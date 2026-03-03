Какие сорта тыквы посадить в 2026 году — виды со вкусом меда, карамели и ананаса

Урожай тыкв на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Начало весны — лучшее время для выбора сортов овощей, которые планируете вырастить в этом сезоне. Если вы ищете сладкие и урожайные сорта тыквы, есть разновидности, которые действительно способны удивить. Современная селекция предлагает плоды со вкусом меда, карамели, дыни и даже ананаса. А главное — они урожайные, устойчивые к болезням и долго хранятся.

Новини.LIVE делится, какие сорта тыквы стоит посадить в 2026 году, чтобы осенью получить по-настоящему сладкий урожай.

Три самые сладкие сорта тыквы, которые можно посеять в Украине

Тыква "Усмішка"

Раннеспелый сорт, который созревает за 85-100 дней. Растение кустовое, компактное, занимает мало места на участке, поэтому идеально подходит для небольших огородов. На одном кусте формируется 6-8 небольших плодов массой от 0,8 до 1,5 кг. Плоды круглой формы, ярко-оранжевые с легкими светлыми полосками. Мякоть плотная, сочная, насыщенного цвета.

Вкус и аромат:

очень сладкий, без водянистости;

после запекания появляется легкий карамельный оттенок;

аромат теплый, тыквенно-медовый с ноткой свежей дыни.

Преимущества сорта:

холодостойкость и засухоустойчивость;

стабильный урожай;

подходит для запекания, пюре, соков и детского меню;

почти не требует добавления сахара.

Семена можно высевать в открытый грунт с середины мая или выращивать через рассаду. Это хороший вариант для тех, кто хочет ранний урожай.

Тыква "Цукерка"

Среднеспелый сорт с периодом вегетации 115-120 дней. Формирует крепкие длинные плети и дает 6-8 плодов весом 1,5-3 кг. Очень урожайный сорт — с одного куста можно собрать до 25 кг. Плоды округлые, ребристые, насыщенного красно-оранжевого цвета. Кожура тонкая, но плотная, поэтому тыква хорошо хранится и переносит транспортировку. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, хрустящая и сочная, а содержание сахаров — около 8%.

Вкусовые характеристики:

выраженный медово-карамельный вкус;

в сыром виде напоминает сладкую морковь с медом;

во время запекания аромат становится похожим на печеное яблоко с карамелью.

Сорт считается эталонным для детского и диетического питания, ведь имеет естественную сладость и низкую калорийность. "Конфетка" идеально подходит для десертов, цукатов, выпечки, каш и даже салатов.

Рекомендации для выращивания:

высаживать на плодородных, хорошо разрыхленных почвах;

обеспечить регулярный полив;

своевременно подкармливать;

контролировать сорняки.

Тыква "Ананасный F1"

Среднеспелый гибрид мускатного типа с периодом созревания 110-125 дней. Формирует 5-6 плодов на растении. Имеет высокую урожайность и устойчивость к болезням. Тыквы могут храниться до года. Плоды грушевидные или округлые, массой 1,5-2,5 кг, иногда больше. Мякоть плотная, желто-оранжевая, без грубых волокон. Содержание сахара достигает 10%.

Вкус и аромат:

вкус сладкий с легкой тропической ноткой;

в спелом плоде чувствуется привкус ананаса или дыни;

аромат свежий, фруктовый, с деликатным мускатным оттенком, нередко люди чувствуют едва заметную цитрусовую нотку;

при хранении вкус становится еще более насыщенным.

"Ананасный F1" хорошо подходит сырым в салатах и смузи, подходит для запекания, сушки и тушения. Его ценят именно за экзотический аромат и десертный вкус.

Особенности выращивания:

высевать в открытый грунт после того, как угроза заморозков миновала;

глубина заделки семян 3-4 см;

между кустами оставлять около 1 м;

требует регулярного полива и подкормки.

Так, если вы ищете ранний компактный сорт для небольшого участка — обратите внимание на "Усмішку". Для максимальной сладости и универсального использования подойдет "Цукерка". А тем, кто хочет удивить семью экзотическими нотками, стоит посадить "Ананасный F1".

