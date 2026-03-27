Головна Дім та город Коли сіяти томати у квітні 2026: місячний календар та поради

Коли сіяти томати у квітні 2026: місячний календар та поради

Дата публікації: 27 березня 2026 22:33
Коли сіяти томати у квітні 2026: місячний календар та поради
Посів томатів у ґрунт навесні. Колаж: Новини.LIVE

Томати — одна з найпопулярніших культур на грядках українців. Овоч вживають як у свіжому вигляді, так і готують безліч консервації на зиму. А щоб помідори виросли справді смачними й порадували щедрим врожаєм, варто звернути увагу не лише на погодні умови, а й на місячний посівний календар на квітень 2026 року. Він допоможе обрати найврожайнішу дату для посіву.

Новини.LIVE розповідає, які дні у квітні сприятливі для посіву томатів та як це правильно зробити, щоб отримати найкращий результат.

Чи можна у квітні сіяти помідори у відкритий ґрунт

Перед тим як сіяти насіння або висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, обов'язково подивіться на погоду, адже ця культура чутлива до перепадів температури та заморозків. 

Температура повітря має стабільно триматися на рівні від +12 до +18°C, а нічна температура не опускатися нижче +10°C.

Які дні сприятливі для посіву помідорів за місячним календарем

У квітні 2026 року сприятливі дні для посіву томатів такі: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30.

Натомість варто уникати такі дні: 11, 25 та 26 квітня.

Як підготувати насіння томатів до посіву на розсаду

Щоб насіння швидше проросло та дало міцні сходи:

  1. Замочіть насіння у слабкому розчині марганцівки на 20-30 хвилин.
  2. Промийте водою протягом кількох хвилин, щоб видалити залишки розчину.
  3. Просушість на паперовій серветці.
  4. Сійте на глибину 0,5-1 см у зволожений ґрунт, залишаючи між насінням 2-3 см.
  5. Накрийте контейнер склом або плівкою, поставте в тепле місце з температурою від +23 до +25°C.
  6. Насіння почне сходити на 5-6 день.
  7. Після появи сходів плівку зніміть і перенесіть розсаду на добре освітлене місце.
  8. Полив має бути помірним: ґрунт злегка вологий, але не мокрий.
  9. Коли з'являться два справжні листочки — час для пікірування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
