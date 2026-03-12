Видео
Україна
Видео

Посадите этот урожайный сорт фасоли в 2026 году — бьет все рекорды

Посадите этот урожайный сорт фасоли в 2026 году — бьет все рекорды

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 03:13
Какой сорт фасоли посеять в 2026 году — имеет высокую урожайность
Щедрый урожай фасоли. Коллаж: Новини.LIVE

Культура, которую особенно ценят украинцы, — фасоль. Она питательная, долго хранится и подходит для десятков блюд и консервации. Высокий урожай этой культуры начинается не с подкормки или полива, а с правильного выбора семян. Стоит обратить внимание на один сорт, который давно получил репутацию настоящего рекордсмена по урожайности.

Новини.LIVE рассказывает, какой проверенный сорт фасоли сочетает высокую урожайность, неприхотливость и отличный вкус.

Фасоль-рекордсмен — какой сорт посеять в 2026 году

Один из лучших среднеранних сортов кустовой фасоли — Борлотто. Первый урожай обычно можно собирать уже через 55-70 дней после посева. Растение хорошо приспособлено к украинскому климату, а также показывает впечатляющие результаты даже в неидеальных условиях. Кусты компактные, поэтому их удобно выращивать даже на небольших грядках.

 

Квасоля-рекордсмен — який сорт посіяти 2026 року
Сорт фасоли "Борлотто". Фото: google.com

Основные характеристики сорта:

  • высота куста примерно 33-45 см;
  • длина стручков 13-15 см;
  • в каждом стручке формируется до 5 крупных зерен;
  • бобы имеют белый окрас с яркими красными крапинками.

Главные преимущества сорта:

  • крупные бобы;
  • эффектный вид (особенно актуально, если выращиваете на продажу);
  • нежный вкус;
  • неприхотливость в выращивании;
  • стабильные результаты даже в переменчивом климате.

После приготовления фасоль становится нежной, мягкой и имеет бархатистую текстуру. Благодаря этому она прекрасно подходит для различных блюд:

  • борща;
  • тушеных овощных блюд;
  • салатов;
  • гарниров;
  • домашней консервации.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
