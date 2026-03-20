Когда сеять морковь в открытый грунт весной 2026 по лунному календарю: лучшие дни

Сезон весенне-полевых работ в Украине официально начат. Именно сейчас стоит решить, когда начинать посев моркови в открытый грунт. Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь, который помогает выбрать самую благоприятную дату. Правильный день может повлиять на дружность всходов и качество моркови.

Какие оптимальные сроки посева моркови в 2026 году

Морковь — холодостойкая культура, но спешить не стоит. Семена начинают прорастать уже при температуре почвы от +3 до +5°C. А для равномерных всходов лучше дождаться хотя бы +8°C.

Сроки посева моркови напрямую зависят от того, для чего вы ее выращиваете:

1. Для раннего потребления

Чтобы лакомиться молодой морковью уже летом, выбирайте раннеспелые сорта и высевайте овощ в конце марта или в начале апреля. В этот период влажность и температура почвы идеальны для дружных всходов.

2. Для хранения на зиму

Оптимальный период — с конца апреля и до середины мая. В это время почва достаточно прогрета, чтобы корнеплоды формировались плотными и долго хранились.

3. Для позднего урожая

Допускается посев даже до начала июня, но лишь при условии регулярного полива.

Когда сеять морковь в разных регионах Украины

Погодные условия в Украине различаются, поэтому ориентироваться нужно не на одну дату, а на температуру почвы.

Юг Украины — посев возможен уже с конца марта.

— посев возможен уже с конца марта. Центральные области — оптимально с середины апреля.

— оптимально с середины апреля. Север и запад — лучше сеять в конце апреля или в начале мая.

Какие дни благоприятны для посева моркови по лунному календарю 2026 года

Если вы ориентируетесь на лунный посевной календарь, обратите внимание на период убывающей Луны. Именно тогда растения лучше формируют корнеплоды. В дни полнолуния и новолуния от посева лучше воздержаться — всходы могут быть слабыми или неравномерными.

Лучшие даты для посева моркови в апреле 2026 : 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30 число.

: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30 число. Благоприятные дни в мае 2026: 4, 5, 6, 28, 29.

Посев моркови в открытый грунт: температура и подготовка почвы

Чтобы получить хороший урожай моркови, важно правильно подготовить грядку:

Почва должна быть рыхлой и легкой; В тяжелую землю стоит добавить песок или опилки; Не вносите свежий навоз — он портит форму моркови; Глубина посева — не более 2 см; Семена моркови всходят долго из-за эфирных масел, которые мешают впитывать влагу. Чтобы ускорить процесс, можно замочить их в теплой воде, а затем охладить; Чередуйте рядки моркови с луком — это помогает отпугнуть вредителей; Придерживайтесь севооборота; Лучшие предшественники — огурцы, томаты, картофель и лук.

Как поливать морковь и ухаживать после всходов

После посева главное — сохранить влагу в почве. Пока не появятся всходы, грядку нужно регулярно увлажнять, но без переизбытка воды. Хорошо работает агроволокно — оно удерживает влагу и защищает землю от пересыхания. Как только появятся первые ростки, важно:

осторожно разрыхлить междурядья;

обеспечить доступ кислорода к корням;

не допустить образования плотной корки.

