Головна Дім та город Гризуни уникатимуть ваш сад та город: які рослини посадити

Гризуни уникатимуть ваш сад та город: які рослини посадити

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:00
Які рослини посадити у саду і на городі, щоб відлякати гризунів: поради дачникам
Гризуни сидять на пшениці. Фото: shutterstock.com

Миші та щури справжня проблема для власників присадибних ділянок. Вони риють нори, пошкоджують коріння рослин та здатні залишити вас без врожаю. Але захистити сад і город від гризунів можна без зайвих витрат за допомогою корисних рослин.

Новини.LIVE розповідає, що посадити у саду та на городі, щоб гризуни назавжди забули до вас дорогу. 

Як працює природний захист від гризунів

Більшість рослин-"захисників" мають специфічні речовини у складі, що створюють насичений аромат. Для людини це може бути приємний запах, а от для гризунів — сигнал до втечі. Такі культури часто висаджують уздовж грядок, біля теплиць або по периметру ділянки, створюючи природний бар'єр.

Які рослини відлякують гризунів: список культур

  • Хризантеми

Одна з найефективніших рослин у боротьбі зі шкідниками. У її складі є піретрини — природні речовини, які використовують навіть у засобах від шкідників. Вони можуть впливати не лише на комах, а й на дрібних гризунів, знижуючи їхню активність на ділянці.

  • М'ята

Рослина має різкий і стійкий запах, що відлякує мишей. М'ята швидко розростається і не потребує складного догляду. Можна висаджувати як по краях грядок, так і біля вразливих культур.

  • Чорнобривці

Ці яскраві квіти не лише прикрашають ділянку, а й ефективно відлякують шкідників. Якщо висадити чорнобривці у міжрядді, можна захистити овочі не тільки від гризунів, а й від шкідників.

  • Нарциси

Нарциси містять речовини, які не подобаються гризунам. Якщо посадити їх біля клумб або молодих рослин, можна значно знизити ризик появи щурів і мишей.

  • Шавлія

Рослина має насичений аромат. Добре росте навіть у неідеальному ґрунті та стане не лише захисником, а й корисною рослиною для кухні.

  • Цибуля

Цибуля — один із найдоступніших способів боротьби зі шкідниками. Її різкий запах відлякує гризунів, особливо якщо висадити її на добре освітлених ділянках.

  • Чорна бузина

Цей кущ часто висаджують по периметру саду. Він створює захисну зону, адже виділяє речовини, які неприємні для гризунів. Такий варіант особливо підходить для великих ділянок.

Корисні поради дачникам, щоб рослини дійсно працювали як захист від гризунів

Важливо дотримуватися кількох простих правил:

  • поєднуйте кілька видів рослин для кращого ефекту;
  • висаджуйте їх не хаотично, а вздовж грядок і по краях ділянки;
  • регулярно доглядайте за посадками, щоб аромат залишався насиченим;
  • не залишайте на городі залишки їжі чи сміття, які можуть приваблювати мишей.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
