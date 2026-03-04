Какой редис посеять в марте 2026 — сорта для раннего и богатого урожая

Посев редиса в марте. Колаж: Новини.LIVE

В марте можно смело высевать в открытый грунт такую холодостойкую культуру как редис. Однако чрезвычайно важно выбрать правильный сорт, который не будет бояться капризов весенней погоды.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта редиса сеять в марте, чтобы получить богатый урожай без разочарований.

Шесть проверенных сортов редиса, которые можно посеять в марте

Французский завтрак

Один из самых популярных ранних сортов редиса для мартовского посева. Созревает через 20-25 дней после появления всходов. Если посев провести в начале марта под укрытие, то урожай можно собрать уже в конце апреля. Корнеплоды длинные, красно-белые, имеют нежный вкус без горечи.

Преимущества:

стабильная урожайность;

устойчивость к растрескиванию;

хорошая адаптация к прохладной весне.

Сора

Ультраранний сорт, который созревает всего за 18-20 дней. Этот сорт для тех, кто не хочет долго ждать витаминные весенние овощи. Редиска хрустящая, сочная и имеет приятную остринку.

Преимущества:

дружное созревание;

товарный вид;

устойчивость к стрелкованию.

Красный великан

Это крупноплодный редис, который созревает за 30-35 дней. Корнеплоды очень сочные и имеют легкую остроту.

Преимущества:

высокая урожайность;

крупные корнеплоды до 150 г;

хорошее хранение.

Диего

Раннеспелый гибрид, который формирует урожай за 23-25 дней. Это универсальный вариант для тех, кто хочет стабильный ранний урожай. Корнеплоды насыщенно-красные, сочные и без горечи.

Преимущества:

устойчивость к болезням редиса;

отличная адаптация к различным регионам Украины;

высокая урожайность.

Селеста F1

Это одна из лучших редисок для выращивания в марте в Украине. Популярный ранний гибрид с созреванием 20-23 дня. Плоды сочные, хрустящие и с деликатной остринкой.

Преимущества:

устойчивость к стрелкованию;

устойчивость к растрескиванию;

превосходный товарный вид.

Рондар F1

Ранний гибрид со сроком созревания 22-25 дней. Подходит для различных климатических зон и стабильно формирует качественный урожай. Корнеплоды имеет сочную мякоть с пикантным оттенком.

Преимущества:

выносливость к перепадам температур;

высокая урожайность;

красивый внешний вид.

Когда сеять редиску в открытый грунт в марте

Редис — холодостойкая культура. Семена начинают прорастать уже при температуре почвы от +2 до +4°C. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до -3°C.

Но во время посева ориентируйтесь не на календарь, а на состояние почвы:

земля должна оттаять минимум на 5-7 см;

почва не должна липнуть к лопате комками;

среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше +5°C.

В южных регионах Украины это может быть уже в начале марта, в центральных — в середине месяца, в северных — ближе к концу марта.

Как правильно сеять редис в марте 2026 года

Чтобы редис в открытом грунте дал богатый урожай, придерживайтесь простых, но важных правил:

Почва должна быть прогретой. Выбирайте солнечный участок с рыхлой, плодородной почвой, чтобы избежать стрелкования. Перед посевом внесите компост или перегной. Сделайте бороздки глубиной 1-2 см. Семена высевайте на глубину 1-2 см, с расстоянием между рядами 10-15 см. Засыпьте легкой землей и слегка уплотните. Полейте теплой водой. Для раннего урожая используйте агроволокно или пленочные укрытия. Они повышают температуру почвы на 2-4 градуса. Также это ускорит прорастание семян редиса и защитит от ночных заморозков.

