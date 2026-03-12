Какой сорт фасоли посеять в 2026 году — имеет высокую урожайность

Щедрый урожай фасоли. Коллаж: Новини.LIVE

Культура, которую особенно ценят украинцы, — фасоль. Она питательная, долго хранится и подходит для десятков блюд и консервации. Высокий урожай этой культуры начинается не с подкормки или полива, а с правильного выбора семян. Стоит обратить внимание на один сорт, который давно получил репутацию настоящего рекордсмена по урожайности.

Новини.LIVE рассказывает, какой проверенный сорт фасоли сочетает высокую урожайность, неприхотливость и отличный вкус.

Фасоль-рекордсмен — какой сорт посеять в 2026 году

Один из лучших среднеранних сортов кустовой фасоли — Борлотто. Первый урожай обычно можно собирать уже через 55-70 дней после посева. Растение хорошо приспособлено к украинскому климату, а также показывает впечатляющие результаты даже в неидеальных условиях. Кусты компактные, поэтому их удобно выращивать даже на небольших грядках.

Сорт фасоли "Борлотто". Фото: google.com

Основные характеристики сорта:

высота куста примерно 33-45 см;

длина стручков 13-15 см;

в каждом стручке формируется до 5 крупных зерен;

бобы имеют белый окрас с яркими красными крапинками.

Главные преимущества сорта:

крупные бобы;

эффектный вид (особенно актуально, если выращиваете на продажу);

нежный вкус;

неприхотливость в выращивании;

стабильные результаты даже в переменчивом климате.

После приготовления фасоль становится нежной, мягкой и имеет бархатистую текстуру. Благодаря этому она прекрасно подходит для различных блюд:

борща;

тушеных овощных блюд;

салатов;

гарниров;

домашней консервации.

