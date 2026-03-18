Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Який сорт моркви сіяти у 2026 році: виросте солодка та велика

Який сорт моркви сіяти у 2026 році: виросте солодка та велика

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 03:13
Врожай моркви на городі. Фото: depositphotos.com

Жоден город українських господарів не обходиться без моркви. Але часто буває важко обрати сорт, який був би невибагливий, витривалий, мав солодкі плоди та ще й радував великими врожаями. У 2026 році варто звернути увагу на один перевірений сорт, якому вдалося поєднати всі ці якості.

Новини.LIVE розповідає, який сорт моркви варто посіяти, щоб отримати щедрий і якісний врожай.

Реклама
Читайте також:

Який сорт моркви посіяти у 2026 році

Сорт моркви, який завоював довіру багатьох городників — "Дитяча радість". Його часто обирають саме через стабільний урожай, приємний смак і простоту у вирощуванні. З одного квадратного метра можна отримати до 7 кг якісних коренеплодів, що робить цей сорт вигідним для вирощування. Морква ідеально підходить для дитячого харчування, соків і свіжих салатів.

Основні характеристики сорту:

  • середньостиглий сорт (95–110 днів);
  • формує рівні коренеплоди з класичною циліндричною формою та тупим кінчиком;
  • довжина коренеплодів: приблизно 18-22 см;
  • середня вага плода: 90-170 г;
  • колір: насичено-помаранчевий;
  • смак: виражено солодкий;
  • м'якоть: ніжна, соковита;
  • не накопичує нітрати;
  • врожай добре зберігається взимку.

Як і де правильно висаджувати моркву

Щоб отримати великий урожай, важливо правильно обрати місце та підготувати ґрунт:

  • ділянка має бути добре освітлена;
  • уникайте місць, де застоюється вода;
  • ґрунт має бути легким, пухким і родючим;
  • у важку землю додавайте пісок або перегній;
  • перед посівом розпушіть грядку.

Коли сіяти моркву у 2026 році

Оптимальний час для посіву залежить від погоди, але загальні орієнтири такі:

  • ранній посів: кінець березня — квітень;
  • основний період: квітень — початок травня.

Сіяти варто тоді, коли ґрунт прогріється хоча б до +5°C, а сильні заморозки вже не прогнозуються.
Для гарного врожаю важливо, щоб погода була помірно теплою, а земля — злегка вологою.

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Які ранні сорти картоплі посадити у березні-квітні, щоб зібрати врожай вже на початку літа.

Який сорт квасолі поєднує високу врожайність, невибагливість і відмінний смак.

Який сорт томату має високу врожайність і екзотичний смак тропічних фруктів.

врожай морква сорт посів овочів
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації