Які однорічні ліани посадити в саду - ефектні варіанти для декору

Однорічні ліани здатні за кілька місяців повністю перетворити сад: замаскувати паркан, прикрасити арки та створити густу квітучу завісу. Вони ростуть швидко, майже не потребують догляду й дають простір для експериментів щороку.

Новини.LIVE пояснює, які однорічні ліани вибрати, щоб швидко озеленити опори, арки та паркани без складного догляду.

Кобея: для густих вертикальних стін

Швидко нарощує пагони до 4 м.

Великі квіти змінюють забарвлення від світлого до фіолетового.

Краще вирощувати через розсаду.

Чіпляється вусиками та формує рівні декоративні завіси.

Родохітон: найоригінальніша квітуча ліана

Двоярусні квіти з яскравим "дзвоником" і темною трубочкою.

Щоденний приріст і довжина пагонів до 4 м.

Любить сонячні місця, захищені від вітру.

Потрібен легкий, поживний ґрунт з дренажем.

Доліхос: квіти й декоративні стручки

Рясні суцвіття білих, фіолетових або рожевих тонів.

Після цвітіння з’являються пурпурові чи зелені стручки.

Підходить для розсади або прямого посіву.

Швидко обплітає опори й створює густу зелену масу.

Тунбергія та настурція: легкий догляд і яскраві акценти

Тунбергія: пагони до 2 м, контрастні квіти з "темним оком".

Ідеальна для контейнерів і сонячних ділянок.

Настурція: швидкий ріст до 3-4 м, ароматні їстівні квіти.

Цвіте до холодів, підходить для маскування огорож.

