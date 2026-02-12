Какие однолетние лианы посадить в саду - эффектные варианты для декора

Эффектные лианы на один сезон — сад преобразится мгновенно
Однолетние лианы способны за несколько месяцев полностью преобразить сад: замаскировать забор, украсить арки и создать густой цветущий занавес. Они растут быстро, почти не требуют ухода и дают простор для экспериментов каждый год.
Новини.LIVE объясняет, какие однолетние лианы выбрать, чтобы быстро озеленить опоры, арки и заборы без сложного ухода.
Кобея: для густых вертикальных стен
- Быстро наращивает побеги до 4 м.
- Крупные цветы меняют окраску от светлой до фиолетовой.
- Лучше выращивать через рассаду.
- Цепляется усиками и формирует ровные декоративные завесы.
Родохитон: самая оригинальная цветущая лиана
- Двухъярусные цветы с ярким "колокольчиком" и темной трубочкой.
- Ежедневный прирост и длина побегов до 4 м.
- Любит солнечные места, защищенные от ветра.
- Нужна легкая, питательная почва с дренажем.
Долихос: цветы и декоративные стручки
- Обильные соцветия белых, фиолетовых или розовых тонов.
- После цветения появляются пурпурные или зеленые стручки.
- Подходит для рассады или прямого посева.
- Быстро оплетает опоры и создает густую зеленую массу.
Тунбергия и настурция: легкий уход и яркие акценты
- Тунбергия: побеги до 2 м, контрастные цветы с "темным глазом".
- Идеальна для контейнеров и солнечных участков.
- Настурция: быстрый рост до 3-4 м, ароматные съедобные цветы.
- Цветет до холодов, подходит для маскировки изгородей.
