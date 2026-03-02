Як обробити дерева навесні, щоб хвороби та шкідники зникли на увесь рік

Обробка дерев від хвороб та шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Саме весна — ключовий час для захисту саду від шкідників та хвороб. Обробку обов'язково проводять у чотири етапи. Якщо все зробити вчасно, плодові дерева та кущі будуть у безпеці увесь рік та віддячать щедрим врожаєм.

Новини.LIVE розповідає, коли, як та чим обробити сад від шкідників та хвороб, щоб ваші плодові дерева та кущі були здоровими.

Коли обробляти дерева навесні 2026 року

Точної дати, коли можна починати обробку, не існує. Як і завжди, все залежатиме від погоди. Тож, стежте за прогнозами синоптиків. Якщо весна затяжна і холодна, починати слід не раніше квітня. Якщо ж потепління прийде рано — перше обприскування можна проводити вже наприкінці березня.

Як і чим обробляти дерева навесні 2026 — поетапна схема

Перше обприскування — до набрякання бруньок

Перша обробка найважливіша, її пропускати категорично не можна. Починати можна, коли середньодобова температура вдень тримається +4°C, вночі — не нижче -5°C. Також стежте за бруньками — вони вже мають набрякати, але у жодному разі не розкриватися. Важливо враховувати особливості культур: якщо яблуня ще спить, то, наприклад, у смородини бруньки можуть набрякати раніше.

На цьому етапі застосовують більш концентровані розчини без ризику пошкодити рослину:

Бордоська рідина (3%). Класичний засіб на основі мідного купоросу та гашеного вапна. Ефективний проти грибкових хвороб. Залізний купорос. Застосовують у дозуванні 300-500 г на 10 л води. Якщо зараження незначне — достатньо 300 г. Сечовина (карбамід). 700 г на 10 л води. Додатково можна додати 50 г мідного купоросу. Такий розчин знищує шкідників і спори грибів, трохи затримує вегетацію (що допомагає уникнути пошкодження заморозками), підживлює рослину азотом. Препарат 30-В. Створює захисну плівку, яка перекриває доступ кисню комахам. Підходить саме проти шкідників, але не лікує хвороби.

Важливо: обирайте препарати, які дозволені для використання за низьких температур.

Обприскуйте дерево повністю — від верхівки до стовбура, включно з пристовбуровим колом.

Друге обприскування

Цей етап припадає на момент, коли бруньки починають розкриватися і видно маленький зелений конус.

У цей період:

рослини стають чутливішими;

шкідники активізуються;

грибкові інфекції починають поширюватися.

Що використовувати:

Бордоська рідина (1%). Концентрацію зменшують, щоб не пошкодити молоді тканини. Бакові суміші. Сучасний підхід — поєднання фунгіциду (проти хвороб) та інсектициду (проти комах) в одному розчині. Це дозволяє провести комплексний захист за одне обприскування.

Перед змішуванням препаратів обов'язково:

перевірте сумісність;

дотримуйтеся температурних рекомендацій;

уважно читайте інструкцію.

Третє обприскування

Його проводять, коли квіткові бруньки вже сформовані, але ще не розкрилися. Це критичний момент, адже перед цвітінням активізуються багато шкідників, які можуть знищити майбутній урожай.

Зазвичай використовують:

фунгіцид проти грибкових хвороб;

інсектицид проти шкідників.

Щоб уникнути звикання, препарати варто чергувати, змінюючи діючі речовини.

Важливо: не проводьте обробку під час цвітіння.

Четверте обприскування — після цвітіння

Проводиться одразу після завершення цвітіння. На цьому етапі захищають зав'язь — майбутні плоди. Знову застосовують комплексний підхід: фунгіцид + інсектицид. Саме ця обробка допомагає мінімізувати ризик появи червивих плодів і літніх спалахів хвороб.

Також ділимося іншими корисними порадами для краси та здоров'я вашого саду

