Який сорт моркви сіяти у 2026 році: виросте солодка та велика
Жоден город українських господарів не обходиться без моркви. Але часто буває важко обрати сорт, який був би невибагливий, витривалий, мав солодкі плоди та ще й радував великими врожаями. У 2026 році варто звернути увагу на один перевірений сорт, якому вдалося поєднати всі ці якості.
Новини.LIVE розповідає, який сорт моркви варто посіяти, щоб отримати щедрий і якісний врожай.
Який сорт моркви посіяти у 2026 році
Сорт моркви, який завоював довіру багатьох городників — "Дитяча радість". Його часто обирають саме через стабільний урожай, приємний смак і простоту у вирощуванні. З одного квадратного метра можна отримати до 7 кг якісних коренеплодів, що робить цей сорт вигідним для вирощування. Морква ідеально підходить для дитячого харчування, соків і свіжих салатів.
Основні характеристики сорту:
- середньостиглий сорт (95–110 днів);
- формує рівні коренеплоди з класичною циліндричною формою та тупим кінчиком;
- довжина коренеплодів: приблизно 18-22 см;
- середня вага плода: 90-170 г;
- колір: насичено-помаранчевий;
- смак: виражено солодкий;
- м'якоть: ніжна, соковита;
- не накопичує нітрати;
- врожай добре зберігається взимку.
Як і де правильно висаджувати моркву
Щоб отримати великий урожай, важливо правильно обрати місце та підготувати ґрунт:
- ділянка має бути добре освітлена;
- уникайте місць, де застоюється вода;
- ґрунт має бути легким, пухким і родючим;
- у важку землю додавайте пісок або перегній;
- перед посівом розпушіть грядку.
Коли сіяти моркву у 2026 році
Оптимальний час для посіву залежить від погоди, але загальні орієнтири такі:
- ранній посів: кінець березня — квітень;
- основний період: квітень — початок травня.
Сіяти варто тоді, коли ґрунт прогріється хоча б до +5°C, а сильні заморозки вже не прогнозуються.
Для гарного врожаю важливо, щоб погода була помірно теплою, а земля — злегка вологою.
