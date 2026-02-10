Як виростити рівну та солодку моркву - головний трюк із ґрунтом для великого врожаю

Людина збирає врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Щоб морква виростала рівною, великою та солодкою, городники радять перед посівом застосувати один простий, але ключовий прийом із ґрунтом. Саме він формує форму та смак коренеплодів навіть за складної погоди.

Новини.LIVE розповідає, як виростити рівну і солодку моркву та які прийоми ґрунтової підготовки дають найкращий результат.

Чому морква росте криво і без смаку

Морква деформується й втрачає солодкість у щільному ґрунті, тому головний трюк для правильного росту — глибоко розпушити землю на 15-20 см та додати трохи компосту. Це забезпечує коренеплодам вільний простір для росту й формує рівну, соковиту структуру.

Як правильно підготувати грядку

Прибрати камінці та коріння.

Розпушити землю максимально глибоко.

Додати компост для поживності.

Вирівняти поверхню перед посівом.

Посів і догляд для рівних коренеплодів

Висівати насіння рядами з відстанню 2-3 см.

Після сходів проріджувати до 4-5 см.

Поливати рідко, але рясно — надлишок дає тріщини, нестача робить моркву жорсткою.

Підживлювати калієм і фосфором для солодкості.

Додаткові секрети врожаю

Мульча утримує вологу й стримує бур’яни.

Не саджати моркву після інших коренеплодів.

Збирати врожай вчасно, щоб уникнути огрубіння.

Такий простий підхід до ґрунту забезпечує рівну, солодку та красиву моркву навіть у складних погодних умовах.

