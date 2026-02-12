Какие однолетние лианы посадить в саду - эффектные варианты для декора

Настурция растет в саду. Фото: Pinterest

Однолетние лианы способны за несколько месяцев полностью преобразить сад: замаскировать забор, украсить арки и создать густой цветущий занавес. Они растут быстро, почти не требуют ухода и дают простор для экспериментов каждый год.

Новини.LIVE объясняет, какие однолетние лианы выбрать, чтобы быстро озеленить опоры, арки и заборы без сложного ухода.

Кобея: для густых вертикальных стен

Быстро наращивает побеги до 4 м.

Крупные цветы меняют окраску от светлой до фиолетовой.

Лучше выращивать через рассаду.

Цепляется усиками и формирует ровные декоративные завесы.

Родохитон: самая оригинальная цветущая лиана

Двухъярусные цветы с ярким "колокольчиком" и темной трубочкой.

Ежедневный прирост и длина побегов до 4 м.

Любит солнечные места, защищенные от ветра.

Нужна легкая, питательная почва с дренажем.

Долихос: цветы и декоративные стручки

Обильные соцветия белых, фиолетовых или розовых тонов.

После цветения появляются пурпурные или зеленые стручки.

Подходит для рассады или прямого посева.

Быстро оплетает опоры и создает густую зеленую массу.

Тунбергия и настурция: легкий уход и яркие акценты

Тунбергия: побеги до 2 м, контрастные цветы с "темным глазом".

Идеальна для контейнеров и солнечных участков.

Настурция: быстрый рост до 3-4 м, ароматные съедобные цветы.

Цветет до холодов, подходит для маскировки изгородей.

