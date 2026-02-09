Видео
Україна
Видео

Самые прибыльные овощи 2026 — что посадить, чтобы заработать

Самые прибыльные овощи 2026 — что посадить, чтобы заработать

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 09:59
Что выгодно посадить в 2026 - наиболее прибыльные овощи и ягоды
Человек собирает овощи на огороде. Фото: Jardineria On

В 2026 году многие огородники делают ставку на культуры, которые быстро окупаются и пользуются стабильным спросом. Правильно выбранные овощи могут принести не только богатый урожай, но и ощутимую прибыль с каждой грядки.

Новини.LIVE объясняет, какие овощи и ягоды выгодно посадить в этом сезоне, чтобы получить хороший доход и легко реализовать собранный урожай.

Читайте также:

Овощи и культуры, приносящие прибыль в 2026 году

Чтобы заработать на урожае, стоит выбирать культуры с круглогодичным или сезонно высоким спросом, которые не требуют больших вложений и хорошо хранятся. Такие овощи быстро окупаются и позволяют получать доход даже на небольшом участке.

Самые выгодные культуры сезона

  • Озимый чеснок — продается круглый год, хорошо хранится, высокий спрос на рынках.
  • Клубника — ранние и ремонтантные сорта дают несколько волн урожая, дорогая в продаже.
  • Томаты (салатные, ранние, черри) — стабильный спрос, высокие цены на черри и мясистые сорта.
  • Зелень (укроп, петрушка, шпинат, базилик, руккола) — минимальные затраты, быстрый рост, несколько сборов за сезон.
  • Лук (перо и репчатый) — неприхотливый, хорошо хранится, быстрый доход весной.
  • Перец — более дорогая культура даже в пик сезона, популярен в свежем виде и для консервации.
  • Молодой картофель — приносит хорошую прибыль весной при условии ранних сортов и правильных сроков посадки.

Дополнительные культуры для заработка

Тыква и фасоль не требуют больших вложений, а семена легко реализовать закупщикам. Такие культуры подходят тем, у кого есть дополнительный земельный участок. Они обеспечивают стабильную прибыль даже в сезоны, когда другие овощи дают более низкую рентабельность.

Кому подходит эта стратегия

Этот список выгоден как для начинающих дачников, так и для тех, кто планирует небольшой подсобный бизнес. Главное — правильно подобрать сорта, учесть климат и вовремя выйти на рынок, чтобы получить максимальную прибыль с каждого квадратного метра огорода.

Мы уже писали о том, какой сорт лука-севка выбрать в 2026 году, чтобы получить сильные луковицы и надежное хранение.

Ранее объясняли то, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Подробнее рассказывали о том, как быстро и правильно защитить саженцы от морозов с помощью обычного картона.

овощи ягоды советы огород сад прибыль
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
