Головна Дім та город Чим підживити моркву навесні: плоди виростуть солодкі та соковиті

Чим підживити моркву навесні: плоди виростуть солодкі та соковиті

Дата публікації: 19 березня 2026 11:08
Чим підживити моркву навесні: плоди виростуть солодкі та соковиті
Підживлення моркви навесні для великого врожаю. Фото: Новини.LIVE

Морква здається невибагливою культурою, але й вона має свої особливості. Секрет великих, соковитих та солодких коренеплодів у вчасному весняному підживленні.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити моркву навесні, щоб вона виросла ідеальною.

Коли підживлювати моркву навесні

Догляд за морквою починається ще до посіву. Якщо ґрунт на вашій ділянці бідний або виснажений, варто внести добрива приблизно за два тижні до висівання насіння.

Основне весняне підживлення проводять тоді, коли з'являються перші справжні 3-4 листочки. У цей момент морква активно розвиває кореневу систему, і саме від цього етапу залежить, якими будуть коренеплоди.

Які поживні речовини потрібні моркві

Коренеплодам для здорового розвитку потрібні:

  • азот — ріст бадилля;
  • фосфор — формування міцного кореня;
  • калій — солодкість та соковитість;
  • бор — правильний розвиток та запобігання деформаціям.

Які підживлення найкращі для моркви

Деревний попіл

Один із найефективніших і доступних варіантів. Він містить багато калію та мікроелементів, які впливають на смак коренеплодів.

Як використовувати:

  • розчиніть склянку попелу у відрі води;
  • полийте міжряддя;
  • проводьте підживлення у вологий ґрунт.

Настій кропиви

Таке просте добриво вважається природним стимулятором росту. Переваги:

  • покращує структуру ґрунту;
  • активує розвиток рослин;
  • підходить для регулярного використання.

Органіка

Компост або перегній також добре працюють як весняне добриво для моркви. Вони не лише живлять рослину, а й роблять ґрунт більш пухким, що важливо для формування рівних коренеплодів.

Відео, чим варто підживити моркву:

врожай підживлення моркви весняне підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

