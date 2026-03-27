Коли сіяти томати у квітні 2026: місячний календар та поради
Томати — одна з найпопулярніших культур на грядках українців. Овоч вживають як у свіжому вигляді, так і готують безліч консервації на зиму. А щоб помідори виросли справді смачними й порадували щедрим врожаєм, варто звернути увагу не лише на погодні умови, а й на місячний посівний календар на квітень 2026 року. Він допоможе обрати найврожайнішу дату для посіву.
Новини.LIVE розповідає, які дні у квітні сприятливі для посіву томатів та як це правильно зробити, щоб отримати найкращий результат.
Чи можна у квітні сіяти помідори у відкритий ґрунт
Перед тим як сіяти насіння або висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, обов'язково подивіться на погоду, адже ця культура чутлива до перепадів температури та заморозків.
Температура повітря має стабільно триматися на рівні від +12 до +18°C, а нічна температура не опускатися нижче +10°C.
Які дні сприятливі для посіву помідорів за місячним календарем
У квітні 2026 року сприятливі дні для посіву томатів такі: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30.
Натомість варто уникати такі дні: 11, 25 та 26 квітня.
Як підготувати насіння томатів до посіву на розсаду
Щоб насіння швидше проросло та дало міцні сходи:
- Замочіть насіння у слабкому розчині марганцівки на 20-30 хвилин.
- Промийте водою протягом кількох хвилин, щоб видалити залишки розчину.
- Просушість на паперовій серветці.
- Сійте на глибину 0,5-1 см у зволожений ґрунт, залишаючи між насінням 2-3 см.
- Накрийте контейнер склом або плівкою, поставте в тепле місце з температурою від +23 до +25°C.
- Насіння почне сходити на 5-6 день.
- Після появи сходів плівку зніміть і перенесіть розсаду на добре освітлене місце.
- Полив має бути помірним: ґрунт злегка вологий, але не мокрий.
- Коли з'являться два справжні листочки — час для пікірування.
Подивіться відео посіву помідорів на розсаду:
Також ділимося іншими корисними порадами з городництва
Коли сіяти кабачки у квітні та травні 2026 року за погодними умовами та місячним календарем.
Які дати сприятливі для посіву моркви навесні 2026 року.
Коли садити картоплю за місячним календарем, щоб отримати багатий врожай.
