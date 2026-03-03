Відео
Україна
Головна Дім та город Посійте ці сорти буряку для борщу — солодкі й мають насичений колір

Посійте ці сорти буряку для борщу — солодкі й мають насичений колір

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 19:49
Які солодкі сорти буряку посіяти у 2026 році — ідеальні для борщу та консервації
Посів червоного буряку. Колаж: Новини.LIVE

Секрет смачного борщу у буряці. Саме він наділяє страву солодкістю та насиченим рубіновим кольором. Але далеко не кожен буряк однаково соковитий і гарний на смак. Щоб не помилитися у виборі, є перевірені сорти з високим вмістом цукрів і щільною м'якоттю, які агрономи рекомендують посіяти у 2026 році.

Новини.LIVE розповідає про три сорти овочу, які дають стабільний урожай, мають насичений колір, солодкий смак і добре зберігаються взимку.

Читайте також:

Три сорти буряку, які варто посіяти у 2026 році

Пабло F1

Популярний нідерландський гібрид, який цінують за стабільний результат. Гарний врожай можна отримати навіть у сезон з примхливою погодою. Буряк добре переносить спеку, тимчасову посуху та короткі похолодання. Достигає овоч приблизно за 100-110 днів. Коренеплоди круглі, рівні, вагою 150-250 г.

М'якоть щільна, темно-рубінова, без світлих кілець. Саме тому цей буряк ідеально підходить для борщу — колір страви залишається насиченим. Додатковий плюс — чудова лежкість, що дозволяє зберігати врожай до весни без втрати смаку.

Детройт

Відомий сорт французької селекції, який вважається одним із найсолодших. Вміст цукрів може сягати до 14%. Це середньостиглий сорт, тож урожай можна отримати вже за 90-120 днів. Сорт стійкий до стрілкування, що особливо важливо при прохолодній весні або різких температурних перепадах.

Коренеплоди розміром 300-400 г, із тонкою шкіркою та яскраво-червоною м'якоттю. Цей буряк чудово підходить не лише для борщу, а й для соків, запікання та маринування. Після термічної обробки колір не тьмяніє, а смак залишається солодким.

Водан F1

Це ранньостиглий гібрид (85-95) стресо-, засухо- і холодостійкий. Рекомендується сіяти насіння в кінці квітня або у перших числах травня. Тоді урожай можна буде збирати вже в середині літа. Перевага сорту у тому, що його можна сіяти двічі за сезон. Перший урожай використовують для приготування страв і консервації, другий — закладають на зберігання.

Коренеплоди вагою 200-300 г щільні, добре тримають форму під час варіння. М'якоть темно-червоного кольору без світлих кілець. А листя також придатне до вживання.

Як виростити солодкий буряк без водянистості

Щоб буряк був насиченим і солодким:

  • обирайте сонячну ділянку без застою води;
  • не зловживайте азотними добривами — надлишок викликає водянистість;
  • дотримуйтеся сівозміни;
  • поливайте рівномірно, особливо в період формування коренеплоду;
  • збирайте врожай вчасно, не допускаючи переростання.

Також ділимося іншими корисними темами з городництва

Як швидко проростити насіння буряка за допомогою мінерального наповнювача.

Які недоліки ґрунту призведуть до того, що буряк виросте дрібним та не смачним.

Які солодкі сорти гарбуза посіяти у 2026 році для десертів, дитячого та дієтичного харчування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
