Чим підживити малину навесні - три добрива до розпускання бруньок

Малина вибухне врожаєм — три підживлення до бруньок
Раннє підживлення малини визначає розмір і рясність майбутнього врожаю, тож пропускати його не можна. Поки бруньки ще не рушили в ріст, кущам потрібно дати три основні добрива для сильного старту сезону.
Новини.LIVE пояснює, які підживлення внести до розпускання бруньок, щоб малина швидко відновилася після зими й утворила великі ягоди.
Навіщо підживлювати малину ранньою весною
Після зими малина потребує поживних речовин для запуску росту. Від своєчасного підживлення залежить зелена маса, сила пагонів і розмір майбутніх ягід. Раннє внесення добрив допомагає кущам швидше "прокинутися" та закласти максимальну кількість плодових бруньок.
Перше підживлення — азотне
Проводять одразу після танення снігу.
- Активізує ріст пагонів і листя.
- Допомагає швидко відновитися після зимового спокою.
Дозування: 20 г на 1 м².
Друге підживлення — комплексні мінерали
На старті активного росту малині потрібні азот, фосфор і калій.
- Зміцнюють рослину.
- Підвищують стійкість.
- Покращують плодоношення.
Дозування: 60 г на 1 м².
Третє підживлення — органіка
Перегній та компост:
- покращують структуру ґрунту;
- утримують вологу;
- допомагають кореням "дихати".
Наносять шаром до 7 см, перемішують із ґрунтом.
Через кілька тижнів кущі стають сильнішими, а до літа формують великі, солодкі ягоди розміром з 5 копійок. Правильне весняне підживлення — основа щедрого малинового сезону.
Ми вже писали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.
Раніше пояснювали те, який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати сильні цибулини та надійне зберігання.
Детальніше розповідали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.
Читайте Новини.LIVE!