Головна Дім та город Ефектні ліани на один сезон — сад зміниться миттєво

Ефектні ліани на один сезон — сад зміниться миттєво

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 01:13
Які однорічні ліани посадити в саду - ефектні варіанти для декору
Настурція росте у саду. Фото: Pinterest

Однорічні ліани здатні за кілька місяців повністю перетворити сад: замаскувати паркан, прикрасити арки та створити густу квітучу завісу. Вони ростуть швидко, майже не потребують догляду й дають простір для експериментів щороку.

Новини.LIVE пояснює, які однорічні ліани вибрати, щоб швидко озеленити опори, арки та паркани без складного догляду.

Читайте також:

Кобея: для густих вертикальних стін

  • Швидко нарощує пагони до 4 м.
  • Великі квіти змінюють забарвлення від світлого до фіолетового.
  • Краще вирощувати через розсаду.
  • Чіпляється вусиками та формує рівні декоративні завіси.

Родохітон: найоригінальніша квітуча ліана

  • Двоярусні квіти з яскравим "дзвоником" і темною трубочкою.
  • Щоденний приріст і довжина пагонів до 4 м.
  • Любить сонячні місця, захищені від вітру.
  • Потрібен легкий, поживний ґрунт з дренажем.

Доліхос: квіти й декоративні стручки

  • Рясні суцвіття білих, фіолетових або рожевих тонів.
  • Після цвітіння з’являються пурпурові чи зелені стручки.
  • Підходить для розсади або прямого посіву.
  • Швидко обплітає опори й створює густу зелену масу.

Тунбергія та настурція: легкий догляд і яскраві акценти

  • Тунбергія: пагони до 2 м, контрастні квіти з "темним оком".
  • Ідеальна для контейнерів і сонячних ділянок.
  • Настурція: швидкий ріст до 3-4 м, ароматні їстівні квіти.
  • Цвіте до холодів, підходить для маскування огорож.

Ми вже писали про те, як приготувати двокомпонентну підгодівлю та для яких кімнатних квітів вона дає максимальний ефект.

Раніше пояснювали те, як пробудити старе насіння вдома та гарантувати дружні сходи без стимуляторів росту.

Детальніше розповідали про те, які рослини потрібно обрізати у лютому та як правильно це зробити, щоб отримати максимально пишні кущі.

рослини квіти поради сад декор
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
