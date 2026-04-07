Що посіяти на городі та в саду в квітні: список овочів і квітів

Що посіяти на городі та в саду в квітні: список овочів і квітів

Дата публікації: 7 квітня 2026 23:45
Які овочі та квіти можна сіяти у квітні 2026: список та поради
Жінки працюють на городі у сонячний день. Фото: freepik.com

У квітні, коли город і сад остаточно "прокидаються", настає час для посіву. Кожен день цього місяця здатен вплинути на майбутній урожай. Тому варто знати, які культури можна сіяти на грядках та клумбах, щоб отримати ранні овочі та пишне цвітіння.

Новини.LIVE ділиться детальним списком та корисними порадами.

Які квіти сіяти у квітні для яскравих клумб

У середень весни можна посіяти багато декоративних культур, які зроблять ділянку доглянутою і живою: 

  1. Чорнобривці, особливо низькорослі сорти. Вони швидко сходять, добре приживаються і майже не потребують складного догляду. А ще відлякують шкідників на городі.
  2. Календула. Вона не лише прикрашає клумби, а й буде корисною для грядок.
  3. Декоративні злаки, такі як лисячий хвостик і просо волосовидне. Додають клумбам легкості та ідеально підходять для створення стильних композицій та сухоцвітів. 
  4. Айстри та кермек. Ці квіти довго зберігають декоративність, додають кольору ділянці та чудово виглядають у букетах.
  5. Декоративний соняшник, зокрема пухнастий сорт "Ведмежатко". Насіння краще висівати у горщики, а потім переносити у відкритий ґрунт.

Що посіяти у квітні на городі: овочі для раннього врожаю

У цей період висівають ранні помідори на розсаду. Але важливо дотримуватися правильної схеми посіву, щоб рослини не загущувалися і мали достатньо простору. Основну частину томатів краще сіяти ближче до середини місяця — так розсада не переросте і буде міцною.

Наприкінці квітня можна починати підготовку до вирощування огірків. Спочатку насіння висівають у касети або невеликі ємності, а після зміцнення пересаджують у горщики. У відкритий ґрунт їх переносять вже у травні, коли встановиться стабільне тепло.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
