Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2026 за місячним календарем: найкращі дні

Посів моркви у відкритий ґрунт.

Сезон весняно-польових робіт в Україні офіційно розпочато. Саме зараз варто вирішити, коли починати посів моркви у відкритий ґрунт. Багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний календар, який допомагає обрати найсприятливішу дату. Правильний день може вплинути на дружність сходів і якість моркви.

Які оптимальні терміни посіву моркви у 2026 році

Морква — холодостійка культура, але поспішати не варто. Насіння починає проростати вже при температурі ґрунту від +3 до +5°C. А для рівномірних сходів краще дочекатися хоча б +8°C.

Терміни посіву моркви напряму залежать від того, для чого ви її вирощуєте:

1. Для раннього споживання

Щоб ласувати молодою морквою вже влітку, обирайте ранньостиглі сорти та висівайте овоч наприкінці березня або на початку квітня. У цей період вологість та температура ґрунту ідеальні для дружніх сходів.

2. Для зберігання на зиму

Оптимальний період — з кінця квітня й до середини травня. У цей час ґрунт достатньо прогрітий, щоб коренеплоди формувалися щільними та лежкими.

3. Для пізнього врожаю

Допускається посів навіть до початку червня, але лише за умови регулярного поливу.

Коли сіяти моркву в різних регіонах України

Погодні умови в Україні різняться, тому орієнтуватися потрібно не на одну дату, а на температуру ґрунту.

Південь України — посів можливий уже з кінця березня.

— посів можливий уже з кінця березня. Центральні області — оптимально з середини квітня.

— оптимально з середини квітня. Північ і захід — краще сіяти наприкінці квітня або на початку травня.

Які дні сприятливі для посіву моркви за місячним календарем 2026

Якщо ви орієнтуєтеся на місячний посівний календар, зверніть увагу на період спадного Місяця. Саме тоді рослини краще формують коренеплоди. У дні повні та молодика від посіву краще утриматися — сходи можуть бути слабкими або нерівномірними.

Найкращі дати для посіву моркви у квітні 2026 : 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30 число.

: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30 число. Сприятливі дні у травні 2026: 4, 5, 6, 28, 29.

Посів моркви у відкритий ґрунт: температура та підготовка ґрунту

Щоб отримати гарний урожай моркви, важливо правильно підготувати грядку:

Ґрунт має бути пухким і легким; У важку землю варто додати пісок або тирсу; Не вносіть свіжий гній — він псує форму моркви; Глибина посіву — не більше 2 см; Насіння моркви сходить довго через ефірні олії, які заважають вбирати вологу. Щоб пришвидшити процес, можна замочити його в теплій воді, а потім охолодити; Чергуйте рядки моркви з цибулею — це допомагає відлякати шкідників; Дотримуйтеся сівозміни. Найкращі попередники — огірки, томати, картопля та цибуля.

Як поливати моркву і доглядати після сходів

Після посіву головне — зберегти вологу в ґрунті. Поки не з'являться сходи, грядку потрібно регулярно зволожувати, але без надлишку води. Добре працює агроволокно — воно утримує вологу і захищає землю від пересихання. Як тільки з'являться перші паростки, важливо:

обережно розпушити міжряддя;

забезпечити доступ кисню до коріння;

не допустити утворення щільної кірки.

