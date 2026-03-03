Які солодкі сорти буряку посіяти у 2026 році — ідеальні для борщу та консервації

Посійте ці сорти буряку для борщу — солодкі й мають насичений колір
Секрет смачного борщу у буряці. Саме він наділяє страву солодкістю та насиченим рубіновим кольором. Але далеко не кожен буряк однаково соковитий і гарний на смак. Щоб не помилитися у виборі, є перевірені сорти з високим вмістом цукрів і щільною м'якоттю, які агрономи рекомендують посіяти у 2026 році.
Новини.LIVE розповідає про три сорти овочу, які дають стабільний урожай, мають насичений колір, солодкий смак і добре зберігаються взимку.
Три сорти буряку, які варто посіяти у 2026 році
Пабло F1
Популярний нідерландський гібрид, який цінують за стабільний результат. Гарний врожай можна отримати навіть у сезон з примхливою погодою. Буряк добре переносить спеку, тимчасову посуху та короткі похолодання. Достигає овоч приблизно за 100-110 днів. Коренеплоди круглі, рівні, вагою 150-250 г.
М'якоть щільна, темно-рубінова, без світлих кілець. Саме тому цей буряк ідеально підходить для борщу — колір страви залишається насиченим. Додатковий плюс — чудова лежкість, що дозволяє зберігати врожай до весни без втрати смаку.
Детройт
Відомий сорт французької селекції, який вважається одним із найсолодших. Вміст цукрів може сягати до 14%. Це середньостиглий сорт, тож урожай можна отримати вже за 90-120 днів. Сорт стійкий до стрілкування, що особливо важливо при прохолодній весні або різких температурних перепадах.
Коренеплоди розміром 300-400 г, із тонкою шкіркою та яскраво-червоною м'якоттю. Цей буряк чудово підходить не лише для борщу, а й для соків, запікання та маринування. Після термічної обробки колір не тьмяніє, а смак залишається солодким.
Водан F1
Це ранньостиглий гібрид (85-95) стресо-, засухо- і холодостійкий. Рекомендується сіяти насіння в кінці квітня або у перших числах травня. Тоді урожай можна буде збирати вже в середині літа. Перевага сорту у тому, що його можна сіяти двічі за сезон. Перший урожай використовують для приготування страв і консервації, другий — закладають на зберігання.
Коренеплоди вагою 200-300 г щільні, добре тримають форму під час варіння. М'якоть темно-червоного кольору без світлих кілець. А листя також придатне до вживання.
Як виростити солодкий буряк без водянистості
Щоб буряк був насиченим і солодким:
- обирайте сонячну ділянку без застою води;
- не зловживайте азотними добривами — надлишок викликає водянистість;
- дотримуйтеся сівозміни;
- поливайте рівномірно, особливо в період формування коренеплоду;
- збирайте врожай вчасно, не допускаючи переростання.
Також ділимося іншими корисними темами з городництва
Як швидко проростити насіння буряка за допомогою мінерального наповнювача.
Які недоліки ґрунту призведуть до того, що буряк виросте дрібним та не смачним.
Які солодкі сорти гарбуза посіяти у 2026 році для десертів, дитячого та дієтичного харчування.
Читайте Новини.LIVE!