время для посева огурцов на рассаду — середина апреля. Так, если начать проращивание примерно с 13 по 18 апреля, то уже к 10-15 мая вы получите 25-30-дневную рассаду, готовую к высадке в открытый грунт.
Именно такой возраст растений считается идеальным, поскольку:
- огурцы быстрее приживаются после пересадки;
- начинают плодоносить почти на месяц раньше, чем посеянные сразу в грунт;
- успевают отдать значительную часть урожая до появления массовых грибковых болезней.
Но важно, чтобы температура воздуха во время высадки рассады в открытый грунт держалась не ниже +10°С, а также сама земля была уже прогрета.
Как правильно прорастить семена огурцов
Чтобы получить дружные и быстрые всходы, семена стоит предварительно прорастить. Пошаговая схема:
- Выложите семена в лоток на влажную туалетную бумагу или бумажные полотенца.
- Накройте крышкой или пленкой.
- Поставьте в теплое место с температурой около +28°С.
При качественных семенах первые ростки могут появиться уже через одну ночь. Такой способ позволяет сразу отбраковать непроросшие зерна и высевать только самые сильные.
Пророщенные семена высевают в легкую, рыхлую и питательную почву. Емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия, ведь огурцы не переносят застоя воды.
Как сеять:
- сделайте в центре лунку глубиной до 2 см;
- аккуратно положите семена и присыпьте землей;
- поставьте стаканчики в ящик, выстланный прозрачной пленкой;
- сверху также накройте пленкой и оставьте в теплом месте до появления всходов.
Как только появятся первые ростки, рассаду нужно перенести под лампу и досвечивать 12-14 часов в сутки. Это поможет избежать вытягивания стеблей. После появления всех всходов и при температуре на улице не ниже +10°С растения начинают постепенно закалять, вынося на балкон или веранду. Когда температура превышает +15°С, укрытие пленкой уже не требуется.
Как ухаживать за рассадой огурцов — подсыпка и подкормка
Когда на растениях появляются 1-2 настоящих листа, в стаканчики можно досыпать немного грунта. Это:
- стимулирует формирование дополнительных корней;
- укрепляет стебель;
- сдерживает слишком быстрый рост.
После подсыпки рассаду поливают теплой водой. Через 2-3 дня стоит провести корневую подкормку. Для этого подходит монокалий фосфат — фосфорно-калийное удобрение, которое:
- активизирует развитие корневой системы благодаря фосфору;
- повышает устойчивость растений к стрессам и болезням благодаря калию;
- помогает сформировать крепкую, невытянутую рассаду.
