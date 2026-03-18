Лунный посевной календарь на апрель 2026: какие даты урожайные

Женщина на огороде сеет овощи.

Апрель для садоводов и огородников в Украине — это полноценный старт сезона. В это время задач становится все больше: посевы в открытый грунт, высадка первых ранних овощей, уход за рассадой, цветами и плодовыми деревьями. Чтобы все задуманное удалось, стоит заранее заглянуть в лунный календарь. Он подскажет лучшие дни для работы с растениями.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на апрель 2026 года, который станет вашим незаменимым помощником в течение всего месяца.

Читайте также:

Фазы Луны в апреле 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

Растущая Луна — 1 апреля;

— 1 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;

— 2 апреля в 05:11 по Киеву; Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;

— с 3 по 16 апреля; Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;

— 17 апреля в 14:51 по Киеву; Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;

— с 18 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в апреле 2026 года

Благодаря этим датам растения будут хорошо приживаться, быстрее всходить и хорошо развиваться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля.

В эти даты можно смело:

высевать овощи и зелень;

высаживать рассаду в открытый грунт и теплицы;

сажать плодовые деревья и ягодные кустарники;

заниматься декоративными растениями.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в апреле 2026 года

В эти дни растения могут хуже приживаться или развиваться медленнее: 2, 11, 12, 16, 17, 18 апреля.

Но это не значит, что нужно сидеть без дела. Наоборот — это время идеально подходит для подготовительных работ:

составления плана посадок;

подготовки почвы и смесей;

ремонта инвентаря;

уборки участка;

проветривания теплиц.

Что и когда можно сеять в апреле 2026 года

В апреле уже можно высевать в открытый грунт много овощных, садовых культур и цветов. Планируйте работы в такие дни:

Томаты (помидоры), физалис: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Перец (сладкий и горький), баклажаны: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Бобовые (горох, фасоль, бобы): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;

Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 апреля;

Лук на зелень, салат, шпинат, укроп, петрушка, другая зелень: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 апреля;

Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок, картофель: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;

Плодовые деревья и ягодные кусты: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Однолетние и многолетние цветы, комнатные растения: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Луковичные и клубневые культуры (тюльпаны, гладиолусы, георгины): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля.

Также делимся другими полезными новостями по огородничеству

Какие ранние сорта картофеля посадить в марте-апреле, чтобы собрать урожай уже в начале лета.

Чем следует подкармливать лук, чтобы вырос крупным и сочным.

Какой простой метод поможет прорастить семена огурцов вдвое быстрее.