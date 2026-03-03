Видео
Главная Дом и огород Эти сорта свеклы идеальны для борща — что посеять в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 19:49
Какие сладкие сорта свеклы посеять в 2026 году — идеально подходят для борща
Посев красной свеклы. Коллаж: Новини.LIVE

Каждая хозяйка знает, секрет вкусного борща кроется в свекле. Именно этот овощ дарит блюду сладость и насыщенный рубиновый цвет. Но далеко не каждая свекла одинаково сочная и вкусная. Чтобы не ошибиться в выборе, есть проверенные сладкие сорта, которые агрономы рекомендуют посеять в 2026 году.

Новини.LIVE рассказывает о трех сортах овоща, которые дают стабильный урожай, имеют насыщенный цвет, сладкий вкус и хорошо хранятся зимой.

Три сорта свеклы, которые стоит посеять в 2026 году

Пабло F1

Популярный нидерландский гибрид, который ценят за стабильный результат. Хороший урожай можно получить даже в сезон с капризной погодой. Свекла хорошо переносит жару, временную засуху и короткие похолодания. Созревает овощ примерно за 100-110 дней. Корнеплоды круглые, ровные, весом 150-250 г.

Мякоть плотная, темно-рубиновая, без светлых колец. Именно поэтому эта свекла идеально подходит для борща — цвет блюда остается насыщенным. Дополнительный плюс — отличная лежкость, что позволяет хранить урожай до весны без потери вкуса.

Детройт

Известный сорт французской селекции, который считается одним из самых сладких. Содержание сахаров может достигать до 14%. Это среднеспелый сорт, поэтому урожай можно получить уже через 90-120 дней. Сорт устойчив к стрелкованию, что особенно важно при прохладной весне или резких температурных перепадах.

Корнеплоды размером 300-400 г, с тонкой кожурой и ярко-красной мякотью. Эта свекла прекрасно подходит не только для борща, но и для соков, запекания и маринования. После термической обработки цвет не тускнеет, а вкус остается сладким.

Водан F1

Это раннеспелый гибрид (85-95) стрессо-, засухо- и холодостойкий. Рекомендуется сеять семена в конце апреля или в первых числах мая. Тогда урожай можно будет собирать уже в середине лета. Преимущество сорта в том, что его можно сеять дважды за сезон. Первый урожай используют для приготовления блюд и консервации, второй — закладывают на хранение.

Корнеплоды весом 200-300 г плотные, хорошо держат форму во время варки. Мякоть темно-красного цвета без светлых колец. А листья также пригодны к употреблению.

Как вырастить сладкую свеклу без водянистости

Чтобы свекла была насыщенной и сладкой:

  • выбирайте солнечный участок без застоя воды;
  • не злоупотребляйте азотными удобрениями — избыток вызывает водянистость;
  • придерживайтесь севооборота;
  • поливайте равномерно, особенно в период формирования корнеплода;
  • собирайте урожай вовремя, не допуская перерастания.

Также делимся другими полезными темами по огородничеству

Як быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Якие недостатки почвы приведут к тому, что свекла вырастет мелкой и невкусной.

Какие сладкие сорта тыквы посеять в 2026 году для десертов, детского и диетического питания.

овощи советы огород свекла сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
