Какой сорт моркови сеять в 2026 году: вырастет сладкая и крупная

Дата публикации 18 марта 2026 03:13
Урожай моркови на огороде. Фото: depositphotos.com

Ни один огород украинских хозяев не обходится без моркови. Но часто бывает трудно выбрать сорт, который был бы неприхотлив, вынослив, имел сладкие плоды, еще и радовал бы большими урожаями. В 2026 году стоит обратить внимание на один проверенный сорт, которому удалось совместить все эти качества.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт моркови стоит посеять, чтобы получить щедрый и качественный урожай.

Реклама
Какой сорт моркови посеять в 2026 году

Сорт моркови, который завоевал доверие многих огородников — "Детская радость". Его часто выбирают именно из-за стабильного урожая, приятного вкуса и простоты в выращивании. С одного квадратного метра можно получить до 7 кг качественных корнеплодов, что делает этот сорт выгодным для выращивания. Морковь идеально подходит для детского питания, соков и свежих салатов.

Основные характеристики сорта:

  • среднеспелый сорт (95-110 дней);
  • формирует ровные корнеплоды с классической цилиндрической формой и тупым кончиком;
  • длина корнеплодов: примерно 18-22 см;
  • средний вес плода: 90-170 г;
  • цвет: насыщенно-оранжевый;
  • вкус: выражено сладкий;
  • мякоть: нежная, сочная;
  • не накапливает нитраты;
  • урожай хорошо сохраняется зимой.

Как и где правильно высаживать морковь

Чтобы получить большой урожай, важно правильно выбрать место и подготовить почву:

  • участок должен быть хорошо освещен;
  • избегайте мест, где застаивается вода;
  • почва должна быть легкой, рыхлой и плодородной;
  • в тяжелую землю добавляйте песок или перегной;
  • перед посевом разрыхлите грядку.

Когда сеять морковь в 2026 году

Оптимальное время для посева зависит от погоды, но общие ориентиры таковы:

  • ранний посев: конец марта — апрель;
  • основной период: апрель — начало мая.

Сеять стоит тогда, когда почва прогреется хотя бы до +5°C, а сильные заморозки уже не прогнозируются.
Для хорошего урожая важно, чтобы погода была умеренно теплой, а земля — слегка влажной.

Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

