Що вигідно посадити у 2026 - найбільш прибуткові овочі та ягоди

У 2026 році багато городників роблять ставку на культури, що швидко окуповуються та мають стабільний попит. Правильно обрані овочі можуть принести не лише багатий урожай, а й відчутний прибуток з кожної грядки.

Овочі та культури, що приносять прибуток у 2026 році

Щоб заробити на врожаї, варто обирати культури з цілорічним чи сезонно високим попитом, які не потребують великих вкладень і добре зберігаються. Такі овочі швидко окупаються та дозволяють отримувати дохід навіть на невеликій ділянці.

Найвигідніші культури сезону

Озимий часник — продається цілий рік, добре зберігається, високий попит на ринках.

Полуниця — ранні та ремонтантні сорти дають кілька хвиль врожаю, дорога у продажі.

Томати (салатні, ранні, чері) — стабільний попит, високі ціни на чері та м’ясисті сорти.

Зелень (кріп, петрушка, шпинат, базилік, рукола) — мінімальні витрати, швидкий ріст, кілька зборів за сезон.

Цибуля (перо й ріпчаста) — невибаглива, добре зберігається, швидкий дохід навесні.

Перець — дорожча культура навіть у пік сезону, популярний у свіжому вигляді та для консервації.

Молода картопля — приносить хороший прибуток навесні за умови ранніх сортів і правильних строків посадки.

Додаткові культури для заробітку

Гарбуз і квасоля не потребують великих вкладень, а насіння легко реалізувати закупівельникам. Такі культури підходять тим, у кого є додаткова земельна ділянка. Вони забезпечують стабільний прибуток навіть у сезони, коли інші овочі дають нижчу рентабельність.

Кому підходить ця стратегія

Цей список вигідний як для дачників-початківців, так і для тих, хто планує невеликий підсобний бізнес. Головне — правильно підібрати сорти, врахувати клімат і вчасно вийти на ринок, щоб отримати максимальний прибуток із кожного квадратного метра городу.

