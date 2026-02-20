Видео
Главная Дом и огород Чем украсить двор в 2026 году — семь неприхотливых деревьев

Чем украсить двор в 2026 году — семь неприхотливых деревьев

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 23:45
Какие деревья посадить во дворе в 2026 году — неприхотливые и красивые виды
Декоративные деревья на приусадебном участке. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый владелец загородного дома мечтает об уютном дворике, украшенном декоративными растениями. Однако часто уход за ним та еще морока. Ведь растения могут болеть или заразиться вредителями. В 2026 году садоводы делают ставку на декоративные, неприхотливые и устойчивые к инфекциям виды деревьев, не требующие сложного ухода.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает, какие неприхотливые декоративные деревья посадить во дворе в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать дерево для двора

Чтобы дерево действительно стало украшением вашего участка, обязательно учтите эти нюансы:

  • климат региона;
  • максимально низкие температуры, которые бывают зимой;
  • тип почвы и уровень ее увлажнения;
  • размер будущей кроны;
  • потребность в солнечном освещении;
  • наличие пространства для корневой системы.

Эксперты советуют: даже самые устойчивые к болезням деревья нуждаются в правильном уходе. Грамотная посадка, своевременная обрезка и профилактические мероприятия значительно усиливают естественный иммунитет растений.

Семь роскошных и неприхотливых деревьев для двора

1. Клен красный

Главное преимущество этого декоративного дерева — насыщенные красные листья осенью и красноватые побеги. Этот вид имеет умеренную устойчивость к грибковым заболеваниям. Также он менее подвержен черной пятнистости листьев, чем некоторые другие клены.

Практические советы по уходу:

  • регулярно убирайте опавшие листья весной;
  • высаживайте дерево на солнечном или слегка затененном месте;
  • обеспечьте дренированную почву без застоя воды.

 

Клен червоний
Клен красный. Фото: eureka-farms.com

2. Яблоня сорта "Empire"

Яблоня сорта "Empire — гибрид, известный своей устойчивостью к холоду и распространенных болезней яблонь. Этот сорт станет надежным выбором для большинства регионов с умеренным климатом.

Как сохранить красоту яблони:

  • выбирайте солнечное место;
  • проводите формовочную обрезку для лучшей вентиляции кроны;
  • избегайте переувлажнения почвы.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — яблуня
Яблоня сорта "Empire" Фото: istockphoto.com

3. Гинкго билоба

Это настоящий "долгожитель" среди деревьев. Его веерообразные листья осенью становятся ярко-желтыми. Во дворе это выглядит чрезвычайно роскошно. Гинкго чрезвычайно устойчив к бактериальным, грибковым и вирусным заболеваниям. Он хорошо переносит загрязненный воздух, поэтому подходит даже для городских условий.

Главные условия по уходу:

  • высаживайте на полном солнце;
  • обеспечьте легкую, хорошо дренированную почву;
  • не допускайте застоя воды у корней.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — Гінкго білоба
Гинкго билоба. Фото: istockphoto.com

4. Хурма "Виргинская"

Это выносливое лиственное дерево с оригинальной темной корой, напоминающей кожу аллигатора. Весной оно цветет ароматными цветами, а осенью дарит сладкие оранжево-красные плоды. Специалисты отмечают природную устойчивость хурмы к большинству болезней и вредителей. А еще это плодовое дерево выдерживает низкие температуры.

Какие условия нужны хурме:

  • выбирайте солнечный участок;
  • обеспечьте пространство для развития кроны;
  • не загущайте посадки.

Важно: это двудомное растение, поэтому для получения плодов нужно высадить мужское и женское дерево.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — Хурма "Віргінська"
Хурма "Виргинская" Фото: freepik.com

5. Магнолия крупноцветковая

Эффектное вечнозеленое дерево с крупными белыми цветами и легким лимонным ароматом точно станет главным украшением вашего двора. Магнолия демонстрирует высокую устойчивость к большинству вредителей и грибковым поражениям.

Практический совет:

  • высаживайте в солнечном месте;
  • выбирайте кислую, хорошо дренированную почву;
  • в первые годы обеспечивайте регулярный полив.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — Магнолія великоквіткова
Магнолия крупноцветковая. Фото: istockphoto.com

6. Кизил цветущий (Дерен Коуза)

Дерен Коуза ценится за устойчивость к антракнозу - опасной грибковой болезни кизилов. В конце весны дерево покрывается белыми цветками, а позже формирует съедобные красные ягоды. Этот вид менее уязвим к мучнистой росе, чем некоторые традиционные сорта.

Основной уход за деревом:

  • добавляйте компост в посадочную яму;
  • проводите ежегодную санитарную обрезку;
  • обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в кроне.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — Кизил квітучий (Дерен Коуза)
Кизил цветущий (Дерен Коуза). Фото: Etsy

7. Клен сахарный

Этот вид известен яркой осенней окраской и выносливостью. Он также имеет относительную устойчивость к черной пятнистости листьев. В то же время дерево чувствительно к засоленным почвам, уплотнению земли и длительной засухе.

Чтобы клен был красивым и здоровым, необходимо:

  • высаживать в плодородную, влажную, но хорошо дренированную почву;
  • избегать посадки возле дорог с зимним использованием соли;
  • регулярно убирать опавшие листья.

 

Яке дерево посадити на подвір'ї — Клен цукровий
Клен сахарный. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, почему народные приметы запрещают сажать калину возле дома и какие есть практические причины этого не делать.

Напомним, мы писали, какие вечнозеленые деревья ни в коем случае нельзя высаживать на своем приусадебном участке и какие именно риски они несут.

