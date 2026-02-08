Чим підживити малину навесні - три добрива до розпускання бруньок

Чоловік тримає врожай малини в руках. Фото: Pinterest

Раннє підживлення малини визначає розмір і рясність майбутнього врожаю, тож пропускати його не можна. Поки бруньки ще не рушили в ріст, кущам потрібно дати три основні добрива для сильного старту сезону.

Новини.LIVE пояснює, які підживлення внести до розпускання бруньок, щоб малина швидко відновилася після зими й утворила великі ягоди.

Реклама

Читайте також:

Навіщо підживлювати малину ранньою весною

Після зими малина потребує поживних речовин для запуску росту. Від своєчасного підживлення залежить зелена маса, сила пагонів і розмір майбутніх ягід. Раннє внесення добрив допомагає кущам швидше "прокинутися" та закласти максимальну кількість плодових бруньок.

Перше підживлення — азотне

Проводять одразу після танення снігу.

Активізує ріст пагонів і листя.

Допомагає швидко відновитися після зимового спокою.

Дозування: 20 г на 1 м².

Друге підживлення — комплексні мінерали

На старті активного росту малині потрібні азот, фосфор і калій.

Зміцнюють рослину.

Підвищують стійкість.

Покращують плодоношення.

Дозування: 60 г на 1 м².

Третє підживлення — органіка

Перегній та компост:

покращують структуру ґрунту;

утримують вологу;

допомагають кореням "дихати".

Наносять шаром до 7 см, перемішують із ґрунтом.

Через кілька тижнів кущі стають сильнішими, а до літа формують великі, солодкі ягоди розміром з 5 копійок. Правильне весняне підживлення — основа щедрого малинового сезону.

Ми вже писали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Раніше пояснювали те, який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати сильні цибулини та надійне зберігання.

Детальніше розповідали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.