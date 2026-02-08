Чем подкормить малину весной - три удобрения до распускания почек

Малина взорвется урожаем — три подкормки до почек
Ранняя подкормка малины определяет размер и обильность будущего урожая, поэтому пропускать ее нельзя. Пока почки еще не тронулись в рост, кустам нужно дать три основных удобрения для сильного старта сезона.
Новини.LIVE объясняет, какие подкормки внести до распускания почек, чтобы малина быстро восстановилась после зимы и образовала крупные ягоды.
Зачем подкармливать малину ранней весной
После зимы малина нуждается в питательных веществах для запуска роста. От своевременной подкормки зависит зеленая масса, сила побегов и размер будущих ягод. Раннее внесение удобрений помогает кустам быстрее "проснуться" и заложить максимальное количество плодовых почек.
Первая подкормка — азотная
Проводят сразу после таяния снега.
- Активизирует рост побегов и листьев.
- Помогает быстро восстановиться после зимнего покоя.
Дозировка: 20 г на 1 м².
Вторая подкормка — комплексные минералы
На старте активного роста малине нужны азот, фосфор и калий.
- Укрепляют растение.
- Повышают устойчивость.
- Улучшают плодоношение.
Дозировка: 60 г на 1 м².
Третья подкормка — органика
Перегной и компост:
- улучшают структуру почвы;
- удерживают влагу;
- помогают корням "дышать".
Наносят слоем до 7 см, перемешивают с почвой.
Через несколько недель кусты становятся сильнее, а к лету формируют крупные, сладкие ягоды размером с 5 копеек. Правильная весенняя подкормка — основа щедрого малинового сезона.
