Какие вечнозеленые деревья нельзя сажать в саду - опасные виды и их риски

Не все вечнозеленые деревья безопасны для сада — некоторые инвазивны, токсичны или слишком опасны из-за размеров и особенностей роста. Правильный выбор видов поможет избежать вреда для участка и дома.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья лучше никогда не высаживать на своей территории и какие риски они несут.

Опасные гиганты

Секвойя

Вырастает до 90 м и живет тысячелетиями. Для частных участков слишком велика: разрушает почву вокруг себя, забирает влагу и наносит риск зданиям. Кроме того, корневая система секвойи способна повреждать дорожки и фундаменты даже на значительном расстоянии.

Сосна Коултера

Имеет шишки до 2-3 кг, которые при падении способны травмировать людей и повредить имущество. Из-за большого веса шишек дерево считается опасным даже в период слабого ветра или штормов. Поэтому его не рекомендуют высаживать рядом с детскими зонами или местами отдыха.

Ядовитые и токсичные виды

Манчинел

Одно из самых опасных деревьев в мире: сок вызывает ожоги кожи, а плоды токсичны и могут быть смертельно опасными. Даже пребывание под деревом во время дождя может вызвать сильное раздражение кожи.

Тис

Все части растения содержат токсичные таксины, а случаи отравления людей и животных хорошо задокументированы. Самыми опасными являются семена внутри красного оболочечного плода. Из-за медленного роста и плотной кроны тис также истощает почву и затрудняет развитие соседних растений.

Инвазивные агрессоры, которые захватывают территорию

Австралийская сосна

Быстро разрастается, вытесняет другие растения и выделяет вещества, подавляющие соседей. Из-за агрессивных корней дерево способно менять структуру почвы и нарушать баланс влаги на участке.

Ольха

Распространяется самосевом, ее ягоды легко разносят птицы. Может занять большую территорию и вытеснить культурные растения. Из-за быстрого укоренения ее трудно контролировать, и растение быстро превращается в инвазивную проблему.

Китайская бирючина

Плодоносит обильно, быстро укореняется и практически не удаляется после разрастания. Из-за высокой теневыносливости она легко захватывает пространство и вытесняет менее устойчивые декоративные культуры.

Проблемы с болезнями и опасное поведение

Английский падуб

Инвазивный во многих регионах, острые листья создают опасность. Легко распространяется через птиц. Из-за плотной кроны падуб быстро загущает участок и подавляет рост подлесковых растений.

Кипарис Лейланда

Популярный как живая изгородь, но очень уязвим к болезням и быстро теряет декоративность, требуя сложного ухода. Из-за интенсивного роста дерево также нуждается в частой формировке, иначе оно быстро перерастает отведенное пространство.

