Какие овощи и цветы можно сеять в апреле 2026: список и советы

Что посеять на огороде и в саду в апреле: список овощей и цветов
В апреле, когда огород и сад окончательно "просыпаются", наступает время для посева. Каждый день этого месяца способен повлиять на будущий урожай. Поэтому стоит знать, какие культуры можно сеять на грядках и клумбах, чтобы получить ранние овощи и пышное цветение.
Новини.LIVE делится подробным списком и полезными советами.
Какие цветы сеять в апреле для ярких клумб
В середину весны можно посеять много декоративных культур, которые сделают участок ухоженным и живым:
- Бархатцы, особенно низкорослые сорта. Они быстро всходят, хорошо приживаются и почти не нуждаются в сложном уходе. А еще отпугивают вредителей на огороде.
- Календула. Она не только украшает клумбы, но и будет полезной для грядок.
- Декоративные злаки, такие как лисий хвостик и просо волосовидное. Добавляют клумбам легкости и идеально подходят для создания стильных композиций и сухоцветов.
- Астры и кермек. Эти цветы долго сохраняют декоративность, добавляют цвета участку и прекрасно смотрятся в букетах.
- Декоративный подсолнечник, в частности пушистый сорт "Медвежонок". Семена лучше высевать в горшки, а затем переносить в открытый грунт.
Что посеять в апреле на огороде: овощи для раннего урожая
В этот период высевают ранние помидоры на рассаду. Но важно придерживаться правильной схемы посева, чтобы растения не загущались и имели достаточно пространства. Основную часть томатов лучше сеять ближе к середине месяца — так рассада не перерастет и будет крепкой.
В конце апреля можно начинать подготовку к выращиванию огурцов. Сначала семена высевают в кассеты или небольшие емкости, а после укрепления пересаживают в горшочки. В открытый грунт их переносят уже в мае, когда установится стабильное тепло.
Также делимся другими полезными статьями по огородничеству
Когда можно сеять томаты в апреле по лунному календарю.
Какие даты благоприятны для посадки картофеля весной 2026 года по лунному календарю.
Когда сажать яровой чеснок весной, чтобы собрать богатый урожай.
Читайте Новини.LIVE!