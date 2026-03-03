Які сорти гарбуза посадити 2026 року — види, що мають смак меду та ананасу

Ці сорти гарбуза на смак як мед і ананас — що посадити 2026 року
Березень — саме той час, коли варто нарешті визначитися із сортами овочів, які плануєте виростити цього сезону. Якщо ви шукаєте солодкі та врожайні сорти гарбуза, є різновиди, що дійсно здатні здивувати. Сучасна селекція пропонує плоди зі смаком меду, карамелі, дині та навіть ананаса. Вони підходять не лише для каш і супів, а й для десертів, соків та дитячого харчування без додавання цукру. А городники відзначають їхню врожайність, стійкість до хвороб і хорошу лежкість.
Новини.LIVE ділиться, які сорти гарбуза варто посадити у 2026 році, щоб восени отримати по-справжньому солодкий урожай.
Три найсолодші сорти гарбуза, які можна посіяти в Україні
Гарбуз "Усмішка"
Ранньостиглий сорт, який дозріває за 85-100 днів. Рослина кущова, компактна, займає мало місця на ділянці, тому ідеально підходить для невеликих городів. На одному кущі формується 6-8 невеликих плодів масою від 0,8 до 1,5 кг. Плоди круглої форми, яскраво-оранжеві з легкими світлими смужками. М'якоть щільна, соковита, насиченого кольору.
Смак і аромат:
- дуже солодкий, без водянистості;
- після запікання з'являється легкий карамельний відтінок;
- аромат теплий, гарбузово-медовий із ноткою свіжої дині.
Переваги сорту:
- холодостійкість і посухостійкість;
- стабільний урожай;
- підходить для запікання, пюре, соків і дитячого меню;
- майже не потребує додавання цукру.
Насіння можна висівати у відкритий ґрунт з середини травня або вирощувати через розсаду. Це хороший варіант для тих, хто хоче ранній урожай.
Гарбуз "Цукерка"
Середньостиглий сорт із періодом вегетації 115-120 днів. Формує міцні довгі батоги та дає 6-8 плодів вагою 1,5-3 кг. Надзвичайно врожайний сорт — з одного куща можна зібрати о 25 кг. Плоди округлі, ребристі, насиченого червоно-оранжевого кольору. Шкірка тонка, але щільна, тому гарбуз добре зберігається та переносить транспортування. М'якоть яскраво-помаранчева, товста, хрустка та соковита, а вміст цукрів — близько 8%.
Смакові характеристики:
- виражений медово-карамельний смак;
- у сирому вигляді нагадує солодку моркву з медом;
- під час запікання аромат стає схожим на печене яблуко з карамеллю.
Сорт вважається еталонним для дитячого та дієтичного харчування, адже має природну солодкість і низьку калорійність. "Цукерка" ідеально підходить для десертів, цукатів, випічки, каш і навіть салатів.
Рекомендації для вирощування:
- висаджувати на родючих, добре розпушених ґрунтах;
- забезпечити регулярний полив;
- своєчасно підживлювати;
- контролювати бур'яни.
Гарбуз "Ананасний F1"
Середньостиглий гібрид мускатного типу з періодом дозрівання 110-125 днів. Формує 5-6 плодів на рослині. Має високу врожайність та стійкість до хвороб. Гарбузи можуть зберігатися до року. Плоди грушоподібні або округлі, масою 1,5-2,5 кг, інколи більші. М'якоть щільна, жовто-оранжева, без грубих волокон. Вміст цукру сягає 10%.
Смак і аромат:
- смак солодкий із легкою тропічною ноткою;
- у стиглому плоді відчувається присмак ананаса або дині;
- аромат свіжий, фруктовий, із делікатним мускатним відтінком, не рідко люди відчувають ледь помітну цитрусову нотку;
- при зберіганні смак стає ще насиченішим.
"Ананасний F1" добре смакує сирим у салатах і смузі, підходить для запікання, сушіння та тушкування. Його цінують саме за екзотичний аромат і десертний смак.
Особливості вирощування:
- висівати у відкритий ґрунт після того, як загроза заморозків минула;
- глибина загортання насіння 3-4 см;
- між кущами залишати близько 1 м;
- потребує регулярного поливу та підживлення.
Тож, якщо ви шукаєте ранній компактний сорт для невеликої ділянки — зверніть увагу на "Усмішку". Для максимальної солодкості та універсального використання підійде "Цукерка". А тим, хто хоче здивувати родину екзотичними нотками, варто посадити "Ананасний F1".
