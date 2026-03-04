Які сорти редиски посіяти у березні 2026 для раннього та багатого врожаю

Посів редиски у березні. Колаж: Новини.LIVE

Саме в березні більшість городників висівають у відкритий ґрунт редиску, щоб отримати ранній врожай цього соковитого овочу. Але надзвичайно важливо обрати правильний сорт, який не боятиметься холодів та нестабільної весняної погоди.

Новини.LIVE розповідає, які сорти редиски сіяти у березні, щоб отримати багатий врожай без розчарувань.

Реклама

Читайте також:

Шість перевірених сортів редиски, які можна посіяти у березні

Французький сніданок

Один із найпопулярніших ранніх сортів редиски для березневого посіву. Дозріває за 20-25 днів після появи сходів. Якщо посів провести на початку березня під укриття, то врожай можна зібрати вже наприкінці квітня. Коренеплоди довгі, червоно-білі, мають ніжний смак без гіркоти.

Переваги:

стабільна врожайність;

стійкість до розтріскування;

гарна адаптація до прохолодної весни.

Сора

Ультраранній сорт, який дозріває всього за 18-20 днів. Цей сорт для тих, хто не хоче довго чекати на вітамінні весняні овочі. Редиска хрустка, соковита та має приємну гостринку.

Переваги:

дружнє дозрівання;

товарний вигляд;

стійкість до стрілкування.

Червоний велетень

Це великоплідна редиска, яка достигає за 30-35 днів. Коренеплоди надзвичайно соковиті та мають легку гостроту.

Переваги:

висока врожайність;

великі коренеплоди до 150 г;

хороше зберігання.

Дієго

Ранньостиглий гібрид, який формує врожай за 23-25 днів. Це універсальний варіант для тих, хто хоче стабільний ранній урожай. Коренеплоди насичено-червоні, соковиті та без гіркоти.

Переваги:

стійкість до хвороб редиски;

відмінна адаптація до різних регіонів України;

висока врожайність.

Селеста F1

Це одна з найкращих редисок для вирощування у березні в Україні. Популярний ранній гібрид із дозріванням 20-23 дні. Плоди соковиті, хрумкі та з делікатною гостринкою.

Переваги:

стійкість до стрілкування;

стійкість до розтріскування;

чудовий товарний вигляд.

Рондар F1

Ранній гібрид із терміном дозрівання 22-25 днів. Підходить для різних кліматичних зон та стабільно формує якісний урожай. Коренеплоди має соковиту м'якоть із пікантним відтінком.

Переваги:

витривалість до перепадів температур;

висока врожайність;

гарний зовнішній вигляд.

Коли сіяти редиску у відкритий ґрунт у березні

Редиска — холодостійка культура. Насіння починає проростати вже при температурі ґрунту від +2 до +4°C. Сходи витримують короткочасні заморозки до -3°C.

Але під час посіву орієнтуйтеся не на календар, а на стан ґрунту:

земля має відтанути мінімум на 5-7 см;

ґрунт не повинен липнути до лопати грудками;

середньодобова температура повітря стабільно тримається вище +5°C.

У південних регіонах України це може бути вже на початку березня, у центральних — у середині місяця, у північних — ближче до кінця березня.

Як правильно сіяти редиску у березні 2026

Щоб редиска у відкритому ґрунті дала багатий врожай, дотримуйтеся простих, але важливих правил:

Ґрунт має бути прогрітим. Обирайте сонячну ділянку з пухким, родючим ґрунтом, щоб уникнути стрілкування. Перед посівом внесіть компост або перегній. Зробіть борозенки глибиною 1-2 см. Насіння висівайте на глибину 1-2 см, з відстанню між рядами 10-15 см. Засипте легкою землею та злегка ущільніть. Полийте теплою водою. Для раннього врожаю використовуйте агроволокно або плівкові укриття. Вони підвищують температуру ґрунту на 2-4 градуси. Також це прискорить проростання насіння редиски та захистить від нічних заморозків.

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Який ранній сорт кабачків подарує врожай у травні.

Які сорти буряку варто посіяти у 2026 році, оскільки вони мають солодкий смак та насичений колір.

Які неймовірно солодкі сорти гарбуза посіяти цього сезону.

Які сорти ранньої капусти подарують великий та соковитий врожай вже наприкінці весни.