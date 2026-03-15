Какие сорта картофеля посадить в марте 2026 — соберете урожай в начале лета

Посадка картофеля для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Кто из украинцев не любит съесть летом молодую картошечку с маслом и укропом? А еще лучше, чтобы собрать урожай вкусных и полезных клубней с собственного огорода. И это вполне реально, если выбрать хороший сорт картофеля и вовремя посадить.

Новини.LIVE рассказывает, какие ранние сорта картофеля стоит посадить в марте-апреле 2026 года, чтобы получить вкусный и щедрый урожай уже в начале лета.

Читайте также:

Пять лучших ранних сортов картофеля

Эти сорта картофеля отличаются от других высокой устойчивостью к болезням, вредителям и резким изменениям погоды. Полноценные клубни они формируют уже через 35-45 дней после появления всходов, поэтому собирать урожай можно еще до настоящей летней жары.

Ранние сорта картофеля, которые стоит посадить в 2026 году:

1. Коломбо

Он является настоящим фаворитом среди огородников. Первый молодой картофель можно копать через 40 дней после появления всходов. Клубни имеют округлую форму и красивую золотистую кожуру. Она настолько тонкая, что легко очищается даже руками. Мякоть нежная, с легким сливочным вкусом. Клубни хорошо держат форму во время варки.

2. Импала

Славится стабильно высокой урожайностью. С одного куста можно собрать примерно 10-12 крупных овальных клубней. Импала хорошо переносит перепады температуры и не боится кратковременной засухи. Мякоть плотная, приятная на вкус и не темнеет после приготовления. В теплых регионах Украины фермеры иногда высаживают Импалу дважды за сезон, получая второй урожай уже в начале осени.

3. Ривьера

Этот сорт картофеля способен сформировать товарные клубни уже через 35-40 дней после всходов. Именно благодаря такой быстрой вегетации растение реже поражается болезнями. Клубни имеют кремовую мякоть и очень приятный вкус, особенно в запеченном виде.

4. Беллароза

Сорт Беллароза часто выбирают огородники, которые любят крупный картофель. Отдельные клубни могут достигать веса до 500 г. Во время варки мякоть становится нежной и немного рассыпчатой, поэтому из нее получается очень вкусное пюре. Также картофель хорошо подходит для запекания.

5. Ариэлла

Картофель устойчив к парше, раку, нематоде, а также к фитофторозу благодаря раннему созреванию. Первые кусты можно выкапывать уже через 45 дней после всходов. Этот сорт огородники особенно ценят за насыщенный вкус, выраженный аромат и великолепную текстуру. Во время приготовления клубни хорошо сохраняют форму.

Когда сажать ранний картофель весной

Клубни высаживают, когда почва на глубине посадки прогреется примерно от +2 до +3°C. Чтобы земля быстрее прогрелась, за несколько дней до посадки грядку можно накрыть черной полиэтиленовой пленкой. Это поможет повысить температуру почвы и ускорить появление всходов.

Примерные сроки посадки в Украине следующие:

в степных регионах - конец марта;

в лесостепи - начало апреля;

на Полесье - середина апреля.

После посадки грядки желательно замульчировать. Для этого подойдут опилки, торф, перегной. Мульча помогает удерживать тепло в почве и может повысить ее температуру на несколько градусов. Благодаря этому всходы появляются быстрее, активнее развивается корневая система и раньше начинается формирование клубней.

Также делимся другими полезными статьями по огородничеству

Когда сажать картофель весной 2026 года по лунному календарю.

После каких огородных культур нельзя сажать картофель, чтобы не заразить клубни вредителями и болезнями.

Нужно ли обламывать ростки, если семенной картофель пророс.