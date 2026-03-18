Какой сорт моркови сеять в 2026 году: вырастет сладкая и крупная
Ни один огород украинских хозяев не обходится без моркови. Но часто бывает трудно выбрать сорт, который был бы неприхотлив, вынослив, имел сладкие плоды, еще и радовал бы большими урожаями. В 2026 году стоит обратить внимание на один проверенный сорт, которому удалось совместить все эти качества.
Новини.LIVE рассказывает, какой сорт моркови стоит посеять, чтобы получить щедрый и качественный урожай.
Какой сорт моркови посеять в 2026 году
Сорт моркови, который завоевал доверие многих огородников — "Детская радость". Его часто выбирают именно из-за стабильного урожая, приятного вкуса и простоты в выращивании. С одного квадратного метра можно получить до 7 кг качественных корнеплодов, что делает этот сорт выгодным для выращивания. Морковь идеально подходит для детского питания, соков и свежих салатов.
Основные характеристики сорта:
- среднеспелый сорт (95-110 дней);
- формирует ровные корнеплоды с классической цилиндрической формой и тупым кончиком;
- длина корнеплодов: примерно 18-22 см;
- средний вес плода: 90-170 г;
- цвет: насыщенно-оранжевый;
- вкус: выражено сладкий;
- мякоть: нежная, сочная;
- не накапливает нитраты;
- урожай хорошо сохраняется зимой.
Как и где правильно высаживать морковь
Чтобы получить большой урожай, важно правильно выбрать место и подготовить почву:
- участок должен быть хорошо освещен;
- избегайте мест, где застаивается вода;
- почва должна быть легкой, рыхлой и плодородной;
- в тяжелую землю добавляйте песок или перегной;
- перед посевом разрыхлите грядку.
Когда сеять морковь в 2026 году
Оптимальное время для посева зависит от погоды, но общие ориентиры таковы:
- ранний посев: конец марта — апрель;
- основной период: апрель — начало мая.
Сеять стоит тогда, когда почва прогреется хотя бы до +5°C, а сильные заморозки уже не прогнозируются.
Для хорошего урожая важно, чтобы погода была умеренно теплой, а земля — слегка влажной.
Читайте Новини.LIVE!