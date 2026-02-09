Что выгодно посадить в 2026 - наиболее прибыльные овощи и ягоды

Человек собирает овощи на огороде. Фото: Jardineria On

В 2026 году многие огородники делают ставку на культуры, которые быстро окупаются и пользуются стабильным спросом. Правильно выбранные овощи могут принести не только богатый урожай, но и ощутимую прибыль с каждой грядки.

Новини.LIVE объясняет, какие овощи и ягоды выгодно посадить в этом сезоне, чтобы получить хороший доход и легко реализовать собранный урожай.

Овощи и культуры, приносящие прибыль в 2026 году

Чтобы заработать на урожае, стоит выбирать культуры с круглогодичным или сезонно высоким спросом, которые не требуют больших вложений и хорошо хранятся. Такие овощи быстро окупаются и позволяют получать доход даже на небольшом участке.

Самые выгодные культуры сезона

Озимый чеснок — продается круглый год, хорошо хранится, высокий спрос на рынках.

Клубника — ранние и ремонтантные сорта дают несколько волн урожая, дорогая в продаже.

Томаты (салатные, ранние, черри) — стабильный спрос, высокие цены на черри и мясистые сорта.

Зелень (укроп, петрушка, шпинат, базилик, руккола) — минимальные затраты, быстрый рост, несколько сборов за сезон.

Лук (перо и репчатый) — неприхотливый, хорошо хранится, быстрый доход весной.

Перец — более дорогая культура даже в пик сезона, популярен в свежем виде и для консервации.

Молодой картофель — приносит хорошую прибыль весной при условии ранних сортов и правильных сроков посадки.

Дополнительные культуры для заработка

Тыква и фасоль не требуют больших вложений, а семена легко реализовать закупщикам. Такие культуры подходят тем, у кого есть дополнительный земельный участок. Они обеспечивают стабильную прибыль даже в сезоны, когда другие овощи дают более низкую рентабельность.

Кому подходит эта стратегия

Этот список выгоден как для начинающих дачников, так и для тех, кто планирует небольшой подсобный бизнес. Главное — правильно подобрать сорта, учесть климат и вовремя выйти на рынок, чтобы получить максимальную прибыль с каждого квадратного метра огорода.

