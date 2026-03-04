Какой редис посеять в марте 2026 — сорта для раннего и богатого урожая

Какие сорта редиса сеют уже в марте — соберете урожай первыми
В марте можно смело высевать в открытый грунт такую холодостойкую культуру как редис. Однако чрезвычайно важно выбрать правильный сорт, который не будет бояться капризов весенней погоды.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта редиса сеять в марте, чтобы получить богатый урожай без разочарований.
Шесть проверенных сортов редиса, которые можно посеять в марте
Французский завтрак
Один из самых популярных ранних сортов редиса для мартовского посева. Созревает через 20-25 дней после появления всходов. Если посев провести в начале марта под укрытие, то урожай можно собрать уже в конце апреля. Корнеплоды длинные, красно-белые, имеют нежный вкус без горечи.
Преимущества:
- стабильная урожайность;
- устойчивость к растрескиванию;
- хорошая адаптация к прохладной весне.
Сора
Ультраранний сорт, который созревает всего за 18-20 дней. Этот сорт для тех, кто не хочет долго ждать витаминные весенние овощи. Редиска хрустящая, сочная и имеет приятную остринку.
Преимущества:
- дружное созревание;
- товарный вид;
- устойчивость к стрелкованию.
Красный великан
Это крупноплодный редис, который созревает за 30-35 дней. Корнеплоды очень сочные и имеют легкую остроту.
Преимущества:
- высокая урожайность;
- крупные корнеплоды до 150 г;
- хорошее хранение.
Диего
Раннеспелый гибрид, который формирует урожай за 23-25 дней. Это универсальный вариант для тех, кто хочет стабильный ранний урожай. Корнеплоды насыщенно-красные, сочные и без горечи.
Преимущества:
- устойчивость к болезням редиса;
- отличная адаптация к различным регионам Украины;
- высокая урожайность.
Селеста F1
Это одна из лучших редисок для выращивания в марте в Украине. Популярный ранний гибрид с созреванием 20-23 дня. Плоды сочные, хрустящие и с деликатной остринкой.
Преимущества:
- устойчивость к стрелкованию;
- устойчивость к растрескиванию;
- превосходный товарный вид.
Рондар F1
Ранний гибрид со сроком созревания 22-25 дней. Подходит для различных климатических зон и стабильно формирует качественный урожай. Корнеплоды имеет сочную мякоть с пикантным оттенком.
Преимущества:
- выносливость к перепадам температур;
- высокая урожайность;
- красивый внешний вид.
Когда сеять редиску в открытый грунт в марте
Редис — холодостойкая культура. Семена начинают прорастать уже при температуре почвы от +2 до +4°C. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до -3°C.
Но во время посева ориентируйтесь не на календарь, а на состояние почвы:
- земля должна оттаять минимум на 5-7 см;
- почва не должна липнуть к лопате комками;
- среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше +5°C.
В южных регионах Украины это может быть уже в начале марта, в центральных — в середине месяца, в северных — ближе к концу марта.
Как правильно сеять редис в марте 2026 года
Чтобы редис в открытом грунте дал богатый урожай, придерживайтесь простых, но важных правил:
- Почва должна быть прогретой.
- Выбирайте солнечный участок с рыхлой, плодородной почвой, чтобы избежать стрелкования.
- Перед посевом внесите компост или перегной.
- Сделайте бороздки глубиной 1-2 см.
- Семена высевайте на глубину 1-2 см, с расстоянием между рядами 10-15 см.
- Засыпьте легкой землей и слегка уплотните.
- Полейте теплой водой.
- Для раннего урожая используйте агроволокно или пленочные укрытия. Они повышают температуру почвы на 2-4 градуса. Также это ускорит прорастание семян редиса и защитит от ночных заморозков.
