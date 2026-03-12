Який сорт квасолі посіяти 2026 року — дає великий та смачний врожай

Цей сорт квасолі б'є всі рекорди з врожайності — що слід посіяти
Квасоля — одна з найулюбленіших культур українців. Вона поживна, добре зберігається і підходить для десятків домашніх страв і консервації. Гарний урожай цієї культури починається не з підживлення чи поливу, а з правильного вибору насіння. Варто звернути увагу на один сорт квасолі, який уже давно здобув репутацію справжнього рекордсмена з врожайності.
Новини.LIVE розповідає, який перевірений сорт квасолі поєднує високу врожайність, невибагливість і відмінний смак.
Квасоля-рекордсмен — який сорт посіяти 2026 року
Один із найкращих середньоранніх сортів кущової квасолі — Борлотто. Перший урожай зазвичай можна збирати вже через 55-70 днів після посіву. Рослина добре пристосована до українського клімату, а також показує вражаючі результати навіть у неідеальних умовах. Кущі компактні, тому їх зручно вирощувати навіть на невеликих грядках.
Основні характеристики сорту:
- висота куща приблизно 33-45 см;
- довжина стручків 13-15 см;
- у кожному стручку формується до 5 великих зерен;
- боби мають біле забарвлення з яскравими червоними цяточками.
Головні переваги сорту:
- великі боби;
- ефектний вигляд (особливо актуально, якщо вирощуєте на продаж);
- ніжний смак;
- невибагливість у вирощуванні;
- стабільні результати навіть у мінливому кліматі.
Після приготування квасоля стає ніжною, м’якою та має бархатисту текстуру. Завдяки цьому вона чудово підходить для різних страв:
- борщу;
- тушкованих овочевих страв;
- салатів;
- гарнірів;
- домашньої консервації.
