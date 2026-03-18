Главная Дом и огород Лунный посевной календарь на апрель 2026: какие даты урожайные

Лунный посевной календарь на апрель 2026: какие даты урожайные

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 09:29
Женщина на огороде сеет овощи. Фото: istockphoto.com

Апрель для садоводов и огородников в Украине — это полноценный старт сезона. В это время задач становится все больше: посевы в открытый грунт, высадка первых ранних овощей, уход за рассадой, цветами и плодовыми деревьями. Чтобы все задуманное удалось, стоит заранее заглянуть в лунный календарь. Он подскажет лучшие дни для работы с растениями.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на апрель 2026 года, который станет вашим незаменимым помощником в течение всего месяца.

Фазы Луны в апреле 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Растущая Луна — 1 апреля;
  • Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;
  • Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Різні фази Місяця
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в апреле 2026 года

Благодаря этим датам растения будут хорошо приживаться, быстрее всходить и хорошо развиваться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля.

В эти даты можно смело:

  • высевать овощи и зелень;
  • высаживать рассаду в открытый грунт и теплицы;
  • сажать плодовые деревья и ягодные кустарники;
  • заниматься декоративными растениями.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в апреле 2026 года

В эти дни растения могут хуже приживаться или развиваться медленнее: 2, 11, 12, 16, 17, 18 апреля.

Но это не значит, что нужно сидеть без дела. Наоборот — это время идеально подходит для подготовительных работ:

  • составления плана посадок;
  • подготовки почвы и смесей;
  • ремонта инвентаря;
  • уборки участка;
  • проветривания теплиц.

Что и когда можно сеять в апреле 2026 года

В апреле уже можно высевать в открытый грунт много овощных, садовых культур и цветов. Планируйте работы в такие дни:

  • Томаты (помидоры), физалис: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
  • Перец (сладкий и горький), баклажаны: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
  • Огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
  • Бобовые (горох, фасоль, бобы): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;
  • Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 апреля;
  • Лук на зелень, салат, шпинат, укроп, петрушка, другая зелень: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 апреля;
  • Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок, картофель: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля;
  • Плодовые деревья и ягодные кусты: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
  • Однолетние и многолетние цветы, комнатные растения: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;
  • Луковичные и клубневые культуры (тюльпаны, гладиолусы, георгины): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 апреля.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
