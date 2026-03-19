Чем подкормить морковь весной: плоды вырастут сладкие и сочные

Подкормка моркови весной для большого урожая. Фото: Новини.LIVE

Морковь кажется неприхотливой культурой, но и она имеет свои особенности. Секрет больших, сочных и сладких корнеплодов в своевременной весенней подкормке.

Чем подкормить морковь весной, чтобы она выросла идеальной.

Читайте также:

Когда подкармливать морковь весной

Уход за морковью начинается еще до посева. Если почва на вашем участке бедная или истощенная, стоит внести удобрения примерно за две недели до высевания семян.

Основную весеннюю подкормку проводят тогда, когда появляются первые настоящие 3-4 листочка. В этот момент морковь активно развивает корневую систему, и именно от этого этапа зависит, какими будут корнеплоды.

Какие питательные вещества нужны моркови

Корнеплодам для здорового развития нужны:

азот — рост ботвы;

— рост ботвы; фосфор — формирование крепкого корня;

— формирование крепкого корня; калий — сладость и сочность;

— сладость и сочность; бор — правильное развитие и предотвращение деформаций.

Какие подкормки лучшие для моркови

Древесная зола

Один из самых эффективных и доступных вариантов. Она содержит много калия и микроэлементов, которые влияют на вкус корнеплодов.

Как использовать:

растворите стакан золы в ведре воды;

полейте междурядья;

проводите подкормку во влажную почву.

Настой крапивы

Такое простое удобрение считается природным стимулятором роста. Преимущества:

улучшает структуру почвы;

активирует развитие растений;

подходит для регулярного использования.

Органика

Компост или перегной также хорошо работают как весеннее удобрение для моркови. Они не только питают растение, но и делают почву более рыхлой, что важно для формирования ровных корнеплодов.

Видео, чем стоит подкормить морковь:

