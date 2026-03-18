Який сорт моркви сіяти у 2026 році: виросте солодка та велика

Жоден город українських господарів не обходиться без моркви. Але часто буває важко обрати сорт, який був би невибагливий, витривалий, мав солодкі плоди та ще й радував великими врожаями. У 2026 році варто звернути увагу на один перевірений сорт, якому вдалося поєднати всі ці якості.

Новини.LIVE розповідає, який сорт моркви варто посіяти, щоб отримати щедрий і якісний врожай.

Який сорт моркви посіяти у 2026 році

Сорт моркви, який завоював довіру багатьох городників — "Дитяча радість". Його часто обирають саме через стабільний урожай, приємний смак і простоту у вирощуванні. З одного квадратного метра можна отримати до 7 кг якісних коренеплодів, що робить цей сорт вигідним для вирощування. Морква ідеально підходить для дитячого харчування, соків і свіжих салатів.

Основні характеристики сорту:

середньостиглий сорт (95–110 днів);

формує рівні коренеплоди з класичною циліндричною формою та тупим кінчиком;

довжина коренеплодів: приблизно 18-22 см;

середня вага плода: 90-170 г;

колір: насичено-помаранчевий;

смак: виражено солодкий;

м'якоть: ніжна, соковита;

не накопичує нітрати;

врожай добре зберігається взимку.

Як і де правильно висаджувати моркву

Щоб отримати великий урожай, важливо правильно обрати місце та підготувати ґрунт:

ділянка має бути добре освітлена;

уникайте місць, де застоюється вода;

ґрунт має бути легким, пухким і родючим;

у важку землю додавайте пісок або перегній;

перед посівом розпушіть грядку.

Коли сіяти моркву у 2026 році

Оптимальний час для посіву залежить від погоди, але загальні орієнтири такі:

ранній посів: кінець березня — квітень;

основний період: квітень — початок травня.

Сіяти варто тоді, коли ґрунт прогріється хоча б до +5°C, а сильні заморозки вже не прогнозуються.

Для гарного врожаю важливо, щоб погода була помірно теплою, а земля — злегка вологою.

