Какой сорт моркови сеять в 2026 году: вырастет сладкая и крупная

Ни один огород украинских хозяев не обходится без моркови. Но часто бывает трудно выбрать сорт, который был бы неприхотлив, вынослив, имел сладкие плоды, еще и радовал бы большими урожаями. В 2026 году стоит обратить внимание на один проверенный сорт, которому удалось совместить все эти качества.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт моркови стоит посеять, чтобы получить щедрый и качественный урожай.

Какой сорт моркови посеять в 2026 году

Сорт моркови, который завоевал доверие многих огородников — "Детская радость". Его часто выбирают именно из-за стабильного урожая, приятного вкуса и простоты в выращивании. С одного квадратного метра можно получить до 7 кг качественных корнеплодов, что делает этот сорт выгодным для выращивания. Морковь идеально подходит для детского питания, соков и свежих салатов.

Основные характеристики сорта:

среднеспелый сорт (95-110 дней);

формирует ровные корнеплоды с классической цилиндрической формой и тупым кончиком;

длина корнеплодов: примерно 18-22 см;

средний вес плода: 90-170 г;

цвет: насыщенно-оранжевый;

вкус: выражено сладкий;

мякоть: нежная, сочная;

не накапливает нитраты;

урожай хорошо сохраняется зимой.

Как и где правильно высаживать морковь

Чтобы получить большой урожай, важно правильно выбрать место и подготовить почву:

участок должен быть хорошо освещен;

избегайте мест, где застаивается вода;

почва должна быть легкой, рыхлой и плодородной;

в тяжелую землю добавляйте песок или перегной;

перед посевом разрыхлите грядку.

Когда сеять морковь в 2026 году

Оптимальное время для посева зависит от погоды, но общие ориентиры таковы:

ранний посев: конец марта — апрель;

основной период: апрель — начало мая.

Сеять стоит тогда, когда почва прогреется хотя бы до +5°C, а сильные заморозки уже не прогнозируются.

Для хорошего урожая важно, чтобы погода была умеренно теплой, а земля — слегка влажной.

