Головна Дім та город Всього жменя цього копійчаного засобу, і мурахи підуть з ділянки

Всього жменя цього копійчаного засобу, і мурахи підуть з ділянки

Дата публікації: 6 квітня 2026 12:00
Як позбутися мурах на дачній ділянці на увесь сезон: дешевий засіб
Знищення мурах на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Весна вже у самому розпалі, але разом із теплом на присадибній ділянці з'являються мурахи, які пошкоджують коріння, переносять попелицю та псують урожай. Але, насправді, можна вигнати шкідників без дорогих препаратів та складних методів.

Новини.LIVE розповідає, як позбутися мурах швидко, дешево та без зайвих зусиль.

Яку небезпеку несуть мурахи на присадибній ділянці

На перший погляд мурахи здаються нешкідливими, але насправді вони несуть ряд серйозних загроз: 

  1. "Розводять" попелицю, яка знищує рослини, може нашкодити як декоративним культурам, так і кущам, деревам та овочам на городі.
  2. Пошкоджують коріння рослин.
  3. Псують розсаду і молоді рослини.
  4. Знижують родючість ґрунту.

Як позбутися мурах на ділянці: перевірений та дешевий спосіб

Сьогодні існує чимало методів, які допомагають прибрати мурах із присадибної ділянки:

  • ловчі пояси на деревах;
  • спеціальні пастки;
  • магазинні засоби від мурах;
  • рослини, що відлякують комах.

Усі ці варіанти працюють, але часто потребують часу, регулярного контролю або додаткових витрат.

Тож, якщо ви не хочете витрачати великі гроші або заморочуватися зі складними методами, варто звернути увагу на простий і доступний варіант — суперфосфат. Так, це добриво. Його можна знайти практично в будь-якому господарстві. А для мурах воно "ред флаг". Склад добрива створюють фізичний і хімічний дискомфорт, який змушує комах залишати свою колонію та шукати інше місце.

Щоб позбутися мурах на городі або в саду, достатньо виконати кілька простих дій:

  • знайти мурашник або місця скупчення комах;
  • взяти жменю суперфосфату;
  • рівномірно розсипати його прямо на мурашник;
  • за потреби повторити.

Уже через кілька днів після обробки ви помітите, що мурашник "порожніє".

знищення мурах боротьба зі шкідниками суперфосфат
Леонід Волков - Редактор
