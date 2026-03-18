Лунный посевной календарь на апрель 2026: какие даты урожайные
Апрель для садоводов и огородников в Украине — это полноценный старт сезона. В это время задач становится все больше: посевы в открытый грунт, высадка первых ранних овощей, уход за рассадой, цветами и плодовыми деревьями. Чтобы все задуманное удалось, стоит заранее заглянуть в лунный календарь. Он подскажет лучшие дни для работы с растениями.
Фазы Луны в апреле 2026 — когда будет полнолуние и новолуние
- Растущая Луна — 1 апреля;
- Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;
- Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;
- Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в апреле 2026 года
Благодаря этим датам растения будут хорошо приживаться, быстрее всходить и хорошо развиваться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля.
В эти даты можно смело:
- высевать овощи и зелень;
- высаживать рассаду в открытый грунт и теплицы;
- сажать плодовые деревья и ягодные кустарники;
- заниматься декоративными растениями.
Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в апреле 2026 года
В эти дни растения могут хуже приживаться или развиваться медленнее: 2, 11, 12, 16, 17, 18 апреля.
Но это не значит, что нужно сидеть без дела. Наоборот — это время идеально подходит для подготовительных работ:
- составления плана посадок;
- подготовки почвы и смесей;
- ремонта инвентаря;
- уборки участка;
- проветривания теплиц.
Что и когда можно сеять в апреле 2026 года
В апреле уже можно высевать в открытый грунт много овощных, садовых культур и цветов. Планируйте работы в такие дни:
- Томаты (помидоры), физалис: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
- Перец (сладкий и горький), баклажаны: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
- Огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
- Бобовые (горох, фасоль, бобы): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;
- Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 апреля;
- Лук на зелень, салат, шпинат, укроп, петрушка, другая зелень: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 апреля;
- Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок, картофель: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;
- Плодовые деревья и ягодные кусты: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
- Однолетние и многолетние цветы, комнатные растения: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
- Луковичные и клубневые культуры (тюльпаны, гладиолусы, георгины): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля.
