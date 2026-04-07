Какие овощи и цветы можно сеять в апреле 2026: список и советы

В апреле, когда огород и сад окончательно "просыпаются", наступает время для посева. Каждый день этого месяца способен повлиять на будущий урожай. Поэтому стоит знать, какие культуры можно сеять на грядках и клумбах, чтобы получить ранние овощи и пышное цветение.

Какие цветы сеять в апреле для ярких клумб

В середину весны можно посеять много декоративных культур, которые сделают участок ухоженным и живым:

Бархатцы, особенно низкорослые сорта. Они быстро всходят, хорошо приживаются и почти не нуждаются в сложном уходе. А еще отпугивают вредителей на огороде. Календула. Она не только украшает клумбы, но и будет полезной для грядок. Декоративные злаки, такие как лисий хвостик и просо волосовидное. Добавляют клумбам легкости и идеально подходят для создания стильных композиций и сухоцветов. Астры и кермек. Эти цветы долго сохраняют декоративность, добавляют цвета участку и прекрасно смотрятся в букетах. Декоративный подсолнечник, в частности пушистый сорт "Медвежонок". Семена лучше высевать в горшки, а затем переносить в открытый грунт.

Что посеять в апреле на огороде: овощи для раннего урожая

В этот период высевают ранние помидоры на рассаду. Но важно придерживаться правильной схемы посева, чтобы растения не загущались и имели достаточно пространства. Основную часть томатов лучше сеять ближе к середине месяца — так рассада не перерастет и будет крепкой.

В конце апреля можно начинать подготовку к выращиванию огурцов. Сначала семена высевают в кассеты или небольшие емкости, а после укрепления пересаживают в горшочки. В открытый грунт их переносят уже в мае, когда установится стабильное тепло.

Также делимся другими полезными статьями по огородничеству

Когда можно сеять томаты в апреле по лунному календарю.

Какие даты благоприятны для посадки картофеля весной 2026 года по лунному календарю.

Когда сажать яровой чеснок весной, чтобы собрать богатый урожай.