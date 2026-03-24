Когда сеять кабачки весной 2026: даты по лунному календарю

Посев кабачков в открытый грунт.

Кабачки — один из самых популярных овощей среди украинских огородников. Главный секрет выращивания этой бахчевой культуры в правильном времени посева. Стоит учитывать не только погодные условия, но и благоприятные дни по лунному календарю.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять кабачки в апреле и мае, чтобы получить крепкие всходы и богатый урожай.

Когда сеять кабачки в открытый грунт весной 2026 — погодные условия

Кабачки не любят холод, семена в холодной земле начинают гнить. А для молодых растений даже кратковременное снижение температуры до -1°C — это гибель. Необходимо, чтобы земля прогрелась до +12-15°C на глубине около 10 см, а ночная температура стабильно держалась выше +8°C. При таких условиях всходы появятся уже через 5-7 дней.

Лучший период для высева в открытый грунт в Украине — середина мая. Обычно в этот период уже достаточно тепло для кабачков. В теплицу или под агроволокно кабачки можно высаживать в апреле. Посев на рассаду проводят в середине апреля, чтобы через 25-30 дней пересадить растения в открытый грунт.

Какие даты благоприятны для посева кабачков по лунному календарю 2026

Многие огородники планируют посев по фазам Луны. Эти даты в 2026 году благоприятны для высева семян и для ухода за рассадой.

Апрель: 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

Май: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 число.

Как правильно выращивать рассаду кабачков

Если вы хотите получить ранний урожай кабачков, стоит выбрать рассадный способ. Чтобы получить крепкие сеянцы, придерживайтесь простых правил:

кабачки не любят пересадку, поэтому сразу используйте отдельные стаканчики;

сейте по 2-3 семечка;

заделывайте семена на глубину 2-3 см;

оставляйте самый сильный росток после всходов;

поддерживайте температуру от +20 да +22°C днем и от +16 до +18°C ночью;

перед высадкой обязательно закалите растения — выносите их на балкон или открытый воздух в течение недели.

Как подготовить почву и семена кабачков

Прямой посев тоже имеет свои плюсы. Такие кабачки дольше хранятся и лучше адаптируются к условиям грядки. Этот вариант подходит тем, кто не спешит и хочет получить урожай без лишних хлопот. Перед посевом семена желательно замочить в теплой воде на несколько часов. Это поможет ускорить прорастание и получить дружные всходы.

Почва должна быть легкой, питательной и с нейтральной кислотностью. Основные рекомендации:

добавьте перегной или компост перед посадкой;

при кислой земле используйте золу или доломитовую муку;

придерживайтесь расстояния между растениями: от 70 см до 1,5 м в зависимости от сорта.

