Які дерева посадити на подвір'ї 2026 року — розкішні та невибагливі варіанти

Декоративні дерева на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Кожен власник присадибної ділянки мріє, щоб подвір'я виглядало дорого і доглянуто без постійної боротьби з хворобами дерев. У 2026 році садівники роблять ставку на декоративні, невибагливі та стійкі до інфекцій види, які не потребують складного догляду.

Новини.LIVE з посиланням на видання Martha Stewart розповідає, які невибагливі декоративні дерева посадити на подвір'ї 2026 року.

Як обрати дерево для подвір'я

Щоб дерево справді стало окрасою вашої ділянки, обов'язково врахуйте ці нюанси:

клімат регіону;

максимально низькі температури, які бувають взимку;

тип ґрунту та рівень його зволоження;

розмір майбутньої крони;

потреба у сонячному освітленні;

наявність простору для кореневої системи.

Експерти радять: навіть найстійкіші до хвороб дерева потребують правильного догляду. Грамотна посадка, своєчасна обрізка та профілактичні заходи значно підсилюють природний імунітет рослин.

Сім розкішних та невибагливих дерев для подвір'я

1. Клен червоний

Головна перевага цього декоративного дерева — насичене червоне листя восени та червонуваті пагони. Цей вид має помірну стійкість до грибкових захворювань. Також він менш схильний до чорної плямистості листя, ніж деякі інші клени.

Практичні поради з догляду:

регулярно прибирайте опале листя навесні;

висаджуйте дерево на сонячному або злегка затіненому місці;

забезпечте дренований ґрунт без застою води.

Клен червоний. Фото: eureka-farms.com

2. Яблуня сорту "Empire"

Яблуня сорту "Empire — гібрид, відомий своєю стійкістю до холоду та розповсюджених хвороб яблунь. Цей сорт стане надійним вибором для більшості регіонів з помірним кліматом.

Як зберегти красу яблуні:

обирайте сонячне місце;

проводьте формувальну обрізку для кращої вентиляції крони;

уникайте перезволоження ґрунту.

Яблуня сорту "Empire". Фото: istockphoto.com

3. Гінкго білоба

Це справжній "довгожитель" серед дерев. Його віялоподібне листя восени стає яскраво-жовтим. На подвір'ї це виглядає надзвичайно розкішно. Гінкго надзвичайно стійкий до бактеріальних, грибкових і вірусних захворювань. Він добре переносить забруднене повітря, тому підходить навіть для міських умов.

Головні умови з догляду:

висаджуйте на повному сонці;

забезпечте легкий, добре дренований ґрунт;

не допускайте застою води біля коренів.

Гінкго білоба. Фото: istockphoto.com

4. Хурма "Віргінська"

Це витривале листяне дерево з оригінальною темною корою, що нагадує шкіру алігатора. Навесні воно цвіте ароматними квітами, а восени дарує солодкі помаранчево-червоні плоди. Фахівці відзначають природну стійкість хурми до більшості хвороб і шкідників. А ще це плодове дерево витримує низькі температури.

Які умови потрібні хурмі:

обирайте сонячну ділянку;

забезпечте простір для розвитку крони;

не загущуйте посадки.

Важливо: це дводомна рослина, тому для отримання плодів потрібно висадити чоловіче й жіноче дерево.

Хурма "Віргінська". Фото: freepik.com

5. Магнолія великоквіткова

Ефектне вічнозелене дерево з великими білими квітами та легким лимонним ароматом точно стане головною прикрасою вашого подвір'я. Магнолія демонструє високу стійкість до більшості шкідників і грибкових уражень.

Практична порада:

висаджуйте у сонячному місці;

обирайте кислий, добре дренований ґрунт;

у перші роки забезпечуйте регулярний полив.

Магнолія великоквіткова. Фото: istockphoto.com

6. Кизил квітучий (Дерен Коуза)

Дерен Коуза цінується за стійкість до антракнозу — небезпечної грибкової хвороби кизилів. Наприкінці весни дерево вкривається білими квітками, а пізніше формує їстівні червоні ягоди. Цей вид менш уразливий до борошнистої роси, ніж деякі традиційні сорти.

Основний догляд за деревом:

додавайте компост у посадкову яму;

проводьте щорічну санітарну обрізку;

забезпечте хорошу циркуляцію повітря в кроні.

Кизил квітучий (Дерен Коуза). Фото: Etsy

7. Клен цукровий

Цей вид відомий яскравим осіннім забарвленням і витривалістю. Він також має відносну стійкість до чорної плямистості листя. Водночас дерево чутливе до засолених ґрунтів, ущільнення землі та тривалої посухи.

Щоб клен був гарним і здоровим, необхідно:

висаджувати у родючий, вологий, але добре дренований ґрунт;

уникати посадки біля доріг із зимовим використанням солі;

регулярно прибирати опале листя.

Клен цукровий. Фото: shutterstock.com

