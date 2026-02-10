Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Морковь больше не кривится — работающий способ подготовки почвы

Морковь больше не кривится — работающий способ подготовки почвы

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 01:12
Как вырастить ровную и сладкую морковь - главный трюк с почвой для большого урожая
Человек собирает урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Чтобы морковь вырастала ровной, крупной и сладкой, огородники советуют перед посевом применить один простой, но ключевой прием с почвой. Именно он формирует форму и вкус корнеплодов даже при сложной погоде.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить ровную и сладкую морковь и какие приемы почвенной подготовки дают лучший результат.

Реклама
Читайте также:

Почему морковь растет криво и без вкуса

Морковь деформируется и теряет сладость в плотной почве, поэтому главный трюк для правильного роста — глубоко разрыхлить землю на 15-20 см и добавить немного компоста. Это обеспечивает корнеплодам свободное пространство для роста и формирует ровную, сочную структуру.

Как правильно подготовить грядку

  • Убрать камешки и корни.
  • Разрыхлить землю максимально глубоко.
  • Добавить компост для питательности.
  • Выровнять поверхность перед посевом.

Посев и уход для ровных корнеплодов

  • Высевать семена рядами с расстоянием 2-3 см.
  • После всходов прореживать до 4-5 см.
  • Поливать редко, но обильно — избыток дает трещины, недостаток делает морковь жесткой.
  • Подкармливать калием и фосфором для сладости.

Дополнительные секреты урожая

  • Мульча удерживает влагу и сдерживает сорняки.
  • Не сажать морковь после других корнеплодов.
  • Собирать урожай вовремя, чтобы избежать огрубения.

Такой простой подход к почве обеспечивает ровную, сладкую и красивую морковь даже в сложных погодных условиях.

Мы уже писали о том, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

Ранее объясняли то, какие овощи и ягоды выгодно посадить в этом сезоне, чтобы получить хороший доход.

Подробнее рассказывали о том, какую подкормку внести под яблоню, чтобы завязи не осыпались даже после морозов.

урожай удобрения советы морковь огород посев полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации