Який сорт томату посадити 2026 року — має смак тропічних фруктів і високу врожайність

Сорт томату з високою врожайністю. Колаж: Новини.LIVE

Щороку городники прагнуть спробувати новий сорт томату, який би не тільки дивував врожайністю, а ще й мав чудові смакові якості. Є один незвичайний вид, який має оригінальний колір, соковиту м'якоть та нотки тропічних фруктів. На додачу він стабільно плодоносить.

Новини.LIVE розповідає, який же сорт томатів стане головною родзинкою цього сезону.

Реклама

Читайте також:

Незвичайний сорт томату із тропічним смаком

Один з найцікавіших сортів томатів — "Ківі". Він належить до середньостиглих. Від появи сходів до дозрівання плодів зазвичай проходить приблизно 110-120 днів. Рослина високоросла, кущі можуть виростати до 180 см, тому потребують підв'язування.

Плоди мають округлу форму і доволі великі розміри. Середня вага одного помідора становить приблизно 200-300 г. У стадії повної стиглості томати набувають незвичайного жовто-зеленого кольору. Усередині вони дуже соковиті, м'які та солодкі. Багато городників відзначають, що смак нагадує поєднання класичного помідора з легкими нотками тропічних фруктів.

Чим приваблює городників цей сорт помідорів

Томат "Ківі" цінують не лише за смак, а й за хороші агрономічні властивості. Основні переваги сорту:

висока врожайність томатів навіть за нестабільних погодних умов;

хороша стійкість до поширених хвороб томатів;

тривалий період плодоношення (за сприятливих умов урожай можна збирати практично до пізньої осені);

великі та соковиті плоди;

особливий смак;

оригінальний зелений колір.

Коли сіяти томат "Ківі" на розсаду

Щоб отримати ранній і стабільний урожай, важливо правильно виростити розсаду:

посів проводять у березні;

глибина посіву — 1-1,5 см;

температура для проростання — від +22 до +25°C;

пікірування у більші ємності після появи кількох справжніх листків.

У відкритий ґрунт або теплицю розсаду висаджують у травні, коли мине загроза сильних нічних заморозків і встановиться стабільно тепла погода.

Як правильно посадити томат "Ківі"

Оскільки кущі цього сорту досить високі та розлогі, їм потрібно достатньо простору. Оптимальна схема посадки:

відстань між рослинами — приблизно 50-60 см;

міжряддя — не менше 60 см.

Який має бути догляд за томатом "Ківі" для високого врожаю

Щоб отримати великі та солодкі плоди, рослинам потрібно приділяти увагу. Основні правила догляду:

Регулярний полив. Томати поливають теплою водою під корінь, уникаючи намокання листя. Формування куща. Найкраще залишати 2-3 основні стебла. Це допомагає рослині направляти сили на формування плодів. Підв'язування. Через висоту кущів обов'язково використовують опори або шпалери. Підживлення. Для гарного росту застосовують комплексні мінеральні добрива для томатів. Особливо важливі підживлення під час формування зав'язі.

Як використовувати томати "Ківі" на кухні

Цей сорт вважається універсальним. Його плоди добре підходять для:

свіжих салатів;

томатних соків;

соусів і паст;

овочевих закусок.

Також ділимося іншими корисними темами з городництва

Які сорти гарбуза мають смак ананасу та меду й не бояться примх погоди.

Які сорти редиски можна посіяти у відкритий ґрунт вже у березні.

Які сорти буряку дають стабільний врожай та ідеально підходять для борщу.