Малина взорвется урожаем — три подкормки до почек

Малина взорвется урожаем — три подкормки до почек

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 20:21
Чем подкормить малину весной - три удобрения до распускания почек
Мужчина держит урожай малины в руках. Фото: Pinterest

Ранняя подкормка малины определяет размер и обильность будущего урожая, поэтому пропускать ее нельзя. Пока почки еще не тронулись в рост, кустам нужно дать три основных удобрения для сильного старта сезона.

Новини.LIVE объясняет, какие подкормки внести до распускания почек, чтобы малина быстро восстановилась после зимы и образовала крупные ягоды.

Читайте также:

Зачем подкармливать малину ранней весной

После зимы малина нуждается в питательных веществах для запуска роста. От своевременной подкормки зависит зеленая масса, сила побегов и размер будущих ягод. Раннее внесение удобрений помогает кустам быстрее "проснуться" и заложить максимальное количество плодовых почек.

Первая подкормка — азотная

Проводят сразу после таяния снега.

  • Активизирует рост побегов и листьев.
  • Помогает быстро восстановиться после зимнего покоя.

Дозировка: 20 г на 1 м².

Вторая подкормка — комплексные минералы

На старте активного роста малине нужны азот, фосфор и калий.

  • Укрепляют растение.
  • Повышают устойчивость.
  • Улучшают плодоношение.

Дозировка: 60 г на 1 м².

Третья подкормка — органика

Перегной и компост:

  • улучшают структуру почвы;
  • удерживают влагу;
  • помогают корням "дышать".

Наносят слоем до 7 см, перемешивают с почвой.

Через несколько недель кусты становятся сильнее, а к лету формируют крупные, сладкие ягоды размером с 5 копеек. Правильная весенняя подкормка — основа щедрого малинового сезона.

Мы уже писали о том, что посадить рядом с морковью, чтобы повысить урожайность и улучшить состояние почвы.

Ранее объясняли то, какой сорт лука-севка выбрать в 2026 году, чтобы получить сильные луковицы и надежное хранение.

Подробнее рассказывали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

удобрения советы огород сад малина подкормка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
