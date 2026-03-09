Сорт томата со вкусом тропических фруктов и высокой урожайностью — что посадить

Сорт томата с высокой урожайностью. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый сезон огородники ищут новые сорта томатов, которые смогут порадовать не только богатым урожаем, но и ярким вкусом. Среди таких есть необычный, с оригинальным цветом, сочной мякотью и легкими нотками тропических фруктов. К тому же растение отличается стабильным плодоношением.

Необычный сорт томата с тропическим вкусом

Один из самых интересных сортов томатов — "Киви". Он относится к среднеспелым. От появления всходов до созревания плодов обычно проходит примерно 110-120 дней. Растение высокорослое, кусты могут вырастать до 180 см, поэтому нуждаются в подвязывании.

Плоды имеют округлую форму и довольно крупные размеры. Средний вес одного помидора составляет примерно 200-300 г. В стадии полной спелости томаты приобретают необычный желто-зеленый цвет. Внутри они очень сочные, мягкие и сладкие. Многие огородники отмечают, что вкус напоминает сочетание классического помидора с легкими нотками тропических фруктов.

Чем привлекает огородников этот сорт помидоров

Томат "Киви" ценят не только за вкус, но и за хорошие агрономические свойства. Основные преимущества сорта:

высокая урожайность томатов даже при нестабильных погодных условиях;

хорошая устойчивость к распространенным болезням томатов;

длительный период плодоношения (при благоприятных условиях урожай можно собирать практически до поздней осени);

крупные и сочные плоды;

особый вкус;

оригинальный зеленый цвет.

Когда сеять томат "Киви" на рассаду

Чтобы получить ранний и стабильный урожай, важно правильно вырастить рассаду:

посев проводят в марте;

глубина посева — 1-1,5 см;

температура для прорастания — от +22 до +25°C;

пикировка в более крупные емкости после появления нескольких настоящих листьев.

В открытый грунт или теплицу рассаду высаживают в мае, когда минует угроза сильных ночных заморозков и установится стабильно теплая погода.

Как правильно посадить томат "Киви"

Поскольку кусты этого сорта довольно высокие и раскидистые, им нужно достаточно пространства. Оптимальная схема посадки:

расстояние между растениями — примерно 50-60 см;

междурядья — не менее 60 см.

Какой должен быть уход за томатом "Киви" для высокого урожая

Чтобы получить крупные и сладкие плоды, растениям нужно уделять внимание. Основные правила ухода:

Регулярный полив. Томаты поливают теплой водой под корень, избегая намокания листьев. Формирование куста. Лучше всего оставлять 2-3 основных стебля. Это помогает растению направлять силы на формирование плодов. Подвязывание. Из-за высоты кустов обязательно используют опоры или шпалеры. Подкормка. Для хорошего роста применяют комплексные минеральные удобрения для томатов. Особенно важны подкормки во время формирования завязи.

Как использовать томаты "Киви" на кухне

Этот сорт считается универсальным. Его плоды хорошо подходят для:

свежих салатов;

томатных соков;

соусов и паст;

овощных закусок.

