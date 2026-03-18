Місячний посівний календар на квітень 2026 — які дні урожайні

Місячний посівний календар на квітень 2026: які дати урожайні
Квітень для садівників і городників в Україні — це повноцінний старт сезону. У цей час завдань стає все більше: посіви у відкритий ґрунт, висадка перших ранніх овочів, догляд за розсадою, квітами та плодовими деревами. Щоб усе задумане вдалося, варто заздалегідь зазирнути у місячний календар. Він підкаже найкращі дні для роботи з рослинами.
Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на квітень 2026 року, який стане вашим незамінним помічником впродовж усього місяця.
Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик
- Місяць, що зростає — 1 квітня;
- Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
- Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які дні сприятливі для посіву та посадки рослин у квітні 2026
Завдяки цим датам рослини добре приживатимуться, швидше сходитимуть і гарно розвиватимуться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня.
У ці дати можна сміливо:
- висівати овочі та зелень;
- висаджувати розсаду у відкритий ґрунт і теплиці;
- садити плодові дерева та ягідні кущі;
- займатися декоративними рослинами.
Несприятливі дні для роботи в саду і на городі у квітні 2026
У ці дні рослини можуть гірше приживатися або розвиватися повільніше: 2, 11, 12, 16, 17, 18 квітня.
Але це не означає, що потрібно сидіти без діла. Навпаки — цей час ідеально підходить для підготовчих робіт:
- складання плану посадок;
- підготовки ґрунту та сумішей;
- ремонту інвентарю;
- прибирання ділянки;
- провітрювання теплиць.
Що та коли можна сіяти у квітні 2026
У квітні вже можна висівати у відкритий ґрунт багато овочевих, садових культур та квітів. Плануйте роботи у такі дні:
- Томати (помідори), фізаліс: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
- Перець (солодкий і гіркий), баклажани: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
- Огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
- Бобові (горох, квасоля, боби): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня;
- Капуста (білокачанна, цвітна, броколі, пекінська): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 квітня;
- Цибуля на зелень, салат, шпинат, кріп, петрушка, інша зелень: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 квітня;
- Коренеплоди (морква, буряк, редиска, редька, дайкон), цибуля на ріпку, часник, картопля: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня;
- Плодові дерева та ягідні кущі: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
- Однорічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
- Цибулинні та бульбові культури (тюльпани, гладіолуси, жоржини): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня.
