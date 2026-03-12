Відео
Відео

Цей сорт квасолі б'є всі рекорди з врожайності — що слід посіяти

Цей сорт квасолі б'є всі рекорди з врожайності — що слід посіяти

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 03:13
Який сорт квасолі посіяти 2026 року — дає великий та смачний врожай
Щедрий врожай квасолі. Колаж: Новини.LIVE

Квасоля — одна з найулюбленіших культур українців. Вона поживна, добре зберігається і підходить для десятків домашніх страв і консервації. Гарний урожай цієї культури починається не з підживлення чи поливу, а з правильного вибору насіння. Варто звернути увагу на один сорт квасолі, який уже давно здобув репутацію справжнього рекордсмена з врожайності.

Новини.LIVE розповідає, який перевірений сорт квасолі поєднує високу врожайність, невибагливість і відмінний смак.

Квасоля-рекордсмен — який сорт посіяти 2026 року

Один із найкращих середньоранніх сортів кущової квасолі — Борлотто. Перший урожай зазвичай можна збирати вже через 55-70 днів після посіву. Рослина добре пристосована до українського клімату, а також показує вражаючі результати навіть у неідеальних умовах. Кущі компактні, тому їх зручно вирощувати навіть на невеликих грядках. 

 

Квасоля-рекордсмен — який сорт посіяти 2026 року
Сорт квасолі "Борлотто". Фото: google.com

Основні характеристики сорту:

  • висота куща приблизно 33-45 см;
  • довжина стручків 13-15 см;
  • у кожному стручку формується до 5 великих зерен;
  • боби мають біле забарвлення з яскравими червоними цяточками.

Головні переваги сорту: 

  • великі боби;
  • ефектний вигляд (особливо актуально, якщо вирощуєте на продаж);
  • ніжний смак;
  • невибагливість у вирощуванні;
  • стабільні результати навіть у мінливому кліматі.

Після приготування квасоля стає ніжною, м’якою та має бархатисту текстуру. Завдяки цьому вона чудово підходить для різних страв:

  • борщу;
  • тушкованих овочевих страв;
  • салатів;
  • гарнірів;
  • домашньої консервації.

Також ділимося іншими корисними темами з городництва

врожай овочі поради город квасоля сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
