Коли сіяти кабачки навесні 2026: дати за місячним календарем

Кабачки — один з найпопулярніших овочів серед українських городників. Головний секрет вирощування цієї баштанної культури у правильному часі посіву. Варто враховувати не лише погодні умови, а й сприятливі дні за місячним календарем.

Коли сіяти кабачки у квітні та травні, щоб отримати міцні сходи і багатий врожай.

Коли сіяти кабачки у відкритий ґрунт навесні 2026 — погодні умови

Кабачки не люблять холод. Насіння в холодній землі починає гнити. А для молодих рослин навіть короткочасне зниження температури до -1°C — це загибель. Необхідно, щоб земля прогрілася до +12-15°C на глибині близько 10 см, а нічна температура стабільно трималася вище +8°C. За таких умов сходи з'являться вже через 5-7 днів.

Найкращий період для висіву у відкритий ґрунт в Україні — середина травня. Зазвичай у цей період вже достатньо тепло для кабачків. У теплицю або під агроволокно кабачки можна висаджувати у квітні. Посів на розсаду проводять у середині квітня, щоб через 25-30 днів пересадити рослини у відкритий ґрунт.

Які дати сприятливі для посіву кабачків за місячним календарем 2026

Багато городників планують посів за фазами Місяця. Ці дати у 2026 році сприятливі для висіву насіння та для догляду за розсадою.

Квітень: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число. Травень: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 число.

Як правильно вирощувати розсаду кабачків

Якщо ви хочете отримати ранній урожай кабачків, варто обрати розсадний спосіб. Щоб отримати міцні сіянці, дотримуйтеся простих правил:

кабачки не люблять пересадку, тому одразу використовуйте окремі стаканчики;

сійте по 2-3 насінини;

загортайте насіння на глибину 2-3 см;

залишайте найсильніший паросток після сходів;

підтримуйте температуру від +20 да +22°C вдень та від +16 до +18°C вночі;

перед висадкою обов'язково загартуйте рослини — виносьте їх на балкон або відкрите повітря протягом тижня.

Як підготувати ґрунт і насіння кабачків

Прямий посів теж має свої плюси. Такі кабачки довше зберігаються і краще адаптуються до умов грядки. Цей варіант підходить тим, хто не поспішає і хоче отримати врожай без зайвого клопоту. Перед посівом насіння бажано замочити у теплій воді на кілька годин. Це допоможе прискорити проростання і отримати дружні сходи.

Ґрунт має бути легким, поживним і з нейтральною кислотністю. Основні рекомендації:

додайте перегній або компост перед посадкою;

при кислій землі використовуйте золу або доломітове борошно;

дотримуйтеся відстані між рослинами: від 70 см до 1,5 м залежно від сорту.

