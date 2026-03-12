Який сорт квасолі посіяти 2026 року — дає великий та смачний врожай

Щедрий врожай квасолі. Колаж: Новини.LIVE

Квасоля — одна з найулюбленіших культур українців. Вона поживна, добре зберігається і підходить для десятків домашніх страв і консервації. Гарний урожай цієї культури починається не з підживлення чи поливу, а з правильного вибору насіння. Варто звернути увагу на один сорт квасолі, який уже давно здобув репутацію справжнього рекордсмена з врожайності.

Новини.LIVE розповідає, який перевірений сорт квасолі поєднує високу врожайність, невибагливість і відмінний смак.

Реклама

Читайте також:

Квасоля-рекордсмен — який сорт посіяти 2026 року

Один із найкращих середньоранніх сортів кущової квасолі — Борлотто. Перший урожай зазвичай можна збирати вже через 55-70 днів після посіву. Рослина добре пристосована до українського клімату, а також показує вражаючі результати навіть у неідеальних умовах. Кущі компактні, тому їх зручно вирощувати навіть на невеликих грядках.

Сорт квасолі "Борлотто". Фото: google.com

Основні характеристики сорту:

висота куща приблизно 33-45 см;

довжина стручків 13-15 см;

у кожному стручку формується до 5 великих зерен;

боби мають біле забарвлення з яскравими червоними цяточками.

Головні переваги сорту:

великі боби;

ефектний вигляд (особливо актуально, якщо вирощуєте на продаж);

ніжний смак;

невибагливість у вирощуванні;

стабільні результати навіть у мінливому кліматі.

Після приготування квасоля стає ніжною, м’якою та має бархатисту текстуру. Завдяки цьому вона чудово підходить для різних страв:

борщу;

тушкованих овочевих страв;

салатів;

гарнірів;

домашньої консервації.

Також ділимося іншими корисними темами з городництва

Який сорт томату має тропічний смак та високу врожайність.

Які сорти гарбуза мають смак ананасу та меду й не бояться перепадів температури.

Які сорти буряку дають стабільний врожай та ідеально підходять для борщу.