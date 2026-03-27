Когда сеять томаты в апреле 2026: лунный календарь и советы

Посев томатов в грунт весной.

Томаты — одна из самых популярных культур на грядках украинцев. Овощ употребляют как в свежем виде, так и готовят множество консервации на зиму. А чтобы помидоры выросли действительно вкусными и порадовали щедрым урожаем, стоит обратить внимание не только на погодные условия, но и на лунный посевной календарь на апрель 2026 года. Он поможет выбрать самую урожайную дату для посева.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в апреле благоприятны для посева томатов и как это правильно сделать, чтобы получить лучший результат.

Можно ли в апреле сеять помидоры в открытый грунт

Перед тем как сеять семена или высаживать рассаду в открытый грунт, обязательно посмотрите на погоду, ведь эта культура чувствительна к перепадам температуры и заморозкам.

Температура воздуха должна стабильно держаться на уровне от +12 до +18°C, а ночная температура не опускаться ниже +10°C.

Какие дни благоприятны для посева помидоров по лунному календарю

В апреле 2026 года благоприятные дни для посева томатов следующие: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30.

Зато стоит избегать такие дни: 11, 25 и 26 апреля.

Как подготовить семена томатов к посеву на рассаду

Чтобы семена быстрее проросли и дали крепкие всходы:

Замочите семена в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут. Промойте водой в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки раствора. Просушите на бумажной салфетке. Сейте на глубину 0,5-1 см в увлажненную почву, оставляя между семенами 2-3 см. Накройте контейнер стеклом или пленкой, поставьте в теплое место с температурой от +23 до +25°C. Семена начнут всходить на 5-6 день. После появления всходов пленку снимите и перенесите рассаду на хорошо освещенное место. Полив должен быть умеренным: почва слегка влажная, но не мокрая. Когда появятся два настоящих листочка — время для пикировки.

