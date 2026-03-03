Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Врожай солодкого перцю поб'є рекорди — коли сіяти овоч на розсаду

Врожай солодкого перцю поб'є рекорди — коли сіяти овоч на розсаду

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:13
Коли сіяти перець на розсаду — місячний календар на березень 2026 і поради
Посів солодкого перцю на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Солодкий перець — культура, яка має довгий вегетаційний період. Саме тому надзвичайно важливо обрати правильні строки посіву та зважати на погоду. Багато городників також звертають увагу на місячний календар, адже фази Місяця на пряму впливають на ріст рослин. Ключовим місяцем вважається березень. Це час, коли необхідно сіяти насіння на розсаду, щоб встигнути отримати міцні рослини до висадки у відкритий ґрунт чи теплицю.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти перець на розсаду в березні 2026 року, щоб врожай вас приємно вразив.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо не запізнитися з посівом

Як ми вже зазначали, солодкий перець має тривалий період розвитку — від моменту висіву насіння до перших плодів проходить у середньому 100-150 днів залежно від сорту. Саме тому найкращий період для посіву насіння на розсаду припадає на кінець зими або початок весни. Якщо ж запізнитися, перець банально не встигне сформувати врожай до кінця сезону.

Коли сіяти солодкий перець на розсаду у березні 2026 року

За місячним календарем сприятливими датами вважаються: 3, 6, 7, 10 березня. Саме в ці дні рослини краще сформують кореневу систему та швидше зійдуть.

Однак ще треба враховувати погодні умови. У південних областях висівати можна трохи раніше, у північних — ближче до середини березня. Головне правило — на момент висадки у відкритий ґрунт розсаді має бути приблизно 60-70 днів.

Як виростити міцну розсаду — поради городників

Щоб розсада перцю була сильною та здоровою:

  • забезпечте 12-14 годин світла щодня (для цього краще придбати фітолампу);
  • підтримуйте температуру від +22 до +25°C до сходів;
  • не переливайте рослини;
  • уникайте протягів;
  • пікіруйте дуже обережно або одразу сійте в окремі стаканчики.

Перець не любить травмування кореневої системи, тому зайвий раз пересаджувати його не варто.

Також ділимося іншими темами з городництва

Коли сіяти огірки на розсаду, щоб врожай приємно здивував.

У які дні найкраще сіяти томати на розсаду.

У які дати березня можна сіяти баклажани на розсаду.

Яким дешевим засобом можна підживити розсаду, щоб вона гарно росла.

овочі поради город розсада місячний календар солодкий перець
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації