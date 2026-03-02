Коли сіяти огірки на розсаду у 2026 році — найкращі дати та поради

Посійте огірки на розсаду у ці дні — врожай збиратимете ящиками
Домашні огірки з грядки з нетерпінням чекає кожен городник, адже це не тільки солодкий овоч для літніх салатів, а й незамінна консервація на зиму. Але, щоб дочекатися щедрого врожаю, необхідно спочатку вчасно та правильно виростити розсаду.
Коли сіяти огірки на розсаду у 2026 році
Найкращий час для посіву огірків на розсаду — середина квітня. Так, якщо почати пророщування приблизно з 13 по 18 квітня, то вже до 10-15 травня ви матимете 25-30-денну розсаду, готову до висаджування у відкритий ґрунт.
Саме такий вік рослин вважається ідеальним, оскільки:
- огірки швидше приживаються після пересадки;
- починають плодоносити майже на місяць раніше, ніж посіяні одразу в ґрунт;
- встигають віддати значну частину врожаю до появи масових грибкових хвороб.
Але важливо, щоб температура повітря під час висаджування розсади у відкритий ґрунт трималася не нижче +10°С, а також сама земля була вже прогріта.
Як правильно проростити насіння огірків
Щоб отримати дружні та швидкі сходи, насіння варто попередньо проростити. Покрокова схема:
- Викладіть насіння в лоток на вологий туалетний папір або паперові рушники.
- Накрийте кришкою або плівкою.
- Поставте у тепле місце з температурою близько +28°С.
За якісного насіння перші паростки можуть з'явитися вже за одну ніч. Такий спосіб дозволяє одразу відбракувати непророслі зерна і висівати лише найсильніші.
Пророщене насіння висівають у легкий, пухкий і поживний ґрунт. Ємності обов'язково повинні мати дренажні отвори, адже огірки не переносять застою води.
Як сіяти:
- зробіть у центрі лунку глибиною до 2 см;
- акуратно покладіть насінину і присипте землею;
- поставте стаканчики в ящик, вистелений прозорою плівкою;
- зверху також накрийте плівкою і залиште в теплому місці до появи сходів.
Щойно з'являться перші паростки, розсаду потрібно перенести під лампу і досвічувати 12-14 годин на добу. Це допоможе уникнути витягування стебел. Після появи всіх сходів і за температури на вулиці не нижче +10°С рослини починають поступово загартовувати, виносячи на балкон або веранду. Коли температура перевищує +15°С, укриття плівкою вже не потрібне.
Як доглядати за розсадою огірків — підсипка та підживлення
Коли на рослинах з'являються 1-2 справжні листки, у стаканчики можна досипати трохи ґрунту. Це:
- стимулює формування додаткових коренів;
- зміцнює стебло;
- стримує надто швидкий ріст.
Після підсипки розсаду поливають теплою водою. Через 2-3 дні варто провести кореневе підживлення. Для цього підходить монокалій фосфат — фосфорно-калійне добриво, яке:
- активізує розвиток кореневої системи завдяки фосфору;
- підвищує стійкість рослин до стресів і хвороб завдяки калію;
- допомагає сформувати міцну, невитягнуту розсаду.
