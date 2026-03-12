Какой сорт фасоли посеять в 2026 году — имеет высокую урожайность

Посадите этот урожайный сорт фасоли в 2026 году — бьет все рекорды
Культура, которую особенно ценят украинцы, — фасоль. Она питательная, долго хранится и подходит для десятков блюд и консервации. Высокий урожай этой культуры начинается не с подкормки или полива, а с правильного выбора семян. Стоит обратить внимание на один сорт, который давно получил репутацию настоящего рекордсмена по урожайности.
Новини.LIVE рассказывает, какой проверенный сорт фасоли сочетает высокую урожайность, неприхотливость и отличный вкус.
Фасоль-рекордсмен — какой сорт посеять в 2026 году
Один из лучших среднеранних сортов кустовой фасоли — Борлотто. Первый урожай обычно можно собирать уже через 55-70 дней после посева. Растение хорошо приспособлено к украинскому климату, а также показывает впечатляющие результаты даже в неидеальных условиях. Кусты компактные, поэтому их удобно выращивать даже на небольших грядках.
Основные характеристики сорта:
- высота куста примерно 33-45 см;
- длина стручков 13-15 см;
- в каждом стручке формируется до 5 крупных зерен;
- бобы имеют белый окрас с яркими красными крапинками.
Главные преимущества сорта:
- крупные бобы;
- эффектный вид (особенно актуально, если выращиваете на продажу);
- нежный вкус;
- неприхотливость в выращивании;
- стабильные результаты даже в переменчивом климате.
После приготовления фасоль становится нежной, мягкой и имеет бархатистую текстуру. Благодаря этому она прекрасно подходит для различных блюд:
- борща;
- тушеных овощных блюд;
- салатов;
- гарниров;
- домашней консервации.
Также делимся другими полезными темами по огородничеству
