Які сорти гарбуза посадити 2026 року — види, що мають смак меду та ананасу

Врожай гарбузів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Березень — саме той час, коли варто нарешті визначитися із сортами овочів, які плануєте виростити цього сезону. Якщо ви шукаєте солодкі та врожайні сорти гарбуза, є різновиди, що дійсно здатні здивувати. Сучасна селекція пропонує плоди зі смаком меду, карамелі, дині та навіть ананаса. Вони підходять не лише для каш і супів, а й для десертів, соків та дитячого харчування без додавання цукру. А городники відзначають їхню врожайність, стійкість до хвороб і хорошу лежкість.

Новини.LIVE ділиться, які сорти гарбуза варто посадити у 2026 році, щоб восени отримати по-справжньому солодкий урожай.

Реклама

Читайте також:

Три найсолодші сорти гарбуза, які можна посіяти в Україні

Гарбуз "Усмішка"

Ранньостиглий сорт, який дозріває за 85-100 днів. Рослина кущова, компактна, займає мало місця на ділянці, тому ідеально підходить для невеликих городів. На одному кущі формується 6-8 невеликих плодів масою від 0,8 до 1,5 кг. Плоди круглої форми, яскраво-оранжеві з легкими світлими смужками. М'якоть щільна, соковита, насиченого кольору.

Смак і аромат:

дуже солодкий, без водянистості;

після запікання з'являється легкий карамельний відтінок;

аромат теплий, гарбузово-медовий із ноткою свіжої дині.

Переваги сорту:

холодостійкість і посухостійкість;

стабільний урожай;

підходить для запікання, пюре, соків і дитячого меню;

майже не потребує додавання цукру.

Насіння можна висівати у відкритий ґрунт з середини травня або вирощувати через розсаду. Це хороший варіант для тих, хто хоче ранній урожай.

Гарбуз "Цукерка"

Середньостиглий сорт із періодом вегетації 115-120 днів. Формує міцні довгі батоги та дає 6-8 плодів вагою 1,5-3 кг. Надзвичайно врожайний сорт — з одного куща можна зібрати о 25 кг. Плоди округлі, ребристі, насиченого червоно-оранжевого кольору. Шкірка тонка, але щільна, тому гарбуз добре зберігається та переносить транспортування. М'якоть яскраво-помаранчева, товста, хрустка та соковита, а вміст цукрів — близько 8%.

Смакові характеристики:

виражений медово-карамельний смак;

у сирому вигляді нагадує солодку моркву з медом;

під час запікання аромат стає схожим на печене яблуко з карамеллю.

Сорт вважається еталонним для дитячого та дієтичного харчування, адже має природну солодкість і низьку калорійність. "Цукерка" ідеально підходить для десертів, цукатів, випічки, каш і навіть салатів.

Рекомендації для вирощування:

висаджувати на родючих, добре розпушених ґрунтах;

забезпечити регулярний полив;

своєчасно підживлювати;

контролювати бур'яни.

Гарбуз "Ананасний F1"

Середньостиглий гібрид мускатного типу з періодом дозрівання 110-125 днів. Формує 5-6 плодів на рослині. Має високу врожайність та стійкість до хвороб. Гарбузи можуть зберігатися до року. Плоди грушоподібні або округлі, масою 1,5-2,5 кг, інколи більші. М'якоть щільна, жовто-оранжева, без грубих волокон. Вміст цукру сягає 10%.

Смак і аромат:

смак солодкий із легкою тропічною ноткою;

у стиглому плоді відчувається присмак ананаса або дині;

аромат свіжий, фруктовий, із делікатним мускатним відтінком, не рідко люди відчувають ледь помітну цитрусову нотку;

при зберіганні смак стає ще насиченішим.

"Ананасний F1" добре смакує сирим у салатах і смузі, підходить для запікання, сушіння та тушкування. Його цінують саме за екзотичний аромат і десертний смак.

Особливості вирощування:

висівати у відкритий ґрунт після того, як загроза заморозків минула;

глибина загортання насіння 3-4 см;

між кущами залишати близько 1 м;

потребує регулярного поливу та підживлення.

Тож, якщо ви шукаєте ранній компактний сорт для невеликої ділянки — зверніть увагу на "Усмішку". Для максимальної солодкості та універсального використання підійде "Цукерка". А тим, хто хоче здивувати родину екзотичними нотками, варто посадити "Ананасний F1".

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Які сорти томатів не бояться перепадів температури та дають щедрий врожай.

Який ранній сорт кабачків подарує врожай у травні.

Які сорти ранньої капусти подарують великий та соковитий врожай вже наприкінці весни.

Я кі солодкі сорти огірків городники обирають цього сезону, щоб отримати здоровий та великий врожай.

Я кі сорти картоплі здатні рости за будь-яких погодних умов та радувати стабільно великим врожаєм.