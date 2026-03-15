Які сорти картоплі посадити у березні 2026, щоб зібрати врожай на початку літа

Хто з українців не любить з'їсти влітку молоду картопельку з маслом та кропом? А ще краще, щоб зібрати врожай смачних та корисних бульб з власного городу. І це цілком реально, якщо обрати гарний сорт картоплі та вчасно посадити.

Новини.LIVE розповідає, які ранні сорти картоплі варто посадити у березні-квітні 2026 року, щоб отримати смачний і щедрий врожай уже на початку літа.

П'ять найкращих ранніх сортів картоплі

Ці сорти картоплі вирізняються з-поміж інших високою стійкістю до хвороб, шкідників та різких змін погоди. Повноцінні бульби вони формують вже через 35-45 днів після появи сходів, тож збирати врожай можна ще до справжньої літньої спеки.

Ранні сорти картоплі, які варто посадити у 2026 році:

1. Коломбо

Він є справжнім фаворитом серед городників. Першу молоду картоплю можна копати через 40 днів після появи сходів. Бульби мають округлу форму та красиву золотисту шкірку. Вона настільки тонка, що легко очищується навіть руками. М'якоть ніжна, з легким вершковим смаком. Бульби добре тримають форму під час варіння.

2. Імпала

Славиться стабільно високою врожайністю. З одного куща можна зібрати приблизно 10-12 великих овальних бульб. Городники люблять сорт за його невибагливість та витривалість. Він добре переносить перепади температури та короткочасну посуху. А теплих регіонах України фермери іноді висаджують Імпалу двічі за сезон, отримуючи другий урожай уже на початку осені. М'якоть щільна, приємна на смак і не темніє після приготування.

3. Рів'єра

Цей сорт картоплі здатний сформувати бульби вже через 35-40 днів після сходів. Картопля стійка до хвороб та шкідників. М'якоть має кремову текстуру, дуже приємний смак, особливо у запеченому вигляді.

4. Беллароза

Сорт Беллароза часто обирають городники, які люблять велику картоплю. Окремі бульби можуть досягати ваги до 500 г. Під час варіння м'якоть стає ніжною та трохи розсипчастою, тому з неї виходить дуже смачне пюре. Також картопля добре підходить для запікання.

5. Аріелла

Картопля стійка до парші, раку, нематоди, а також до фітофторозу завдяки ранньому дозріванню. Перші кущі можна викопувати уже через 45 днів після сходів. Цей сорт городники особливо цінують за насичений смак, виражений аромат і чудову текстуру. Під час приготування бульби добре зберігають форму.

Коли садити ранню картоплю навесні

Бульби висаджують, коли ґрунт на глибині посадки прогріється приблизно від +2 до +3°C. Щоб земля швидше прогрілася, за кілька днів до посадки грядку можна накрити чорною поліетиленовою плівкою. Це допоможе підвищити температуру ґрунту і прискорити появу сходів.

Приблизні терміни посадки в Україні такі:

у степових регіонах — кінець березня;

у лісостепу — початок квітня;

на Поліссі — середина квітня.

Після посадки грядки бажано замульчувати. Для цього підійдуть тирса, торф, перегній. Мульча допомагає утримувати тепло в ґрунті та може підвищити його температуру на кілька градусів. Завдяки цьому сходи з'являються швидше, активніше розвивається коренева система і раніше починається формування бульб.

