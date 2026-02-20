Какие деревья посадить во дворе в 2026 году — неприхотливые и красивые виды

Декоративные деревья на приусадебном участке. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый владелец загородного дома мечтает об уютном дворике, украшенном декоративными растениями. Однако часто уход за ним та еще морока. Ведь растения могут болеть или заразиться вредителями. В 2026 году садоводы делают ставку на декоративные, неприхотливые и устойчивые к инфекциям виды деревьев, не требующие сложного ухода.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает, какие неприхотливые декоративные деревья посадить во дворе в 2026 году.

Как выбрать дерево для двора

Чтобы дерево действительно стало украшением вашего участка, обязательно учтите эти нюансы:

климат региона;

максимально низкие температуры, которые бывают зимой;

тип почвы и уровень ее увлажнения;

размер будущей кроны;

потребность в солнечном освещении;

наличие пространства для корневой системы.

Эксперты советуют: даже самые устойчивые к болезням деревья нуждаются в правильном уходе. Грамотная посадка, своевременная обрезка и профилактические мероприятия значительно усиливают естественный иммунитет растений.

Семь роскошных и неприхотливых деревьев для двора

1. Клен красный

Главное преимущество этого декоративного дерева — насыщенные красные листья осенью и красноватые побеги. Этот вид имеет умеренную устойчивость к грибковым заболеваниям. Также он менее подвержен черной пятнистости листьев, чем некоторые другие клены.

Практические советы по уходу:

регулярно убирайте опавшие листья весной;

высаживайте дерево на солнечном или слегка затененном месте;

обеспечьте дренированную почву без застоя воды.

Клен красный. Фото: eureka-farms.com

2. Яблоня сорта "Empire"

Яблоня сорта "Empire — гибрид, известный своей устойчивостью к холоду и распространенных болезней яблонь. Этот сорт станет надежным выбором для большинства регионов с умеренным климатом.

Как сохранить красоту яблони:

выбирайте солнечное место;

проводите формовочную обрезку для лучшей вентиляции кроны;

избегайте переувлажнения почвы.

Яблоня сорта "Empire" Фото: istockphoto.com

3. Гинкго билоба

Это настоящий "долгожитель" среди деревьев. Его веерообразные листья осенью становятся ярко-желтыми. Во дворе это выглядит чрезвычайно роскошно. Гинкго чрезвычайно устойчив к бактериальным, грибковым и вирусным заболеваниям. Он хорошо переносит загрязненный воздух, поэтому подходит даже для городских условий.

Главные условия по уходу:

высаживайте на полном солнце;

обеспечьте легкую, хорошо дренированную почву;

не допускайте застоя воды у корней.

Гинкго билоба. Фото: istockphoto.com

4. Хурма "Виргинская"

Это выносливое лиственное дерево с оригинальной темной корой, напоминающей кожу аллигатора. Весной оно цветет ароматными цветами, а осенью дарит сладкие оранжево-красные плоды. Специалисты отмечают природную устойчивость хурмы к большинству болезней и вредителей. А еще это плодовое дерево выдерживает низкие температуры.

Какие условия нужны хурме:

выбирайте солнечный участок;

обеспечьте пространство для развития кроны;

не загущайте посадки.

Важно: это двудомное растение, поэтому для получения плодов нужно высадить мужское и женское дерево.

Хурма "Виргинская" Фото: freepik.com

5. Магнолия крупноцветковая

Эффектное вечнозеленое дерево с крупными белыми цветами и легким лимонным ароматом точно станет главным украшением вашего двора. Магнолия демонстрирует высокую устойчивость к большинству вредителей и грибковым поражениям.

Практический совет:

высаживайте в солнечном месте;

выбирайте кислую, хорошо дренированную почву;

в первые годы обеспечивайте регулярный полив.

Магнолия крупноцветковая. Фото: istockphoto.com

6. Кизил цветущий (Дерен Коуза)

Дерен Коуза ценится за устойчивость к антракнозу - опасной грибковой болезни кизилов. В конце весны дерево покрывается белыми цветками, а позже формирует съедобные красные ягоды. Этот вид менее уязвим к мучнистой росе, чем некоторые традиционные сорта.

Основной уход за деревом:

добавляйте компост в посадочную яму;

проводите ежегодную санитарную обрезку;

обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в кроне.

Кизил цветущий (Дерен Коуза). Фото: Etsy

7. Клен сахарный

Этот вид известен яркой осенней окраской и выносливостью. Он также имеет относительную устойчивость к черной пятнистости листьев. В то же время дерево чувствительно к засоленным почвам, уплотнению земли и длительной засухе.

Чтобы клен был красивым и здоровым, необходимо:

высаживать в плодородную, влажную, но хорошо дренированную почву;

избегать посадки возле дорог с зимним использованием соли;

регулярно убирать опавшие листья.

Клен сахарный. Фото: shutterstock.com

