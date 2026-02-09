Что выгодно посадить в 2026 - наиболее прибыльные овощи и ягоды

Самые прибыльные овощи 2026 — что посадить, чтобы заработать
В 2026 году многие огородники делают ставку на культуры, которые быстро окупаются и пользуются стабильным спросом. Правильно выбранные овощи могут принести не только богатый урожай, но и ощутимую прибыль с каждой грядки.
Новини.LIVE объясняет, какие овощи и ягоды выгодно посадить в этом сезоне, чтобы получить хороший доход и легко реализовать собранный урожай.
Овощи и культуры, приносящие прибыль в 2026 году
Чтобы заработать на урожае, стоит выбирать культуры с круглогодичным или сезонно высоким спросом, которые не требуют больших вложений и хорошо хранятся. Такие овощи быстро окупаются и позволяют получать доход даже на небольшом участке.
Самые выгодные культуры сезона
- Озимый чеснок — продается круглый год, хорошо хранится, высокий спрос на рынках.
- Клубника — ранние и ремонтантные сорта дают несколько волн урожая, дорогая в продаже.
- Томаты (салатные, ранние, черри) — стабильный спрос, высокие цены на черри и мясистые сорта.
- Зелень (укроп, петрушка, шпинат, базилик, руккола) — минимальные затраты, быстрый рост, несколько сборов за сезон.
- Лук (перо и репчатый) — неприхотливый, хорошо хранится, быстрый доход весной.
- Перец — более дорогая культура даже в пик сезона, популярен в свежем виде и для консервации.
- Молодой картофель — приносит хорошую прибыль весной при условии ранних сортов и правильных сроков посадки.
Дополнительные культуры для заработка
Тыква и фасоль не требуют больших вложений, а семена легко реализовать закупщикам. Такие культуры подходят тем, у кого есть дополнительный земельный участок. Они обеспечивают стабильную прибыль даже в сезоны, когда другие овощи дают более низкую рентабельность.
Кому подходит эта стратегия
Этот список выгоден как для начинающих дачников, так и для тех, кто планирует небольшой подсобный бизнес. Главное — правильно подобрать сорта, учесть климат и вовремя выйти на рынок, чтобы получить максимальную прибыль с каждого квадратного метра огорода.
