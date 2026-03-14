Коли садити ярий часник навесні 2026 — місячний календар, погода та поради

Одним із перших овочів, який висаджують на городі, є ярий часник. Ця культура невибаглива, але має одну важливу умову — правильний час посадки. Якщо обрати вдалі дати та підготувати зубчики заздалегідь, можна отримати великі головки з насиченим смаком та ароматом. Саме тому багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний календар.

Коли садити ярий часник навесні — погодні умови

Зазвичай оптимальний період для посадки настає наприкінці березня або на початку квітня. Не варто спішити садити ярий часник. Щоб обрати правильний час та не запізнитися, орієнтуйтесь на ґрунт. Земля повинна прогрітися від +5 до +7°C. Саме у таких умовах зубчики швидко формують кореневу систему і починають активно рости.

Коли садити ярий часник — місячний календар на березень та квітень 2026 року

Багато дачників планують роботи на городі за місячним календарем, адже вважається, що фази Місяця впливають на розвиток рослин.

Найсприятливіші дні для посадки ярого часнику навесні 2026 року:

березень — 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31;

квітень — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15.

У ці дні рослини швидше вкорінюються, краще ростуть і формують сильніші головки.

Як підготувати зубчики часнику до посадки

Урожайність напряму залежить від підготовки посадкового матеріалу. Підготувати яровий часник до висадки у відкритий ґрунт дуже просто:

Обирайте лише великі, щільні головки без ознак гнилі, плісняви чи пошкоджень. За тиждень до посадки охолодіть головки у холодильнику. Це допоможе активізувати ріст. Перед посадкою розділіть головки на зубчики та оберіть найбільші. Саме вони дають сильніші рослини та більші головки. Для профілактики хвороб зубчики варто замочити у слабкому розчині марганцівки на 20-30 хв. Після замочування зубчики трохи підсушують і одразу висаджують у підготовлений ґрунт.

Де краще садити ярий часник

Щоб зібрати великий врожай ярого часнику, пам'ятайте:

Рослина любить добре освітлені ділянки, а у затінку росте значно гірше і формує дрібні головки. Грядка повинна бути захищеною від сильного вітру. Ґрунт має бути пухким, легким і добре дренованим. Найкраще ця культура росте на супіщаних або суглинкових ґрунтах із нейтральною кислотністю. Перед посадкою землю перекопують приблизно на 25-30 см і додають перегній або компост. Часник добре росте після бобових культур, капусти або зелені. А ось після цибулі, картоплі чи самого часнику його садити не варто.

