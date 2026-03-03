Какие сорта тыквы посадить в 2026 году — виды со вкусом меда, карамели и ананаса

Эти сорта тыквы стоит посадить в 2026 году — на вкус как конфетка
Начало весны — лучшее время для выбора сортов овощей, которые планируете вырастить в этом сезоне. Если вы ищете сладкие и урожайные сорта тыквы, есть разновидности, которые действительно способны удивить. Современная селекция предлагает плоды со вкусом меда, карамели, дыни и даже ананаса. А главное — они урожайные, устойчивые к болезням и долго хранятся.
Три самые сладкие сорта тыквы, которые можно посеять в Украине
Тыква "Усмішка"
Раннеспелый сорт, который созревает за 85-100 дней. Растение кустовое, компактное, занимает мало места на участке, поэтому идеально подходит для небольших огородов. На одном кусте формируется 6-8 небольших плодов массой от 0,8 до 1,5 кг. Плоды круглой формы, ярко-оранжевые с легкими светлыми полосками. Мякоть плотная, сочная, насыщенного цвета.
Вкус и аромат:
- очень сладкий, без водянистости;
- после запекания появляется легкий карамельный оттенок;
- аромат теплый, тыквенно-медовый с ноткой свежей дыни.
Преимущества сорта:
- холодостойкость и засухоустойчивость;
- стабильный урожай;
- подходит для запекания, пюре, соков и детского меню;
- почти не требует добавления сахара.
Семена можно высевать в открытый грунт с середины мая или выращивать через рассаду. Это хороший вариант для тех, кто хочет ранний урожай.
Тыква "Цукерка"
Среднеспелый сорт с периодом вегетации 115-120 дней. Формирует крепкие длинные плети и дает 6-8 плодов весом 1,5-3 кг. Очень урожайный сорт — с одного куста можно собрать до 25 кг. Плоды округлые, ребристые, насыщенного красно-оранжевого цвета. Кожура тонкая, но плотная, поэтому тыква хорошо хранится и переносит транспортировку. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, хрустящая и сочная, а содержание сахаров — около 8%.
Вкусовые характеристики:
- выраженный медово-карамельный вкус;
- в сыром виде напоминает сладкую морковь с медом;
- во время запекания аромат становится похожим на печеное яблоко с карамелью.
Сорт считается эталонным для детского и диетического питания, ведь имеет естественную сладость и низкую калорийность. "Конфетка" идеально подходит для десертов, цукатов, выпечки, каш и даже салатов.
Рекомендации для выращивания:
- высаживать на плодородных, хорошо разрыхленных почвах;
- обеспечить регулярный полив;
- своевременно подкармливать;
- контролировать сорняки.
Тыква "Ананасный F1"
Среднеспелый гибрид мускатного типа с периодом созревания 110-125 дней. Формирует 5-6 плодов на растении. Имеет высокую урожайность и устойчивость к болезням. Тыквы могут храниться до года. Плоды грушевидные или округлые, массой 1,5-2,5 кг, иногда больше. Мякоть плотная, желто-оранжевая, без грубых волокон. Содержание сахара достигает 10%.
Вкус и аромат:
- вкус сладкий с легкой тропической ноткой;
- в спелом плоде чувствуется привкус ананаса или дыни;
- аромат свежий, фруктовый, с деликатным мускатным оттенком, нередко люди чувствуют едва заметную цитрусовую нотку;
- при хранении вкус становится еще более насыщенным.
"Ананасный F1" хорошо подходит сырым в салатах и смузи, подходит для запекания, сушки и тушения. Его ценят именно за экзотический аромат и десертный вкус.
Особенности выращивания:
- высевать в открытый грунт после того, как угроза заморозков миновала;
- глубина заделки семян 3-4 см;
- между кустами оставлять около 1 м;
- требует регулярного полива и подкормки.
Так, если вы ищете ранний компактный сорт для небольшого участка — обратите внимание на "Усмішку". Для максимальной сладости и универсального использования подойдет "Цукерка". А тем, кто хочет удивить семью экзотическими нотками, стоит посадить "Ананасный F1".
