Головна Дім та город Найприбутковіші овочі 2026 — що посадити, щоб заробити

Найприбутковіші овочі 2026 — що посадити, щоб заробити

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 09:59
Що вигідно посадити у 2026 - найбільш прибуткові овочі та ягоди
Людина збирає овочі на городі. Фото: Jardineria On

У 2026 році багато городників роблять ставку на культури, що швидко окуповуються та мають стабільний попит. Правильно обрані овочі можуть принести не лише багатий урожай, а й відчутний прибуток з кожної грядки.

Новини.LIVE пояснює, які овочі та ягоди вигідно посадити цього сезону, щоб отримати хороший дохід та легко реалізувати зібраний урожай.

Читайте також:

Овочі та культури, що приносять прибуток у 2026 році

Щоб заробити на врожаї, варто обирати культури з цілорічним чи сезонно високим попитом, які не потребують великих вкладень і добре зберігаються. Такі овочі швидко окупаються та дозволяють отримувати дохід навіть на невеликій ділянці.

Найвигідніші культури сезону

  • Озимий часник — продається цілий рік, добре зберігається, високий попит на ринках.
  • Полуниця — ранні та ремонтантні сорти дають кілька хвиль врожаю, дорога у продажі.
  • Томати (салатні, ранні, чері) — стабільний попит, високі ціни на чері та м’ясисті сорти.
  • Зелень (кріп, петрушка, шпинат, базилік, рукола) — мінімальні витрати, швидкий ріст, кілька зборів за сезон.
  • Цибуля (перо й ріпчаста) — невибаглива, добре зберігається, швидкий дохід навесні.
  • Перець — дорожча культура навіть у пік сезону, популярний у свіжому вигляді та для консервації.
  • Молода картопля — приносить хороший прибуток навесні за умови ранніх сортів і правильних строків посадки.

Додаткові культури для заробітку

Гарбуз і квасоля не потребують великих вкладень, а насіння легко реалізувати закупівельникам. Такі культури підходять тим, у кого є додаткова земельна ділянка. Вони забезпечують стабільний прибуток навіть у сезони, коли інші овочі дають нижчу рентабельність.

Кому підходить ця стратегія

Цей список вигідний як для дачників-початківців, так і для тих, хто планує невеликий підсобний бізнес. Головне — правильно підібрати сорти, врахувати клімат і вчасно вийти на ринок, щоб отримати максимальний прибуток із кожного квадратного метра городу.

Ми вже писали про те, який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати сильні цибулини та надійне зберігання.

Раніше пояснювали те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

Детальніше розповідали про те, як швидко й правильно захистити саджанці від морозів за допомогою звичайного картону.

овочі ягоди поради город сад прибуток
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
