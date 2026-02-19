Видео
Почему калину боялись садить возле дома — что знали наши предки

Дата публикации 19 февраля 2026 23:45
Почему калину возле дома сажать нельзя — приметы и практические причины
Народные приметы о калине возле дома. Коллаж: Новини.LIVE

В украинской культуре калину всегда считали особым растением, которому приписывали магические свойства. Она является символом женственности и сильным оберегом. Но в то же время наши предки боялись сажать этот куст возле своего дома.

Что же знали наши деды-прадеды о калине и какие есть практические причины не высаживать эти кусты возле дома, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Народные приметы — какую "силу" приписывали калине

В древних верованиях наших предков калина считалась растением с мощной энергетикой. Ее связывали с женской судьбой, материнством и родовой силой. Именно поэтому место для посадки выбирали очень осторожно.

По народным приметам:

  • если калина растет слишком близко к окнам или дверям — согласие в семье может быть разрушено, ссоры и раздоры не будут давать покоя;
  • куст под самым порогом "втягивает" в дом лишние тревоги и болезни;
  • кто посадит калину возле дома, рискует серьезно заболеть.

Этнографы объясняют эти представления просто: все, что символизирует род и женскую судьбу, воспринималось как сакральное. А сакральное, по традиции, нельзя было размещать бездумно. Именно поэтому калину часто сажали не под окном, а на границе двора — как оберег.

 

Почему нельзя сажать калину возле дома — мнение специалистов
Калина возле забора. Фото: shutterstock.com

Почему нельзя сажать калину возле дома — мнение специалистов

Кроме примет, существуют и вполне практические аргументы:

1. Развитая корневая система

Калина имеет достаточно активную корневую систему. Если высадить ее вплотную к фундаменту, со временем корни могут способствовать появлению микротрещин или подмыванию почвы у основания дома. Особенно это актуально для старых сооружений без глубокого фундамента.

2. Любовь к влаге

Калина хорошо растет на влажных почвах. Если ее посадить слишком близко к стенам, регулярный полив и естественное накопление влаги могут негативно влиять на фасад — появляется сырость, грибок, портится отделка.

3. Птицы и насекомые

Ягоды привлекают птиц, а во время цветения куст активно посещают насекомые. Если растение растет под самыми окнами, это может создавать бытовой дискомфорт.

Где лучше сажать калину — традиции и практические советы

Несмотря на все предостережения, отказываться от калины на участке не стоит. Это красивое и полезное растение, плоды которого используют как в народной медицине, так и кулинарии. К тому же наши предки знали секрет, как нейтрализовать негативное влияние калины — возле нее высаживали другие кусты: смородину, малину, боярышник или шиповник.

Если вы желаете видеть это растение на своем участке, оптимальные места для посадки:

  • на границе между двором и улицей — в традиции это считалось защитой от негатива извне;
  • возле колодца или родника — в народе верили, что калина "очищает" воду;
  • вдоль забора или в глубине сада.

Специалисты советуют придерживаться простой дистанции: не менее 2-3 м от фундамента дома. Это позволит избежать проблем с корнями и влагой.

Ранее мы писали, какие вечнозеленые деревья лучше никогда не высаживать на своем участке и какие именно риски они несут.

Также вам будет интересно узнать, что опасно сажать рядом с яблоней. Такие растения способны не только испортить урожай, но и навредить плодовому дереву.

советы дом народные приметы калина кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
