Коли сіяти перець на розсаду — місячний календар на березень 2026 і поради

Солодкий перець — культура, яка має довгий вегетаційний період. Саме тому надзвичайно важливо обрати правильні строки посіву та зважати на погоду. Багато городників також звертають увагу на місячний календар, адже фази Місяця на пряму впливають на ріст рослин. Ключовим місяцем вважається березень. Це час, коли необхідно сіяти насіння на розсаду, щоб встигнути отримати міцні рослини до висадки у відкритий ґрунт чи теплицю.

Чому важливо не запізнитися з посівом

Як ми вже зазначали, солодкий перець має тривалий період розвитку — від моменту висіву насіння до перших плодів проходить у середньому 100-150 днів залежно від сорту. Саме тому найкращий період для посіву насіння на розсаду припадає на кінець зими або початок весни. Якщо ж запізнитися, перець банально не встигне сформувати врожай до кінця сезону.

Коли сіяти солодкий перець на розсаду у березні 2026 року

За місячним календарем сприятливими датами вважаються: 3, 6, 7, 10 березня. Саме в ці дні рослини краще сформують кореневу систему та швидше зійдуть.

Однак ще треба враховувати погодні умови. У південних областях висівати можна трохи раніше, у північних — ближче до середини березня. Головне правило — на момент висадки у відкритий ґрунт розсаді має бути приблизно 60-70 днів.

Як виростити міцну розсаду — поради городників

Щоб розсада перцю була сильною та здоровою:

забезпечте 12-14 годин світла щодня (для цього краще придбати фітолампу);

підтримуйте температуру від +22 до +25°C до сходів;

не переливайте рослини;

уникайте протягів;

пікіруйте дуже обережно або одразу сійте в окремі стаканчики.

Перець не любить травмування кореневої системи, тому зайвий раз пересаджувати його не варто.

