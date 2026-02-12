Видео
Главная Дом и огород Эффектные лианы на один сезон — сад преобразится мгновенно

Эффектные лианы на один сезон — сад преобразится мгновенно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 01:13
Какие однолетние лианы посадить в саду - эффектные варианты для декора
Настурция растет в саду. Фото: Pinterest

Однолетние лианы способны за несколько месяцев полностью преобразить сад: замаскировать забор, украсить арки и создать густой цветущий занавес. Они растут быстро, почти не требуют ухода и дают простор для экспериментов каждый год.

Новини.LIVE объясняет, какие однолетние лианы выбрать, чтобы быстро озеленить опоры, арки и заборы без сложного ухода.

Кобея: для густых вертикальных стен

  • Быстро наращивает побеги до 4 м.
  • Крупные цветы меняют окраску от светлой до фиолетовой.
  • Лучше выращивать через рассаду.
  • Цепляется усиками и формирует ровные декоративные завесы.

Родохитон: самая оригинальная цветущая лиана

  • Двухъярусные цветы с ярким "колокольчиком" и темной трубочкой.
  • Ежедневный прирост и длина побегов до 4 м.
  • Любит солнечные места, защищенные от ветра.
  • Нужна легкая, питательная почва с дренажем.

Долихос: цветы и декоративные стручки

  • Обильные соцветия белых, фиолетовых или розовых тонов.
  • После цветения появляются пурпурные или зеленые стручки.
  • Подходит для рассады или прямого посева.
  • Быстро оплетает опоры и создает густую зеленую массу.

Тунбергия и настурция: легкий уход и яркие акценты

  • Тунбергия: побеги до 2 м, контрастные цветы с "темным глазом".
  • Идеальна для контейнеров и солнечных участков.
  • Настурция: быстрый рост до 3-4 м, ароматные съедобные цветы.
  • Цветет до холодов, подходит для маскировки изгородей.

растения цветы советы сад декор
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
