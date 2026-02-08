Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Малина вибухне врожаєм — три підживлення до бруньок

Малина вибухне врожаєм — три підживлення до бруньок

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 20:21
Чим підживити малину навесні - три добрива до розпускання бруньок
Чоловік тримає врожай малини в руках. Фото: Pinterest

Раннє підживлення малини визначає розмір і рясність майбутнього врожаю, тож пропускати його не можна. Поки бруньки ще не рушили в ріст, кущам потрібно дати три основні добрива для сильного старту сезону.

Новини.LIVE пояснює, які підживлення внести до розпускання бруньок, щоб малина швидко відновилася після зими й утворила великі ягоди.

Реклама
Читайте також:

Навіщо підживлювати малину ранньою весною

Після зими малина потребує поживних речовин для запуску росту. Від своєчасного підживлення залежить зелена маса, сила пагонів і розмір майбутніх ягід. Раннє внесення добрив допомагає кущам швидше "прокинутися" та закласти максимальну кількість плодових бруньок.

Перше підживлення — азотне

Проводять одразу після танення снігу.

  • Активізує ріст пагонів і листя.
  • Допомагає швидко відновитися після зимового спокою.

Дозування: 20 г на 1 м².

Друге підживлення — комплексні мінерали

На старті активного росту малині потрібні азот, фосфор і калій.

  • Зміцнюють рослину.
  • Підвищують стійкість.
  • Покращують плодоношення.

Дозування: 60 г на 1 м².

Третє підживлення — органіка

Перегній та компост:

  • покращують структуру ґрунту;
  • утримують вологу;
  • допомагають кореням "дихати".

Наносять шаром до 7 см, перемішують із ґрунтом.

Через кілька тижнів кущі стають сильнішими, а до літа формують великі, солодкі ягоди розміром з 5 копійок. Правильне весняне підживлення — основа щедрого малинового сезону.

Ми вже писали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Раніше пояснювали те, який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати сильні цибулини та надійне зберігання.

Детальніше розповідали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

добрива поради город сад малина підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації