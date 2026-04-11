Чем подкормить чеснок во время весенних заморозков: удобрение для холодного грунта

Подкормка чеснока весной.

Весна в этом году "капризная" и часто подбрасывает неприятные сюрпризы в виде ночных заморозков, из-за чего озимый чеснок выглядит бледным и слабым. Существует простая и доступная подкормка для чеснока, которая буквально "оживляет" растение за несколько дней.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить чеснок во время холодной весны и как сделать это правильно, чтобы получить крепкий и здоровый урожай.

Чем подкормить чеснок во время весенних заморозков

Когда почва еще холодная, лучшим решением будет внекорневая подкормка. Проводить такую обработку стоит, когда у чеснока появилось не менее 4 листьев. Опрыскивание по листу позволяет питательным веществам быстро попасть в растение, минуя "медленные" корни.

Лучшее средство для внекорневой подкормки — 10-15 г карбамида (мочевины) на 10 л воды. Такой раствор быстро насыщает растение азотом и буквально за несколько дней возвращает насыщенный зеленый цвет и упругость.

Чтобы подкормка дала результат, придерживайтесь простых правил:

Читайте также:

обрабатывайте рано утром или вечером;

опрыскивайте равномерно по листьям из пульверизатора;

не проводите обработку перед дождем;

повторите через 7-10 дней при необходимости.

Чем подкормить чеснок в теплые дни

Когда температура стабилизируется и почва хорошо прогреется, можно переходить к корневой подкормке. Именно она дает длительный эффект и стимулирует активный рост. Перед внесением удобрений обязательно хорошо пролейте грядку водой. Это поможет избежать ожогов корней и улучшит усвоение питательных веществ.

Для эффективной подкормки приготовьте раствор:

20 г аммиачной селитры;

20 г сульфата магния;

10 л воды.

Уже на следующий день, когда земля немного подсохнет, осторожно разрыхлите почву — это улучшит доступ воздуха к корням.

