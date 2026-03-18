Головна Дім та город Місячний посівний календар на квітень 2026: які дати урожайні

Місячний посівний календар на квітень 2026: які дати урожайні

Дата публікації: 18 березня 2026 09:29
Місячний посівний календар на квітень 2026 — які дні урожайні
Жінка на городі сіє овочі. Фото: istockphoto.com

Квітень для садівників і городників в Україні — це повноцінний старт сезону. У цей час завдань стає все більше: посіви у відкритий ґрунт, висадка перших ранніх овочів, догляд за розсадою, квітами та плодовими деревами. Щоб усе задумане вдалося, варто заздалегідь зазирнути у місячний календар. Він підкаже найкращі дні для роботи з рослинами.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на квітень 2026 року, який стане вашим незамінним помічником впродовж усього місяця.

Читайте також:

Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик

  • Місяць, що зростає — 1 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
  • Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Різні фази Місяця
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для посіву та посадки рослин у квітні 2026

Завдяки цим датам рослини добре приживатимуться, швидше сходитимуть і гарно розвиватимуться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня.

У ці дати можна сміливо:

  • висівати овочі та зелень;
  • висаджувати розсаду у відкритий ґрунт і теплиці;
  • садити плодові дерева та ягідні кущі;
  • займатися декоративними рослинами.

Несприятливі дні для роботи в саду і на городі у квітні 2026

У ці дні рослини можуть гірше приживатися або розвиватися повільніше: 2, 11, 12, 16, 17, 18 квітня.

Але це не означає, що потрібно сидіти без діла. Навпаки — цей час ідеально підходить для підготовчих робіт:

  • складання плану посадок;
  • підготовки ґрунту та сумішей;
  • ремонту інвентарю;
  • прибирання ділянки;
  • провітрювання теплиць.

Що та коли можна сіяти у квітні 2026

У квітні вже можна висівати у відкритий ґрунт багато овочевих, садових культур та квітів. Плануйте роботи у такі дні:

  • Томати (помідори), фізаліс: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
  • Перець (солодкий і гіркий), баклажани: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
  • Огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
  • Бобові (горох, квасоля, боби): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня;
  • Капуста (білокачанна, цвітна, броколі, пекінська): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 квітня;
  • Цибуля на зелень, салат, шпинат, кріп, петрушка, інша зелень: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 квітня;
  • Коренеплоди (морква, буряк, редиска, редька, дайкон), цибуля на ріпку, часник, картопля: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня;
  • Плодові дерева та ягідні кущі: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
  • Однорічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;
  • Цибулинні та бульбові культури (тюльпани, гладіолуси, жоржини): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 квітня.

Леонід Волков
