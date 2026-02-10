Как вырастить ровную и сладкую морковь - главный трюк с почвой для большого урожая

Человек собирает урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Чтобы морковь вырастала ровной, крупной и сладкой, огородники советуют перед посевом применить один простой, но ключевой прием с почвой. Именно он формирует форму и вкус корнеплодов даже при сложной погоде.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить ровную и сладкую морковь и какие приемы почвенной подготовки дают лучший результат.

Реклама

Читайте также:

Почему морковь растет криво и без вкуса

Морковь деформируется и теряет сладость в плотной почве, поэтому главный трюк для правильного роста — глубоко разрыхлить землю на 15-20 см и добавить немного компоста. Это обеспечивает корнеплодам свободное пространство для роста и формирует ровную, сочную структуру.

Как правильно подготовить грядку

Убрать камешки и корни.

Разрыхлить землю максимально глубоко.

Добавить компост для питательности.

Выровнять поверхность перед посевом.

Посев и уход для ровных корнеплодов

Высевать семена рядами с расстоянием 2-3 см.

После всходов прореживать до 4-5 см.

Поливать редко, но обильно — избыток дает трещины, недостаток делает морковь жесткой.

Подкармливать калием и фосфором для сладости.

Дополнительные секреты урожая

Мульча удерживает влагу и сдерживает сорняки.

Не сажать морковь после других корнеплодов.

Собирать урожай вовремя, чтобы избежать огрубения.

Такой простой подход к почве обеспечивает ровную, сладкую и красивую морковь даже в сложных погодных условиях.

Мы уже писали о том, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

Ранее объясняли то, какие овощи и ягоды выгодно посадить в этом сезоне, чтобы получить хороший доход.

Подробнее рассказывали о том, какую подкормку внести под яблоню, чтобы завязи не осыпались даже после морозов.