Какие вечнозеленые деревья нельзя сажать в саду - опасные виды и их риски

Эти вечнозеленые деревья опасны — не высаживайте их в саду
Не все вечнозеленые деревья безопасны для сада — некоторые инвазивны, токсичны или слишком опасны из-за размеров и особенностей роста. Правильный выбор видов поможет избежать вреда для участка и дома.
Новини.LIVE рассказывает, какие деревья лучше никогда не высаживать на своей территории и какие риски они несут.
Опасные гиганты
Секвойя
Вырастает до 90 м и живет тысячелетиями. Для частных участков слишком велика: разрушает почву вокруг себя, забирает влагу и наносит риск зданиям. Кроме того, корневая система секвойи способна повреждать дорожки и фундаменты даже на значительном расстоянии.
Сосна Коултера
Имеет шишки до 2-3 кг, которые при падении способны травмировать людей и повредить имущество. Из-за большого веса шишек дерево считается опасным даже в период слабого ветра или штормов. Поэтому его не рекомендуют высаживать рядом с детскими зонами или местами отдыха.
Ядовитые и токсичные виды
Манчинел
Одно из самых опасных деревьев в мире: сок вызывает ожоги кожи, а плоды токсичны и могут быть смертельно опасными. Даже пребывание под деревом во время дождя может вызвать сильное раздражение кожи.
Тис
Все части растения содержат токсичные таксины, а случаи отравления людей и животных хорошо задокументированы. Самыми опасными являются семена внутри красного оболочечного плода. Из-за медленного роста и плотной кроны тис также истощает почву и затрудняет развитие соседних растений.
Инвазивные агрессоры, которые захватывают территорию
Австралийская сосна
Быстро разрастается, вытесняет другие растения и выделяет вещества, подавляющие соседей. Из-за агрессивных корней дерево способно менять структуру почвы и нарушать баланс влаги на участке.
Ольха
Распространяется самосевом, ее ягоды легко разносят птицы. Может занять большую территорию и вытеснить культурные растения. Из-за быстрого укоренения ее трудно контролировать, и растение быстро превращается в инвазивную проблему.
Китайская бирючина
Плодоносит обильно, быстро укореняется и практически не удаляется после разрастания. Из-за высокой теневыносливости она легко захватывает пространство и вытесняет менее устойчивые декоративные культуры.
Проблемы с болезнями и опасное поведение
Английский падуб
Инвазивный во многих регионах, острые листья создают опасность. Легко распространяется через птиц. Из-за плотной кроны падуб быстро загущает участок и подавляет рост подлесковых растений.
Кипарис Лейланда
Популярный как живая изгородь, но очень уязвим к болезням и быстро теряет декоративность, требуя сложного ухода. Из-за интенсивного роста дерево также нуждается в частой формировке, иначе оно быстро перерастает отведенное пространство.
Мы уже писали о том, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.
Ранее объясняли то, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.
Подробнее рассказывали о том, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.
Читайте Новини.LIVE!