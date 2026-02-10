Відео
Відео

Головна Дім та город Морква більше не кривиться — працюючий спосіб підготовки ґрунту

Морква більше не кривиться — працюючий спосіб підготовки ґрунту

Дата публікації: 10 лютого 2026 01:12
Як виростити рівну та солодку моркву - головний трюк із ґрунтом для великого врожаю
Людина збирає врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Щоб морква виростала рівною, великою та солодкою, городники радять перед посівом застосувати один простий, але ключовий прийом із ґрунтом. Саме він формує форму та смак коренеплодів навіть за складної погоди.

Новини.LIVE розповідає, як виростити рівну і солодку моркву та які прийоми ґрунтової підготовки дають найкращий результат.

Читайте також:

Чому морква росте криво і без смаку

Морква деформується й втрачає солодкість у щільному ґрунті, тому головний трюк для правильного росту — глибоко розпушити землю на 15-20 см та додати трохи компосту. Це забезпечує коренеплодам вільний простір для росту й формує рівну, соковиту структуру.

Як правильно підготувати грядку

  • Прибрати камінці та коріння.
  • Розпушити землю максимально глибоко.
  • Додати компост для поживності.
  • Вирівняти поверхню перед посівом.

Посів і догляд для рівних коренеплодів

  • Висівати насіння рядами з відстанню 2-3 см.
  • Після сходів проріджувати до 4-5 см.
  • Поливати рідко, але рясно — надлишок дає тріщини, нестача робить моркву жорсткою.
  • Підживлювати калієм і фосфором для солодкості.

Додаткові секрети врожаю

  • Мульча утримує вологу й стримує бур’яни.
  • Не саджати моркву після інших коренеплодів.
  • Збирати врожай вчасно, щоб уникнути огрубіння.

Такий простий підхід до ґрунту забезпечує рівну, солодку та красиву моркву навіть у складних погодних умовах.

Ми вже писали про те, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.

Раніше пояснювали те, які овочі та ягоди вигідно посадити цього сезону, щоб отримати хороший дохід.

Детальніше розповідали про те, яке підживлення внести під яблуню, щоб зав’язі не осипались навіть після морозів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
