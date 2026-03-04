Відео
Головна Дім та город Ці сорти редиски сіють вже у березні — багатий врожай гарантовано

Ці сорти редиски сіють вже у березні — багатий врожай гарантовано

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 03:13
Які сорти редиски посіяти у березні 2026 для раннього та багатого врожаю
Посів редиски у березні. Колаж: Новини.LIVE

Саме в березні більшість городників висівають у відкритий ґрунт редиску, щоб отримати ранній врожай цього соковитого овочу. Але надзвичайно важливо обрати правильний сорт, який не боятиметься холодів та нестабільної весняної погоди.

Новини.LIVE розповідає, які сорти редиски сіяти у березні, щоб отримати багатий врожай без розчарувань.

Читайте також:

Шість перевірених сортів редиски, які можна посіяти у березні

Французький сніданок

Один із найпопулярніших ранніх сортів редиски для березневого посіву. Дозріває за 20-25 днів після появи сходів. Якщо посів провести на початку березня під укриття, то врожай можна зібрати вже наприкінці квітня. Коренеплоди довгі, червоно-білі, мають ніжний смак без гіркоти.

Переваги:

  • стабільна врожайність;
  • стійкість до розтріскування;
  • гарна адаптація до прохолодної весни.
Сора

Ультраранній сорт, який дозріває всього за 18-20 днів. Цей сорт для тих, хто не хоче довго чекати на вітамінні весняні овочі. Редиска хрустка, соковита та має приємну гостринку.

Переваги:

  • дружнє дозрівання;
  • товарний вигляд;
  • стійкість до стрілкування.
Червоний велетень

Це великоплідна редиска, яка достигає за 30-35 днів. Коренеплоди надзвичайно соковиті та мають легку гостроту. 

Переваги:

  • висока врожайність;
  • великі коренеплоди до 150 г;
  • хороше зберігання.
Дієго

Ранньостиглий гібрид, який формує врожай за 23-25 днів. Це універсальний варіант для тих, хто хоче стабільний ранній урожай. Коренеплоди насичено-червоні, соковиті та без гіркоти.

Переваги:

  • стійкість до хвороб редиски;
  • відмінна адаптація до різних регіонів України;
  • висока врожайність.
Селеста F1

Це одна з найкращих редисок для вирощування у березні в Україні. Популярний ранній гібрид із дозріванням 20-23 дні. Плоди соковиті, хрумкі та з делікатною гостринкою. 

Переваги:

  • стійкість до стрілкування;
  • стійкість до розтріскування;
  • чудовий товарний вигляд.
Рондар F1

Ранній гібрид із терміном дозрівання 22-25 днів. Підходить для різних кліматичних зон та стабільно формує якісний урожай. Коренеплоди має соковиту м'якоть із пікантним відтінком.

Переваги:

  • витривалість до перепадів температур;
  • висока врожайність;
  • гарний зовнішній вигляд.

Коли сіяти редиску у відкритий ґрунт у березні

Редиска — холодостійка культура. Насіння починає проростати вже при температурі ґрунту від +2 до +4°C. Сходи витримують короткочасні заморозки до -3°C.

Але під час посіву орієнтуйтеся не на календар, а на стан ґрунту:

  • земля має відтанути мінімум на 5-7 см;
  • ґрунт не повинен липнути до лопати грудками;
  • середньодобова температура повітря стабільно тримається вище +5°C.

У південних регіонах України це може бути вже на початку березня, у центральних — у середині місяця, у північних — ближче до кінця березня.

Як правильно сіяти редиску у березні 2026

Щоб редиска у відкритому ґрунті дала багатий врожай, дотримуйтеся простих, але важливих правил:

  1. Ґрунт має бути прогрітим.
  2. Обирайте сонячну ділянку з пухким, родючим ґрунтом, щоб уникнути стрілкування.
  3. Перед посівом внесіть компост або перегній.
  4. Зробіть борозенки глибиною 1-2 см.
  5. Насіння висівайте на глибину 1-2 см, з відстанню між рядами 10-15 см.
  6. Засипте легкою землею та злегка ущільніть.
  7. Полийте теплою водою.
  8. Для раннього врожаю використовуйте агроволокно або плівкові укриття. Вони підвищують температуру ґрунту на 2-4 градуси. Також це прискорить проростання насіння редиски та захистить від нічних заморозків.

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Який ранній сорт кабачків подарує врожай у травні.

Які сорти буряку варто посіяти у 2026 році, оскільки вони мають солодкий смак та насичений колір.

Які неймовірно солодкі сорти гарбуза посіяти цього сезону.

Які сорти ранньої капусти подарують великий та соковитий врожай вже наприкінці весни.

врожай овочі поради город редиска сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
