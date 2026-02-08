Чем подкормить малину весной - три удобрения до распускания почек

Мужчина держит урожай малины в руках. Фото: Pinterest

Ранняя подкормка малины определяет размер и обильность будущего урожая, поэтому пропускать ее нельзя. Пока почки еще не тронулись в рост, кустам нужно дать три основных удобрения для сильного старта сезона.

Новини.LIVE объясняет, какие подкормки внести до распускания почек, чтобы малина быстро восстановилась после зимы и образовала крупные ягоды.

Зачем подкармливать малину ранней весной

После зимы малина нуждается в питательных веществах для запуска роста. От своевременной подкормки зависит зеленая масса, сила побегов и размер будущих ягод. Раннее внесение удобрений помогает кустам быстрее "проснуться" и заложить максимальное количество плодовых почек.

Первая подкормка — азотная

Проводят сразу после таяния снега.

Активизирует рост побегов и листьев.

Помогает быстро восстановиться после зимнего покоя.

Дозировка: 20 г на 1 м².

Вторая подкормка — комплексные минералы

На старте активного роста малине нужны азот, фосфор и калий.

Укрепляют растение.

Повышают устойчивость.

Улучшают плодоношение.

Дозировка: 60 г на 1 м².

Третья подкормка — органика

Перегной и компост:

улучшают структуру почвы;

удерживают влагу;

помогают корням "дышать".

Наносят слоем до 7 см, перемешивают с почвой.

Через несколько недель кусты становятся сильнее, а к лету формируют крупные, сладкие ягоды размером с 5 копеек. Правильная весенняя подкормка — основа щедрого малинового сезона.

